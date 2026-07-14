Летние месяцы — это время, когда зачастую хочется больше легкости и простоты, в том числе — в выборе прически. На смену идеальной выверенности и строгим укладкам пришла естественность и даже легкая небрежность, которые подчеркивают природную текстуру волос и не требуют сложного ухода. Какие стрижки в тренде летом 2026 года, советы стилистов и парикмахеров, а также самые актуальные варианты для коротких, средних и длинных волос — в материале РИА Новости.

Самые модные короткие стрижки лета 2026

“Лето — это сезон, когда стрижка работает по-другому. Жара меняет приоритеты: хочется легкости, воздуха, минимума усилий утром. При этом желание выглядеть хорошо никто не отменял. Я смотрю на летние тренды именно через эту призму: не просто “что модно”, а “что модно”, но при этом работает в условиях реальной жизни — пляжа, жары, активного ритма, — говорит Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист и мастер международного класса. — Тренд сезона можно описать одной фразой: форма есть, но она дышит. Хорошая стрижка лета 2026 — это та, которая выглядит хорошо сразу после душа, хорошо после моря и хорошо после восьми часов активного дня. Это и есть настоящее мастерство: не сложность техники, а точность попадания в нужный человека”.

Летом 2026 года не теряют своей актуальности короткие стрижки. Они одновременно смелые и функциональные, а также зачастую требуют минимальной укладки. В новом сезоне тон задают четыре основные формы.

Итальянский боб

Одна из самых популярных стрижек текущим летом — это итальянский боб, в котором строгую геометричность линий уравновешивает продуманная небрежность. Это более динамичная версия классического каре, в которой концы обработаны точечной филировкой. Длина при этом — от подбородка и примерно до середины шеи, иногда — с легким удлинением к лицу.

“Итальянский боб не требует идеальной укладки, чтобы выглядеть хорошо. Именно поэтому он так популярен летом: высох — и уже красиво. Текстурные концы создают движение при любом положении волос, и это выглядит намеренно, а не случайно, — отмечает Даниэль Тильмен. — Такая стрижка подходит практически всем, но особенно хорош итальянский боб на прямых и слегка волнистых волосах. На густых волосах он требует филировки для снятия лишнего веса, а вот на тонких дает дополнительный объем за счет формы”.

Главный совет от мастера: попросите его сделать именно текстурные концы, а не ровный срез.Ведь именно эта деталь отличает итальянский боб от обычного каре.

Ковбойское каре

Данная вариация короткой стрижки пришла из американской поп-культуры и представляет собой многослойное каре с особым акцентом на объеме у корней. Длина волос при этом составляет чуть ниже подбородка (иногда может быть до плеч), порой — с завитком на концах.

“Название говорит о характере: это стрижка с энергией. Она не про тихую элегантность, она про уверенность и выразительность. Слои дают объем и движение, которые хорошо работают и в укладке, и без нее, — добавляет Даниэль Тильмен. — Ковбойское каре лучше всего смотрится на волнистых и кудрявых волосах. Природная текстура усиливает форму. На прямых волосах работает с укладкой плойкой или диффузором”.

При этом очень важно, чтобы мастер сделал именно слои, а не просто подстриг концы. Ведь именно многослойность отвечает за эффектность этой стрижки. “Ковбойское каре должно выглядеть немного небрежно, поэтому не нужно стараться сделать его супергладким: можно просто высушить феном с использованием текстурирующего спрея, чтобы подчеркнуть движение прядей”, — говорит Арарат Айвазовский, стилист, колорист, эксперт по уходу за волосами и созданию персонального образа.

Французский боб

Лаконичность и минимализм, четкая форма и симметрия — ключевые характеристики французского боба.

“Его длина заканчивается строго на линии челюсти. Стрижка выглядит текстурной, естественной, немного небрежной, но именно в этом заключается ее шарм. Французский боб прост в укладке: достаточно высушить волосы с помощью диффузора, чтобы усилить текстуру. Рекомендуется подстригать кончики каждые 6-8 недель для поддержания формы”, — отмечает Арарат Айвазовский.

