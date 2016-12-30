Власти Ингушетии передали подарки детям погибших в авиакатастрофе Ту-154

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники постоянного представительства Ингушетии при президенте России вручили новогодние подарки детям погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 у Сочи, сообщила в пятницу пресс-служба постпредства региона.

Ранее сообщалось, что с инициативой об отправке подарков детям погибших в авиакатастрофе выступил заместитель постоянного представителя Ингушетии при президенте России Магамед Котиев. Ее поддержал глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Постпредство от имени руководства Ингушетии отправило подарки детям пассажиров разбившегося под Сочи авиалайнера. Подарки получили 42 ребенка, в одночасье ставшие сиротами. Это дети музыкантов ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, корреспондентов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также экипажа военного самолета", — говорится в сообщении.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.