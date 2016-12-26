Рынок акций и рубль мало изменятся в начале дня

Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (66)

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сигналов с западных рынков, говорят трейдеры.

Из-за празднования рождественских праздников на Западе рыночная активность останется пониженной, отмечают аналитики.

Прогнозы

Ожидается открытие российского рынка акций с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2170-2175, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2160 и 2150, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2190 и 2200 по ММВБ, считает Виталий Манжос из банка "Образование".

"После нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние безыдейной консолидации. В связи с празднованием Рождества основные западные торговые площадки будут закрыты. Поэтому участники российских торгов окажутся лишенными привычных внешних ориентиров", — добавил он.

Сегодня в большинстве стран западного мира празднуется послерождественский День подарков, поэтому торгов "черным золотом" не будет, напомнил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Котировки нефти марки Brent держатся 16 дней выше 53 долларов за баррель, это указывает на подготовку покупателей к росту в район 60 долларов. В начале недели ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,5-61,7 рубля, для европейской валюты — 63,2-64,5 рубля", — оценил он.

Внешние факторы

Азиатские биржи, не закрытые из-за праздников, торгуются разнонаправленно в пределах 0,2%, шанхайский SSE Composite растет на 0,2%, японский Nikkei 225 снижается на 0,2%.

Торги нефтью не проводятся в связи с празднованием католического Рождества. Предыдущий фиксинг составляет 55,04 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро торговался на уровне 1,0463 доллара против 1,0451 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ завершил торги пятницы в минусе, — инвесторы закрывают позиции перед праздниками.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,07% — до 2173,18 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1117,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 0,07 рубля, до 61,04 рубля, евро — на 0,2 рубля, до 63,8 рубля, следует из данных Московской биржи.