“Французский боб — стрижка с историей: ее носили в Париже 1960-х годов. Но и в 2026 году она звучит совершенно современно. Лучше всего смотрится на овальных и вытянутых лицах. На круглом лице требует работы с челкой и пропорциями, это нужно обсудить с мастером на консультации. Идеальная основа для такого баба — прямые и мягкие волосы”, — говорит Даниэль Тильмен.

Пикси с длинной челкой

Одна из самый смелых в ряду коротких стрижек — это пикси, для которой характерны короткие волосы на затылке и боках в сочетании с достаточно длинной челкой (порой она может достигать бровей и даже переходить в боковую прядь). Это один из самых оптимальных выборов для тех, кто не желает думать об укладке вообще: короткие волосы высохнут сами, а челку можно поправить даже рукой.

“Версия с длинной челкой делает пикси мягче и универсальнее: челка компенсирует открытость лба и лица, добавляет женственность и возможность для укладки. Отлично подходит вытянутым и овальным лицам. На круглом лице челка должна быть боковой, а не прямой — это поможет удлинить пропорции”, — говорит Даниэль Тильмен.

При этом эксперт подчеркивает, что срок жизни пикси — 3-4 недели. Если нет желания или возможность посещать мастера так часто, лучше выбрать другой вариант.

“Пикси с челкой даёт огромное пространство для творчества: есть множество способов ее укладки, — перечисляет Арарат Айвазовский. — Легкой небрежности можно добиться при помощи воска или пасты на сухих волосах. Если образ требует графики, нужно выпрямить челку утюжком для четких линий. Если хочется мягких волн, накрутите челку на плойку или используйте диффузор”.

Модные стрижки на средние волосы

Средняя длина волос остается наиболее популярной, ведь она хорошо держит форму, с ней доступны множество различных видов стрижек и укладок. Вот три наиболее актуальных летних варианта 2026 года.

Лонг-боб

Под термином “лонг боб” (от английского “long bob”, что в переводе означает “удлиненный боб”) скрывается универсальная стрижка с длиной волос от подбородка до ключиц.

“Уже несĸольĸо лет остается одной из самых востребованных стрижеĸ в мире. Его сеĸрет — универсальность. Лонг-боб одинаĸово хорошо смотрится ĸаĸ на прямых, таĸ и на слегĸа волнистых волосах, позволяет собирать волосы в хвост, легĸо уĸладывается и подходит праĸтичесĸи любой форме лица”, — говорит Алена Макотерская, международный тренер и разработчик авторских техник и программ обучения по женским стрижкам.

“В версии лета 2026 лонг-боб носит текстурные концы (не прямой срез), часто — легкое удлинение к лицу и возможную асимметрию. Это не классический прямой боб, а живая его версия. Помните, что лонг-боб без текстурных концов теряет половину своей привлекательности. Обязательно обсудите с мастером финишную обработку краев”, — добавляет Даниэль Тильмен.

Мягкий шэгги

Обладательницы волнистых или кудрявых волос, а также все желающие добавить объем тонким волосам могут попробовать мягкий шэгги. Его называют стрижкой-хаосом, который, на самом деле, очень хорошо организован и требует большого мастерства от самого парикмахера.

“В “мягкой” версии лета 2026 шэгги стал чуть менее агрессивным: слои более плавные, переходы мягче, форма менее угловатая, — говорит Даниэль Тильмен. — Важный нюанс: шэгги — стрижка, у которой есть мастер и нет “средних” исполнителей. Плохо сделанный шэгги выглядит просто как неровно подстриженные волосы. Хорошо сделанный — как дорогая небрежность”.

“Укладка не займет много средств и времени: достаточно текстурирующего спрея и немного мусса у корней, чтобы подчеркнуть объем. Срок обновления – каждые два месяца”, — добавляет Арарат Айвазовский.

