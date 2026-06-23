Маникюр на лето 2026 — модные тренды, цвета и идеи дизайна ногтей

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Тренды маникюра летом 2026 года добавят жарким будням яркости и разнообразия. В новом сезоне модными будут как насыщенные цвета, так и нежные оттенки с актуальными акцентами. Среди главных цветов сезона — молочные, голубые и лимонные оттенки, а по форме — мягкий квадрат и миндальная форма. Самые модные идеи маникюра на лето 2026 года с примерами для разных форм и длины ногтей, большая фотоподборка дизайнов и советы экспертов — в материале РИА Новости.
© Shutterstock/FOTODOM / Darya LavinskayaМаникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya
Маникюр
Главные тренды маникюра на лето 2026
Лето — время ярких красок и большого выбора оттенков не только в окружающей природе, но и в вариантах маникюра на лето. По словам основателя сети лицензированных учебных центров ДПО по маникюру “Все на маникюре”, чемпионки мира по дизайну ногтей и создателя авторских техник маникюра, педикюра, моделирования и дизайна ногтей Светланы Иванцовой, наступивший сезон обещает быть весьма разнообразным: среди трендовых летних дизайнов можно будет увидеть от нейтральных “молочных” баз до креативных неоновых решений.
© Shutterstock/FOTODOM / Dev_MarynaМаникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna
Маникюр
“Летом 2026 в маникюре актуальна пастельная палитра оттенков в различных её цветах, как в чистом однотонном варианте, так и с добавлением новых эффектов, — отмечает эксперт. — Лидерство продолжают удерживать молочные, матово-глянцевые и нюдово-прозрачные, а также нежно розовые покрытия”.
© Shutterstock/FOTODOM / Darya LavinskayaНюдовый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya
Нюдовый маникюр
Популярна для летних ногтей будет также голубая палитра и “морские” оттенки (среди идей можно будет выбрать варианты от небесных пастелей до насыщенных оттенков деним и аквамаринов).
© Shutterstock/FOTODOM / Dev_MarynaГолубой маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna
Голубой маникюр
Для многих лето в первую очередь ассоциируется с солнцем, вот и на ногтях солнечные желтые и лимонные оттенки также будут актуальны. Среди вариантов для летнего маникюра — оттенки от мягкого сливочно-желтого до яркого лимонного.
© Shutterstock/FOTODOM / YouAreMagic SpaceМаникюр и педикюр
© Shutterstock/FOTODOM / YouAreMagic Space
Маникюр и педикюр
Стильный образ для любого сезона прекрасно дополняет и дизайн ногтей, который привлекает дополнительное внимание. Среди актуальных вариантов летом 2026 можно выделить растительные мотивы и минималистичные геометрические узоры.
© Shutterstock/FOTODOM / Re_skyГрадиент на ногтях
© Shutterstock/FOTODOM / Re_sky
Градиент на ногтях
“Главные эффекты сезона — полупрозрачный глянец, матовое “бархатное” покрытие, стеклянный glass финиш и аккуратный пастельный градиент, — рассказывает Светлана Иванцова. — Пастельные оттенки можно подчеркнуть различными акцентами с использованием нежных комплиментарных или ярких неоновых цветов”.
Модные цвета маникюра на лето 2026
Летом многим россиянкам бывает проще решиться на эксперименты с маникюром и выбрать такой цвет или дизайн, которые непривычны им в другое время года. Среди главных оттенков сезона — молочный и лимонный цвета, а также разнообразные голубого, розового и кораллового. Эти оттенки прекрасно подчеркивают летний загар и дополнят любой образ.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaМаникюр
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Маникюр
Универсальными летними оттенками считаются цвета, которые гармонируют с природой: лавандовый, зеленый и другие варианты. Что касается длины и формы, то экстремально длинные ногти постепенно уходят в прошлое, уступая место более практичным и комфортным вариантам.
© Shutterstock/FOTODOM / galyakissЛавандовый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / galyakiss
Лавандовый маникюр
Молочный маникюр
Один из главных трендов текущего лета — молочный маникюр, который сочетается практически с любым образом и всегда выглядит очень аккуратно. Этот универсальный вариант еще и визуально удлиняет ногтевую пластину, но при этом важно учитывать несколько нюансов.
