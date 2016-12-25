В аэропорту Сочи разместят две бригады скорой помощи и психологов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минздрав России распорядился разместить в аэропорту Сочи две бригады скорой медицинской помощи, трех психологов, также сформировано 48 бригад скорой медицинской помощи, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

"В аэропорту города Сочи размещены две бригады скорой медицинской помощи, три человека медицинских психологов, службой медицины катастроф Краснодарского края в городе Сочи сформировано 48 бригад скорой медицинской помощи, пять находится в резерве", — сказал он.

Салагай отметил, что сформированы бригады из 10 врачей – судебно-медицинских экспертов, 15 бригад медицинских психологов (30 человек).

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 93 человека — восемь членов экипажа и 85 пассажиров, среди которых восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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