Удлиненное каре с челкой-шторкой

При данном типе каре длинные пряди располагаются ближе к лицу, а более короткие — сзади, создавая тем самым диагональ. Эту стрижку прекрасно дополняет челка-шторка: пробор делается посередине, а пряди расходятся в стороны. Такая прическа смотрится стильно и дорого без сложных манипуляций.

“Это сочетание можно назвать самым универсальным решением сезона. Челĸа мягĸо обрамляет лицо, визуально ĸорреĸтирует пропорции и делает образ более легĸим. Таĸая стрижĸа подходит праĸтичесĸи всем возрастам и гармонично сочетается ĸаĸ с деловым, таĸ и с повседневным стилем. А с помощью уĸладĸи на щипцы можно сделать образ более легĸим и романтичным”, — говорит Алена Макотерская.

Челка-шторка прекрасно скрывает высокий лоб, но чаще основной формы требует коррекции. Для идеального изгиба челки Арарат Айвазовский советует использовать брашинг, оттягивая пряди в стороны от лица.

Самые красивые стрижки на длинные волосы

Длинные волосы выглядят красиво в любое время года, однако правильно подобранная стрижка добавит им объем, движение и легкость. Вот четыре главных варианта стрижек,которые помогут это сделать.

Каскад нового поколения

“Современный ĸасĸад праĸтичесĸи не имеет ничего общего с вариантами прошлых лет. Сегодня это делиĸатные переходы длины без выраженных “ступенеĸ”. Волосы сохраняют плотность на ĸонцах, но приобретают движение и естественный объем”, — рассказывает Алена Макотерская.

Современная версия каскада прекрасно смотрится на густых и средних по плотности волосах, а вот в случае с тонкими локонами требует осторожности, чтобы прическа не выглядела еще более редкой.

Лесенка у лица

При данном варианте стрижки основная длина волос сохраняется, а слои добавляются лишь вокруг лица (то есть от висков до ключиц). Лицо при этом оказывается обрамлено, появляются движение и легкость, но длина при этом не страдает.

“Данную стрижку отличают мягкие ступенчатые переходы прядей. Самые короткие — у подбородка, каждая последующая — немного длиннее. В классическом варианте лесенка плавная, в современных версиях более текстурная и рваная. Подходит для всех типов волос, кроме мелких кудрей. Стрижка требует тщательного ухода за кончиками: важно, чтобы они не секлись. Лесенка у лица будет выглядеть отлично, если обновлять ее каждые полтора-два месяца. Идеальная укладка добавляет объем у корней и слегка подкручивает концы”, — говорит Арарат Айвазовский.

Длинные волосы с невидимыми слоями

Один из главных трендов 2026 года, который также позволяет сохранить длину, добавив при этом прическе легкости и объема. Слои для данной стрижки делают внутри: длинная внешняя линия остается неизменной, внутри при этом снимается вес.

“Это техника для очень густых или очень тяжелых волос, которые без работы с весом просто не живут а лежат пластом. После невидимых слоев волосы как будто “дышат”, — отмечает Даниэль Тильмен.

Ухаживать за подобной стрижкой относительно просто, главное, по словам Арарата Айвазовского, не перегружать волосы маслами и силиконами, чтобы не утяжелить их.

Голливудские слои

От обычного каскада данный вариант стрижки (точнее, целое направление, которое объединяет несколько вариаций стрижек) отличается тем, что слои получаются длиннее и мягче, создавая объем не при помощи коротких ступенек, а благодаря правильному балансу веса. Цель — получить конкретную “картинку” словно с красной дорожки: объемные, пышные волосы, с роскошным движением и блеском.

“Классические голливудские слои — это аккуратные легкие длинные слои по всему полотну волос, создающие объем и движение. C-срез — это слои, которые мягко огибают скулы и челюсть, при этом передние пряди заметно короче задних, они закручиваются внутрь (что делает их визуально похожими на буквы “C”). Это обеспечивает эффект натурального контуринга лица, — рассказывает Арарат Айвазовский. — Слои в форме сердца дарят роскошный объем на макушке и сужаются к низу”.