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20Молочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20
Молочный маникюр
“Для гармоничного образа необходимо правильно подобрать оттенок молочной базы. Теплому тону кожи больше подойдет такая же теплая база, холодному тону — прохладный оттенок, — говорит Светлана Иванцова. — Ассортимент молочных баз разнообразен, чаще всего их производят с легким оттенком дополнительных натуральных цветов: розовых, персиковых, нюдовых”.
© Shutterstock/FOTODOM / smile23Молочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / smile23
Молочный маникюр
А значит, поклонникам молочного маникюра открываются широкие возможности для выбора. Так, по словам эксперта, легкий тон нежно-розового оттенка молочной базы помогает придать маникюру молодой и свежий вид.
© Shutterstock/FOTODOM / Alina KayМолочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay
Молочный маникюр
Молочный маникюр хорош как сам по себе, так и с дополнительными элементами. “Украшением молочного маникюра могут стать тонкие, как ниточка полоски черного цвета или выкрашенный в яркий цвет мизинец”, — добавляет эксперт.
Лимонный маникюр
Актуальным в летние месяцы остается и желтый маникюр. Солнечный оттенок на ногтях подчеркивает загар, выглядит стильно и поднимает настроение. Лимонный цвет может быть как ярким, так и немного приглушенным, теплым или с холодным подтоном.
© Shutterstock/FOTODOM / tgeeeeЛимонный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / tgeeee
Лимонный маникюр
“Чисто и нежно смотрится светло-лимонный цвет в сочетании с белым, пудрово-розовым, светло-салатовым. Для консервативных решений покрытие выполняется однотонным, для креативных цвет наносится в яркий и насыщенный тон в сочетании с минимальным дизайном или летним узором/фруктами”, — подчеркивает Светлана Иванцова.
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-ShotЛимонный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot
Лимонный маникюр
Голубой маникюр
Голубой маникюр ассоциируется и с ясным летним небом, и с ласковой морской волной, а потому летом 2026 года входит в топ главных оттенков. Для создания летних ногтей можно выбирать оттенки от ледяных и “молочных” небесных до насыщенно синих.
© Shutterstock/FOTODOM / smile23Голубой маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / smile23
Голубой маникюр
“Такой маникюр подходит и к пляжному, и городскому стилю, а в комбинации с жемчужной или перламутровой втиркой создает “морской” эффект”, — добавляет эксперт.
© Shutterstock/FOTODOM / smile23Голубой маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / smile23
Голубой маникюр
Маникюр на короткие ногти летом 2026
© Shutterstock/FOTODOM / fongbeerredhotМаникюр на коротких ногтях
© Shutterstock/FOTODOM / fongbeerredhot
Маникюр на коротких ногтях
Короткие ногти не теряют своей популярности, ведь за ними проще ухаживать, к тому же такая длина менее травмоопасна. Но небольшая длина — это не только удобный и практичный выбор, но и прекрасная основа для модных экспериментов. На коротких ногтях прекрасно смотрятся как пастельные оттенки, так и яркий летний маникюр.
© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo NailМаникюр на короткие ногти
© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail
Маникюр на короткие ногти
“Рекомендуемые цвета на короткую длину: молочные, пастельные, темные и яркие насыщенные цвета. Основной дизайн сезона на короткие ногти — один яркий акцентный ноготь”, — говорит Светлана Иванцова.
Маникюр на короткий квадрат
© Shutterstock/FOTODOM / Alina KayМаникюр на короткий квадрат
© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay
Маникюр на короткий квадрат
Коротким квадратом называют такую форму ногтей, которая отличается четкими линиями. В своем классическом варианте короткий и острый квадрат имеет четкие грани, а его аккуратные углы выглядят модно и графично. Подобрать летний дизайн ногтей в данном случае несложно: такой квадрат идеален для френча.
Маникюр на мягкий квадрат
© Shutterstock/FOTODOM / Alina KayМаникюр на мягкий квадрат
© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay
Маникюр на мягкий квадрат
Характерная черта мягкого квадрата — слегка закругленные углы, своеобразный компромисс между строгостью и мягкостью форм. Рекомендуемые цвета и летний дизайн для данной формы ногтей — это красные, белые, нюдовые и черные оттенки в сочетании с минималистичными линиями или мелким цветочным рисунком.
