Маникюр на лето 2026 — модные тренды, цвета и идеи дизайна ногтей

Тренды маникюра летом 2026 года добавят жарким будням яркости и разнообразия. В новом сезоне модными будут как насыщенные цвета, так и нежные оттенки с актуальными акцентами. Среди главных цветов сезона — молочные, голубые и лимонные оттенки, а по форме — мягкий квадрат и миндальная форма. Самые модные идеи маникюра на лето 2026 года с примерами для разных форм и длины ногтей, большая фотоподборка дизайнов и советы экспертов — в материале РИА Новости.

© Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya Маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya Маникюр

Главные тренды маникюра на лето 2026

Лето — время ярких красок и большого выбора оттенков не только в окружающей природе, но и в вариантах маникюра на лето. По словам основателя сети лицензированных учебных центров ДПО по маникюру “Все на маникюре”, чемпионки мира по дизайну ногтей и создателя авторских техник маникюра, педикюра, моделирования и дизайна ногтей Светланы Иванцовой, наступивший сезон обещает быть весьма разнообразным: среди трендовых летних дизайнов можно будет увидеть от нейтральных “молочных” баз до креативных неоновых решений.

© Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna Маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna Маникюр

“Летом 2026 в маникюре актуальна пастельная палитра оттенков в различных её цветах, как в чистом однотонном варианте, так и с добавлением новых эффектов, — отмечает эксперт. — Лидерство продолжают удерживать молочные, матово-глянцевые и нюдово-прозрачные, а также нежно розовые покрытия”.

© Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya Нюдовый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Darya Lavinskaya Нюдовый маникюр

Популярна для летних ногтей будет также голубая палитра и “морские” оттенки (среди идей можно будет выбрать варианты от небесных пастелей до насыщенных оттенков деним и аквамаринов).

© Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna Голубой маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Dev_Maryna Голубой маникюр

Для многих лето в первую очередь ассоциируется с солнцем, вот и на ногтях солнечные желтые и лимонные оттенки также будут актуальны. Среди вариантов для летнего маникюра — оттенки от мягкого сливочно-желтого до яркого лимонного.

© Shutterstock/FOTODOM / YouAreMagic Space Маникюр и педикюр © Shutterstock/FOTODOM / YouAreMagic Space Маникюр и педикюр

Стильный образ для любого сезона прекрасно дополняет и дизайн ногтей, который привлекает дополнительное внимание. Среди актуальных вариантов летом 2026 можно выделить растительные мотивы и минималистичные геометрические узоры.

© Shutterstock/FOTODOM / Re_sky Градиент на ногтях © Shutterstock/FOTODOM / Re_sky Градиент на ногтях

“Главные эффекты сезона — полупрозрачный глянец, матовое “бархатное” покрытие, стеклянный glass финиш и аккуратный пастельный градиент, — рассказывает Светлана Иванцова. — Пастельные оттенки можно подчеркнуть различными акцентами с использованием нежных комплиментарных или ярких неоновых цветов”.

Модные цвета маникюра на лето 2026

Летом многим россиянкам бывает проще решиться на эксперименты с маникюром и выбрать такой цвет или дизайн, которые непривычны им в другое время года. Среди главных оттенков сезона — молочный и лимонный цвета, а также разнообразные голубого, розового и кораллового. Эти оттенки прекрасно подчеркивают летний загар и дополнят любой образ.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Маникюр © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Маникюр

Универсальными летними оттенками считаются цвета, которые гармонируют с природой: лавандовый, зеленый и другие варианты. Что касается длины и формы, то экстремально длинные ногти постепенно уходят в прошлое, уступая место более практичным и комфортным вариантам.

© Shutterstock/FOTODOM / galyakiss Лавандовый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / galyakiss Лавандовый маникюр

Молочный маникюр

Один из главных трендов текущего лета — молочный маникюр, который сочетается практически с любым образом и всегда выглядит очень аккуратно. Этот универсальный вариант еще и визуально удлиняет ногтевую пластину, но при этом важно учитывать несколько нюансов.

© Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Молочный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Молочный маникюр

“Для гармоничного образа необходимо правильно подобрать оттенок молочной базы. Теплому тону кожи больше подойдет такая же теплая база, холодному тону — прохладный оттенок, — говорит Светлана Иванцова. — Ассортимент молочных баз разнообразен, чаще всего их производят с легким оттенком дополнительных натуральных цветов: розовых, персиковых, нюдовых”.

© Shutterstock/FOTODOM / smile23 Молочный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / smile23 Молочный маникюр

А значит, поклонникам молочного маникюра открываются широкие возможности для выбора. Так, по словам эксперта, легкий тон нежно-розового оттенка молочной базы помогает придать маникюру молодой и свежий вид.

© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Молочный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Молочный маникюр

Молочный маникюр хорош как сам по себе, так и с дополнительными элементами. “Украшением молочного маникюра могут стать тонкие, как ниточка полоски черного цвета или выкрашенный в яркий цвет мизинец”, — добавляет эксперт.

Лимонный маникюр

Актуальным в летние месяцы остается и желтый маникюр. Солнечный оттенок на ногтях подчеркивает загар, выглядит стильно и поднимает настроение. Лимонный цвет может быть как ярким, так и немного приглушенным, теплым или с холодным подтоном.

© Shutterstock/FOTODOM / tgeeee Лимонный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / tgeeee Лимонный маникюр

“Чисто и нежно смотрится светло-лимонный цвет в сочетании с белым, пудрово-розовым, светло-салатовым. Для консервативных решений покрытие выполняется однотонным, для креативных цвет наносится в яркий и насыщенный тон в сочетании с минимальным дизайном или летним узором/фруктами”, — подчеркивает Светлана Иванцова.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Лимонный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Лимонный маникюр

Голубой маникюр

Голубой маникюр ассоциируется и с ясным летним небом, и с ласковой морской волной, а потому летом 2026 года входит в топ главных оттенков. Для создания летних ногтей можно выбирать оттенки от ледяных и “молочных” небесных до насыщенно синих.

© Shutterstock/FOTODOM / smile23 Голубой маникюр © Shutterstock/FOTODOM / smile23 Голубой маникюр

“Такой маникюр подходит и к пляжному, и городскому стилю, а в комбинации с жемчужной или перламутровой втиркой создает “морской” эффект”, — добавляет эксперт.

© Shutterstock/FOTODOM / smile23 Голубой маникюр © Shutterstock/FOTODOM / smile23 Голубой маникюр

Маникюр на короткие ногти летом 2026

© Shutterstock/FOTODOM / fongbeerredhot Маникюр на коротких ногтях © Shutterstock/FOTODOM / fongbeerredhot Маникюр на коротких ногтях

Короткие ногти не теряют своей популярности, ведь за ними проще ухаживать, к тому же такая длина менее травмоопасна. Но небольшая длина — это не только удобный и практичный выбор, но и прекрасная основа для модных экспериментов. На коротких ногтях прекрасно смотрятся как пастельные оттенки, так и яркий летний маникюр.

© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail Маникюр на короткие ногти © Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail Маникюр на короткие ногти

“Рекомендуемые цвета на короткую длину: молочные, пастельные, темные и яркие насыщенные цвета. Основной дизайн сезона на короткие ногти — один яркий акцентный ноготь”, — говорит Светлана Иванцова.

Маникюр на короткий квадрат

© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Маникюр на короткий квадрат © Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Маникюр на короткий квадрат

Коротким квадратом называют такую форму ногтей, которая отличается четкими линиями. В своем классическом варианте короткий и острый квадрат имеет четкие грани, а его аккуратные углы выглядят модно и графично. Подобрать летний дизайн ногтей в данном случае несложно: такой квадрат идеален для френча.

Маникюр на мягкий квадрат

© Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Маникюр на мягкий квадрат © Shutterstock/FOTODOM / Alina Kay Маникюр на мягкий квадрат

Характерная черта мягкого квадрата — слегка закругленные углы, своеобразный компромисс между строгостью и мягкостью форм. Рекомендуемые цвета и летний дизайн для данной формы ногтей — это красные, белые, нюдовые и черные оттенки в сочетании с минималистичными линиями или мелким цветочным рисунком.