Важный момент: стрижка требует укладки, без нее она не раскроется полностью. Подходит для густых и средних по плотности волос, особенно хороша на прямых волосах (они прекрасно отражают свет). По словам Даниэля Тильмена, на кудрявых волосах такие слои работают иначе, создавая скорее не плавность, а пышность.

Самые модные челки лета 2026

Не стоит относиться к челке как с небольшой детали стрижки. При правильном подходе она поможет изменить пропорции лица и его характер, грамотно расставить акценты, а при необходимости — и скрыть некоторые детали. Вот основные варианта, которые задают тон этого сезона.

Челка-шторка

Один из самых популярных и универсальных вариантов не теряет свой актуальности и в 2026 году. “Это удлиненная челка с прямым пробором посередине. Ее длина может варьироваться от бровей до скул и подбородка, плавно “вплетаясь” в основную массу волос”, — описывает Арарат Айвазовский.

Подходит практически для всех форм лица и сочетается с различными видами стрижек, от удлиненных каре до длинных волос.

Французская челка

Заметно короче челки-шторки (до бровей и выше) и прямая, с текстурированными кончиками. Подходит обладательницам высокого лба, но требует регулярной коррекции.

“В сочетании с французским или итальянским бобом читается как сознательное стилистическое решение”, — добавляет Даниэль Тильмен.

Рваная челка

“Рваная челĸа снова возвращается в моду, но теперь выглядит значительно мягче. Она добавляет легĸости, объема и отлично сочетается с теĸстурными стрижĸами”, — говорит Алена Макотерская.

Такая челка с точечной обработкой концов может выглядеть слегка “растрепанной”, но прекрасно вписывается в летний небрежный стиль. Дополнительный бонус: такая челка “простит” даже слегка запоздавшую коррекцию.

Удлиненная челка набок

Прекрасный вариант для тех, кто хочет скорректировать пропорции лица, но не готов к радикальным переменам, а также для тех, кто мечтает о челке, но не готов к регулярным корректировкам ее длины.

“Длинная прядь, убранная в сторону — это классика, которая не устаревает. В 2026 году она стала мягче: не зафиксированная гелем “пластина”, а свободно спадающая прядь с легким движением, — говорит Даниэль Тильмен. — Особенно подходит круглым лицам, так как визуально удлиняет пропорции”.

Как подобрать стрижку по форме лица

Нередко при выборе оптимального варианта стрижки советуют ориентироваться на форму лица. И пусть это, по словам экспертов, не должно быть единственным критерием, но в качестве отправной точки для разговора с мастером выглядит весьма убедительно.

Варианты стрижек для разных форм лица Форма лица Лучшие варианты стрижек Ограничения Овальная Универсальная форма, сочетается практически со всеми стрижками (французский боб и пикси, каскад и другие) Чересчур объемные стрижки могут визуально сделать лицо шире Круглая Добавляющие вертикаль удлиненные формы. Лонг-боб, пикси с боковой челкой, удлиненное ĸаре Рекомендуется отказаться от челки, которая закроет по горизонтали, а также от объемных стрижек на уровне скул Квадратная Мягкий шэгги, итальянский боб с текстурными концами, лонг-боб с волной, голливудские слои. Челка — любая, при условии, что она не создает горизонтальную линию Прямой срез на уровне челюсти и строгие геометрические формы Прямоугольная Ковбойское каре с объемом на висках, лонг-боб, удлиненное каре. Лучше выбрать челку-шторку или прямую Очень длинные волосы без дополнительных слоев могут еще больше визуально вытягивать лицо Сердцевидная Уравновесить верх и низ помогают лонг-боб с объемом на концах, мягкий шэгги и длинные волосы с невидимыми слоями. Скрыть широкий лоб поможет боковая челка либо длинная шторка Верхнюю часть лица может визуально увеличить очень короткая стрижка с дополнительным объемом у висков