Однотонный маникюр на короткие ногти
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20Однотонный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20
Однотонный маникюр
Однотонный маникюр не теряет свой актуальности и трендовости и летом 2026 года. А однотонное покрытие на короткие ногти — еще и самый удобный вариант, к тому же подобный минимализм всегда выглядит стильно и элегантно. При необходимости понравившийся летний цвет можно быстро обновить.
Маникюр на длинные ногти летом 2026
Длинные ногти дают еще больше простора для самых эффектных дизайнов, но при этом требуют аккуратной носки и ухода. Тренды длинных ногтей нынешним летом — это градиент, молочные разводы и переходы, а также прозрачные эффекты и французский маникюр.
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20Маникюр на длинных ногтях
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20
Маникюр на длинных ногтях
“Для тех, кто любит дизайн — металлические элементы, тонкая фольга и сложная роспись на акцентных ногтях”, — добавляет Светлана Иванцова.
© Shutterstock/FOTODOM / marpanФренч маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / marpan
Френч маникюр
Для длинных ногтей актуальны несколько форм, к каждой из которых можно подобрать свой дизайн. Так, настоящим украшением длинного квадрата станет френч — тонкая линия улыбки на кончике ногтя, молочная лунка у кутикулы и нюдово-молочный градиент.
© Shutterstock/FOTODOM / SimoneNГрадиент на длинных ногтях
© Shutterstock/FOTODOM / SimoneN
Градиент на длинных ногтях
Маникюр миндаль на лето 2026
© Shutterstock/FOTODOM / PixelCommerceStudioМаникюр миндаль
© Shutterstock/FOTODOM / PixelCommerceStudio
Маникюр миндаль
Так называемый “миндаль”, для которого характерно широкое основание в сочетании с сужающимся и закругленным кончиком — это универсальная форма для длинных ногтей. “Она визуально удлиняет пальцы, подходит для женственных и свадебных образов. Очень гармонирует с пастелью, цветами и легкими шиммер-эффектами”, — говорит Светлана Иванцова.
Острый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Art of BodyОстрый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Art of Body
Острый маникюр
Длинная форма с заостренным кончиком носит название “стилет”. Такие острые ногти нередко выбирают смелые модницы, которые умело вписывают их в своей летний стиль. По словам эксперта, этот вариант хорошо смотрится с яркими неоновыми решениями и графикой, но менее практичен.
Нежный маникюр на лето 2026
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaНежный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Нежный маникюр
Нежный, естественный маникюр в пастельных оттенках, прозрачные базы и минималистичный декор — идеальные варианты и для отпуска, и для свадебного образа, и для повседневной элегантности. В тренде — легкий мерцающий молочный тон, микроперламутр и очень мелкая цветочная роспись. Актуальные сочетания пастельного маникюра: розовый с лавандовым, голубой со светло-бирюзовым, светло-салатовый с цветом “сливочного масла”.
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-ShotМаникюр цвета "сливочное масло"
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot
Маникюр цвета "сливочное масло"
“Минимализм и нюд в маникюре — это про качество линий и тонкий вкус, искусство подчеркивать красоту ногтей с помощью естественных и точных оттенков, форм и текстур”, — подчеркивает Светлана Иванцова.
Яркий маникюр на лето 2026
© Shutterstock/FOTODOM / Andrii OleksiienkoЯркий маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko
Яркий маникюр
Всем, у кого летний дизайн ногтей ассоциируется с ярким маникюром, лето 2026 года предлагает неоновые акценты, фруктовые мотивы, насыщенные коралловые цвета и оранжевые оттенки. Такие варианты цветного маникюра идеальны для отпуска и вечеринок.
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20Коралловый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / marigo20
Коралловый маникюр
Трендовая комбинация — яркий цвет на одном или двух пальцах в сочетании с молочной базой на остальных.
Самые модные дизайны маникюра лета 2026
© Shutterstock/FOTODOM / Andrii OleksiienkoНаклейки в маникюре
© Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko
Наклейки в маникюре
Как подчеркивает Светлана Иванцова, цель любого стильного маникюра — актуально подчеркнуть индивидуальность, при этом продолжает развиваться тренд на снижение излишнего декора.