Однотонный маникюр на короткие ногти

© Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Однотонный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Однотонный маникюр

Однотонный маникюр не теряет свой актуальности и трендовости и летом 2026 года. А однотонное покрытие на короткие ногти — еще и самый удобный вариант, к тому же подобный минимализм всегда выглядит стильно и элегантно. При необходимости понравившийся летний цвет можно быстро обновить.

Маникюр на длинные ногти летом 2026

Длинные ногти дают еще больше простора для самых эффектных дизайнов, но при этом требуют аккуратной носки и ухода. Тренды длинных ногтей нынешним летом — это градиент, молочные разводы и переходы, а также прозрачные эффекты и французский маникюр.

© Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Маникюр на длинных ногтях © Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Маникюр на длинных ногтях

“Для тех, кто любит дизайн — металлические элементы, тонкая фольга и сложная роспись на акцентных ногтях”, — добавляет Светлана Иванцова.

© Shutterstock/FOTODOM / marpan Френч маникюр © Shutterstock/FOTODOM / marpan Френч маникюр

Для длинных ногтей актуальны несколько форм, к каждой из которых можно подобрать свой дизайн. Так, настоящим украшением длинного квадрата станет френч — тонкая линия улыбки на кончике ногтя, молочная лунка у кутикулы и нюдово-молочный градиент.

© Shutterstock/FOTODOM / SimoneN Градиент на длинных ногтях © Shutterstock/FOTODOM / SimoneN Градиент на длинных ногтях

Маникюр миндаль на лето 2026

© Shutterstock/FOTODOM / PixelCommerceStudio Маникюр миндаль © Shutterstock/FOTODOM / PixelCommerceStudio Маникюр миндаль

Так называемый “миндаль”, для которого характерно широкое основание в сочетании с сужающимся и закругленным кончиком — это универсальная форма для длинных ногтей. “Она визуально удлиняет пальцы, подходит для женственных и свадебных образов. Очень гармонирует с пастелью, цветами и легкими шиммер-эффектами”, — говорит Светлана Иванцова.

Острый маникюр

© Shutterstock/FOTODOM / Art of Body Острый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Art of Body Острый маникюр

Длинная форма с заостренным кончиком носит название “стилет”. Такие острые ногти нередко выбирают смелые модницы, которые умело вписывают их в своей летний стиль. По словам эксперта, этот вариант хорошо смотрится с яркими неоновыми решениями и графикой, но менее практичен.

Нежный маникюр на лето 2026

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Нежный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Нежный маникюр

Нежный, естественный маникюр в пастельных оттенках, прозрачные базы и минималистичный декор — идеальные варианты и для отпуска, и для свадебного образа, и для повседневной элегантности. В тренде — легкий мерцающий молочный тон, микроперламутр и очень мелкая цветочная роспись. Актуальные сочетания пастельного маникюра: розовый с лавандовым, голубой со светло-бирюзовым, светло-салатовый с цветом “сливочного масла”.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Маникюр цвета "сливочное масло" © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Маникюр цвета "сливочное масло"

“Минимализм и нюд в маникюре — это про качество линий и тонкий вкус, искусство подчеркивать красоту ногтей с помощью естественных и точных оттенков, форм и текстур”, — подчеркивает Светлана Иванцова.

Яркий маникюр на лето 2026

© Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko Яркий маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko Яркий маникюр

Всем, у кого летний дизайн ногтей ассоциируется с ярким маникюром, лето 2026 года предлагает неоновые акценты, фруктовые мотивы, насыщенные коралловые цвета и оранжевые оттенки. Такие варианты цветного маникюра идеальны для отпуска и вечеринок.

© Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Коралловый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / marigo20 Коралловый маникюр

Трендовая комбинация — яркий цвет на одном или двух пальцах в сочетании с молочной базой на остальных.

Самые модные дизайны маникюра лета 2026

© Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko Наклейки в маникюре © Shutterstock/FOTODOM / Andrii Oleksiienko Наклейки в маникюре

Как подчеркивает Светлана Иванцова, цель любого стильного маникюра — актуально подчеркнуть индивидуальность, при этом продолжает развиваться тренд на снижение излишнего декора.