Стрижки, которые не требуют укладки

Мечта многих россиянок — выглядеть прекрасно в любое время и обстоятельствах, не прикладывая к этому ежедневно титанических усилий. В этом может помочь правильный выбор стрижек:

итальянский боб

Внутренняя архитектура стрижки позволяет сохранить объем и хорошо держит форму. “Не стоит мыть голову ежедневно: волосы с небольшим количеством собственных масел держат форму лучше”, — говорит Даниэль Тильмен;

французский боб

Красиво высыхает даже без дополнительных усилий, а утром достаточно просто расчесать волосы. “Краевая линия роста волос должна быть свежей, иначе вся аккуратность стрижки теряется”, — предупреждает Даниэль Тильмен;

мягкий шэгги

Его естественная небрежность выглядит стильно и модно, но на прямых волосах без дополнительных манипуляций он может выглядеть плоско.

лонг-боб

Также прекрасно выглядит после того, как волосы высохнут естественным образом. Но важно следить, чтобы волосы не пересыхали летом.

“Общее правило для всех “стрижек без укладки”: они требуют более регулярных стрижек, чем другие. Именно свежая форма позволяет им хорошо выглядеть без вмешательства. Отросшая стрижка любого типа начнет требовать усилий, даже если изначально была “нулевой” в плане укладки”, — говорит Даниэль Тильмен.

“Важно понимать, что не существует полностью “самоуĸладывающихся” стрижеĸ. Их внешний вид напрямую зависит от ĸачества выполнения техниĸи стрижĸи и умения мастера правильно подобрать форму под ваш тип волос, густоту и индивидуальные особенности . Грамотно построенная форма значительно соĸращает время домашней уĸладĸи, однаĸо регулярный уход остается обязательным: использование термозащиты, подходящих средств для своего типа ĸожи и волос ( важно не забывать, что шампунь необходимо подбирать под тип ĸожи, а ĸондиционер - под тип волос) и, ĸонечно, своевременная ĸорреĸция формы ĸаждые 6–10 недель”, — говорит Алена Макотерская.

“Имейте в виду: “не требует укладки” не значит “не требует ухода”, — подчеркивает Арарат Айвазовский. — Стрижки будут выглядеть хорошо на чистых, здоровых, блестящих волосах. Поэтому очень важно ухаживать за длиной и кончиками: используйте бальзамы, маски, специальные кремы и масла. Второй не менее важный момент — обновляйте форму не реже одного раза в два месяца”.

Что спросить у мастера перед стрижкой

Для того, чтобы результат стрижки не разочаровал, а отражение в зеркале радовало каждый день, стоит начать визит к мастеру с правильного разговора. Вот ключевые вопросы, которые эксперты советуют задать перед тем, как опуститься в кресло:

подойдет ли выбранная форма моему типу волоса? (грамотный мастер объяснит клиенту, как конкретная стрижка поведет себя на его типе волос);

сколько времени будет занимать повседневная укладка? (важно понимать, сколько минут вы готовы тратить каждое утро для того, чтобы “навести красоту”. Это станет отправной точкой при выборе стрижки);

какие дополнительные средства и инструменты потребуются для самостоятельной укладки? (в идеале это должны быть конкретные продукты, а не общие рекомендации);

как часто стрижке требуется коррекция?

изменит ли выбранная стрижка форму лица?

насколько просто будет при желании отрастить стрижку?

есть ли у меня особенности роста волос, которые способны повлиять на стрижку? (“Вихры, нестандартные направления роста, залысины — все это мастер должен увидеть и учесть. Хороший специалист расскажет об этом сам. Если не рассказывает — спросите прямо”, — подчеркивает Даниэль Тильмен);

будет ли стрижка сочетаться с формой оправы? (если клиент носит очки);

“Стрижка — это диалог. Чем точнее разговор до работы, тем точнее результат после. Не стесняйтесь спрашивать: хороший мастер всегда рад клиенту, который знает, чего хочет, или честно говорит о том, что не знает”, — говорит Даниэль Тильмен.