© Shutterstock/FOTODOM / Kostiantyn BatylchukМаникюр с камнями
© Shutterstock/FOTODOM / Kostiantyn Batylchuk
Маникюр с камнями
“В основе дизайна ногтей — продуманные акценты: мини-рисунки, один-две наклейки, тонкая полоска фольги или маленький камень. Такой выбор делает маникюр одновременно элегантным и удобным в повседневной жизни”, — говорит эксперт.
Цветочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo NailЦветочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail
Цветочный маникюр
Летом, когда природа раскрывается тысячами бутонов, цветочный дизайн “распускается” и в летнем маникюре.
© Shutterstock/FOTODOM / newsonyЦветочный маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / newsony
Цветочный маникюр
“Минималистичные мелкие цветы и “милые” букетики на акцентных ногтях — легкая, женственная история сезона”, — подчеркивает Светлана Иванцова.
Фруктовый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Ivan SemenovychФруктовый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Ivan Semenovych
Фруктовый маникюр
Если цветы на ногтях кажутся слишком очевидным вариантом, можно попробовать разнообразить свой стиль фруктовым маникюром.
© Shutterstock/FOTODOM / Jane_ZhФруктовый маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Jane_Zh
Фруктовый маникюр
“Лимон, арбуз, вишня — трендовый дизайн для отпуска”, — отмечает эксперт.
Морской маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Marina mrs_brookeМорской маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Marina mrs_brooke
Морской маникюр
В числе главных трендов лета 2026 года — морской маникюр в голубых и синих оттенках. Голубые градиенты, перламутр, микроволны и тонкие белые линии — варианты такого “пляжного” маникюра, которые будут напоминать о море даже среди городских “джунглей”.
© Shutterstock/FOTODOM / galyakissМорской маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / galyakiss
Морской маникюр
Маникюр на лето 2026 по форме ногтей
Актуальные варианты летнего дизайна для ногтей разной формы, а также рекомендации по стилю представлены в таблице:
Форма ногтей
Кому подходит
Лучшие дизайны
Короткий квадрат
Короткие ногти, городской и практичный стиль
Однотон, мини-френч, тонкие горизонтальные линии
Мягкий квадрат
Короткие и средние, нежный и универсальный стиль
Молочный френч, миницветы, пастель
Овал
Средние, длинные; классика
Нежные градиенты, жемчужный/перламутр
Миндаль
Средние и длинные. Подходят для романтических и свадебных образов
Молочные, нюд-омбре,
мини-цвет
Острый стилет
Длинные. Подходят для авангардного, яркого стиля
Неон, графика, металлик
Квадрат длинный (балерина)
Длинные. Драматичный стиль
Фольга, сложная роспись,
камифубуки
Антитренды маникюра летом 2026
Летняя мода каждый год диктует свои правила, и то, что было актуально в прошлом сезоне, вполне может попасть в список антитрендов в году нынешнем. О том, чего стоит избегать в маникюре летом 2026 года, рассказывает Светлана Иванцова:
- дизайн, перегруженный блестками и крупным декором. Эксперт подчеркивает, что в 2026 в моде умеренность;
- холодный кричащий флуоресцентный неон в классическом виде, не сбалансированный молочными и нейтральными цветами. Такое сочетание лучше заменить на акцент в 1–2 пальца;
- слишком длинные и острые формы, которые неудобны для повседневной жизни. Предпочтение лучше отдавать мягкому миндалю или мягкому квадрату.
© Shutterstock/FOTODOM / Ruslan MalyshМастер делает маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Ruslan Malysh
Мастер делает маникюр
Также в летнем маникюре эксперт советует избегать:
- чересчур темного дизайна, крупных блесток и большого количества страз;
- чрезмерной длины и очень острых форм;
- неухоженной кожи рук (ведь в этом случае даже идеальное покрытие потеряет опрятный вид).
© Shutterstock/FOTODOM / ParilovМастер делает маникюр
© Shutterstock/FOTODOM / Parilov
Мастер делает маникюр
“Перед покрытием уделяйте особое внимание качественной подготовке — подпил, уход за кутикулой и обезжиривание. В дизайне придерживайтесь принципу минимализма. Небольшое пустое пространство, одна-две тонкие геометрические линии придают образу современность”, — рекомендует Светлана Иванцова.