© Shutterstock/FOTODOM / Kostiantyn Batylchuk Маникюр с камнями © Shutterstock/FOTODOM / Kostiantyn Batylchuk Маникюр с камнями

“В основе дизайна ногтей — продуманные акценты: мини-рисунки, один-две наклейки, тонкая полоска фольги или маленький камень. Такой выбор делает маникюр одновременно элегантным и удобным в повседневной жизни”, — говорит эксперт.

Цветочный маникюр

© Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail Цветочный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Julian Photo Nail Цветочный маникюр

Летом, когда природа раскрывается тысячами бутонов, цветочный дизайн “распускается” и в летнем маникюре.

© Shutterstock/FOTODOM / newsony Цветочный маникюр © Shutterstock/FOTODOM / newsony Цветочный маникюр

“Минималистичные мелкие цветы и “милые” букетики на акцентных ногтях — легкая, женственная история сезона”, — подчеркивает Светлана Иванцова.

Фруктовый маникюр

© Shutterstock/FOTODOM / Ivan Semenovych Фруктовый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Ivan Semenovych Фруктовый маникюр

Если цветы на ногтях кажутся слишком очевидным вариантом, можно попробовать разнообразить свой стиль фруктовым маникюром.

© Shutterstock/FOTODOM / Jane_Zh Фруктовый маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Jane_Zh Фруктовый маникюр

“Лимон, арбуз, вишня — трендовый дизайн для отпуска”, — отмечает эксперт.

Морской маникюр

© Shutterstock/FOTODOM / Marina mrs_brooke Морской маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Marina mrs_brooke Морской маникюр

В числе главных трендов лета 2026 года — морской маникюр в голубых и синих оттенках. Голубые градиенты, перламутр, микроволны и тонкие белые линии — варианты такого “пляжного” маникюра, которые будут напоминать о море даже среди городских “джунглей”.

© Shutterstock/FOTODOM / galyakiss Морской маникюр © Shutterstock/FOTODOM / galyakiss Морской маникюр

Маникюр на лето 2026 по форме ногтей

Актуальные варианты летнего дизайна для ногтей разной формы, а также рекомендации по стилю представлены в таблице:

Форма ногтей Кому подходит Лучшие дизайны Короткий квадрат Короткие ногти, городской и практичный стиль Однотон, мини-френч, тонкие горизонтальные линии Мягкий квадрат Короткие и средние, нежный и универсальный стиль Молочный френч, миницветы, пастель Овал Средние, длинные; классика Нежные градиенты, жемчужный/перламутр Миндаль Средние и длинные. Подходят для романтических и свадебных образов Молочные, нюд-омбре, мини-цвет Острый стилет Длинные. Подходят для авангардного, яркого стиля Неон, графика, металлик Квадрат длинный (балерина) Длинные. Драматичный стиль Фольга, сложная роспись, камифубуки

Антитренды маникюра летом 2026

Летняя мода каждый год диктует свои правила, и то, что было актуально в прошлом сезоне, вполне может попасть в список антитрендов в году нынешнем. О том, чего стоит избегать в маникюре летом 2026 года, рассказывает Светлана Иванцова:

дизайн, перегруженный блестками и крупным декором. Эксперт подчеркивает, что в 2026 в моде умеренность;

холодный кричащий флуоресцентный неон в классическом виде, не сбалансированный молочными и нейтральными цветами. Такое сочетание лучше заменить на акцент в 1–2 пальца;

слишком длинные и острые формы, которые неудобны для повседневной жизни. Предпочтение лучше отдавать мягкому миндалю или мягкому квадрату.

© Shutterstock/FOTODOM / Ruslan Malysh Мастер делает маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Ruslan Malysh Мастер делает маникюр

Также в летнем маникюре эксперт советует избегать:

чересчур темного дизайна, крупных блесток и большого количества страз;

чрезмерной длины и очень острых форм;

неухоженной кожи рук (ведь в этом случае даже идеальное покрытие потеряет опрятный вид).

© Shutterstock/FOTODOM / Parilov Мастер делает маникюр © Shutterstock/FOTODOM / Parilov Мастер делает маникюр