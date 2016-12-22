Рубль вечером рос к доллару и евро на нефти по $55

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером повышался к доллару и к евро на устойчивости рынка нефти, вернувшегося к уровню 55 долларов за баррель сорта Brent.

Евро обновил полуторагодовой минимум, опустившись ниже уровня 63,5 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.00 мск снижался на 0,18 рубля — до 60,99 рубля, курс евро — на 0,11 рубля — до 63,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль получает поддержку

Курс рубля против доллара и евро в четверг сохраняет уверенность на фоне внутренних факторов.

Приближение пика декабрьских налоговых выплат в РФ и сохраняющийся спрос на рублевые инструменты поддерживают рублевую ликвидность дорогой. Так, ставка overnight MosPrime (10,33%) превышает ключевую ставку ЦБ РФ (10% годовых).

При этом Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ" оценивает, что до конца месяца банкам предстоит перечислить в бюджет около 650 миллиардов рублей.

Кроме того, стоимость нефть к вечеру вернулась в район 55 долларов за баррель сорта Brent в рамках коррекции после тестирования уровня 54 доллара на еженедельных данных по динамике запасов топлива в США.

В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 0,2-0,3%. При этом рублевая цена "черного золота" сохраняется около отметки 3,35 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

В понедельник банки проведут окончательные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС, однако предварительные платежи пройдут уже в пятницу, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Общий отток ликвидности в рамках данного события может достигнуть объема в 700 миллиардов рублей, что будет поддерживать спрос на рублевую ликвидность", — добавил он.

Спрос на отечественную валюту, как и на российские активы, стимулирует растущая уверенность в отмене санкций против России со стороны США в следующем году: многие инвестдома ставят вероятность этого как минимум 50%, говорит София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".