Короткие женские стрижки 2026: стильные варианты, по возрасту и форме лица

Короткие стрижки переживают настоящий расцвет, и 2026 год тому подтверждение. Если раньше многие женщины воспринимали короткую длину как вынужденное решение или крайний шаг, то сегодня короткая стрижка — осознанный выбор в пользу стиля, удобства и уверенности. Полный разбор актуальных форм: от классического пикси до текстурного шегги, с фото, советами по подбору под форму лица, тип волос и возраст, а также рекомендациями по укладке на каждый день — в материале РИА Новости.

Какие короткие стрижки в моде в 2026 году

Главный тренд 2026 года в коротких стрижках — это отказ от жесткости в пользу естественности. Ровные, слишком геометричные контуры уходят на второй план. На смену им приходят мягкие линии, легкая текстура, слоистость и объем, который не требует сложной ежедневной укладки.

Модные короткие стрижки 2026 года объединяет несколько общих черт.

Акцент на индивидуальности: стрижка подбирается не по картинке из интернета, а под конкретную форму лица, структуру волос и образ жизни человека. Востребованность легкой укладки: актуальны те формы, которые выглядят стильно даже без фена и термоинструментов. Возвращение мягких ретростилей — французского боба, гарсона, шегги — переосмысленных на современный лад.

Устаревают слишком агрессивные геометрические подрезки, чрезмерная асимметрия ради асимметрии и четкие "кукольные" контуры.

“Главный тренд 2026 года - уход от идеальной выверенности в сторону живой, немного небрежной текстуры. Стрижки становятся менее причесанными в буквальном смысле. Если раньше короткая стрижка ассоциировалась с четкими линиями, гладкой укладкой и геометричной формой, то сейчас запрос другой: форма есть, но она как будто "дышит". Видны слои, текстура, движение, — рассказал парикмахер-стилист, мастер международного класса Даниэль Тильмен. — Второй заметный сдвиг — возвращение объема. После нескольких лет господства плоских, прилизанных решений клиентки снова хотят высоту в макушечной зоне. Не начес и не химическую завивку, а именно стрижечный объем, который создается правильным углом среза и расположением слоев. И третья тенденция 2026-го — рост интереса к андрогинным формам. Пикси, буззкаты, стрижки с выбритыми висками — это уже не смелый эксперимент, а вполне мейнстримный запрос. Граница между "мужским" и "женским" в коротких стрижках продолжает размываться, и это хорошая новость: больше вариантов для каждой”.

Самые популярные короткие женские стрижки 2026 года

Рассмотрим самые модные и популярные короткие женские стрижки этого года.

Стрижка пикси

© AP Photo / ROBERTO PFEIL Модель с прической пикси © AP Photo / ROBERTO PFEIL Модель с прической пикси

Пикси — одна из самых узнаваемых коротких женских стрижек. Очень короткая длина на висках и затылке, акцент на макушке, где остается больший объем — именно так строится классическая пикси. В 2026 году в моде варианты с мягкой текстурой и небольшим "вихром" на макушке, а не жестко зафиксированная форма.

Стрижка пикси на короткие волосы подходит женщинам с правильными чертами лица — вытянутым, овальным или мягким сердцевидным. Пикси с челкой смотрится более игриво и молодо, пикси без челки — строго и графично. Вариант без укладки возможен: достаточно нанести немного текстурирующего воска и растрепать пальцами.

Для кого: для смелых, уверенных в себе женщин, не боящихся открытого лица. Отлично смотрится на прямых и слегка волнистых волосах.

“Ультракороткий классический пикси с плоской макушкой я вижу в запросах клиенток все реже, — говорит Даниэль Тильмен. — Тот, который был пиком моды лет семь-восемь назад: очень короткие стороны, гладкая макушка без объема, четкая линия по периметру. Сейчас он выглядит устаревшим именно из-за отсутствия текстуры и жизни. Клиентки, которые его носили, либо перешли на более объемные версии, либо отрастили длину. Одна стрижка, которую просят у меня чаще всего в этом сезоне - это текстурный пикси с удлинением: стороны и затылок короткие, макушечная зона с длиной 6-10 см, много слоев и видимая текстура. Иногда с удлиненными прядями в зоне лица. Почему именно она? Потому что это компромисс между смелостью и комфортом. Это стрижка, которая читается как короткая и современная, но оставляет возможность для укладки и вариативности. Клиентка чувствует себя решившейся на короткое - но при этом не теряет полностью длину в зоне лица. Психологически это важно”.

Короткий боб

© Shutterstock/FOTODOM / Sofia Zhuravetc Стрижка короткий боб © Shutterstock/FOTODOM / Sofia Zhuravetc Стрижка короткий боб

Стрижка боб на короткие волосы — универсальная форма, которая подходит почти всем. Длина варьируется от чуть ниже мочки уха до линии подбородка. Отличие от каре состоит в более округлом контуре и акценте на объем затылочной части.

Короткий боб с челкой создает законченный, выразительный образ. Короткий боб без челки — более открытый и лаконичный вариант, хорошо смотрится с укладкой на косой пробор. Для тонких волос боб добавляет визуальную плотность, для густых — облегчает массу при правильной технике среза.

Для кого: для большинства форм лица, особенно хорош для овального и вытянутого. Один из самых адаптивных вариантов коротких женских стрижек.

“На втором месте по запросам — боб-каре до подбородка с текстурными концами, — отмечает эксперт. — Технически это уже граница между коротким и средним, но клиентки позиционируют его как "короткое". Запрос на него стабильно высокий, и понятно почему: универсальная форма, хорошо работает с большинством типов лица, относительно простая в домашней укладке”.

Короткое каре

Короткое каре — это более графичный и аккуратный вариант по сравнению с бобом. Ровный срез, четкий контур, геометрия — именно это делает каре таким элегантным. Длина, как правило, до линии подбородка или чуть выше.

Короткое каре с челкой — классика, которая не устаревает. Каре без челки при этом смотрится более современно и строго. На прямых волосах каре выглядит максимально выразительно, на волнистых приобретает легкую небрежность.

Для кого: для женщин, которые любят аккуратный, контролируемый образ. Хорошо работает на прямых и слегка вьющихся волосах.

Французский боб

© Shutterstock/FOTODOM / Stock Holm Французский боб © Shutterstock/FOTODOM / Stock Holm Французский боб

Один из самых модных вариантов 2026 года. Французский боб — это короткий боб с легкой небрежностью, часто в сочетании с густой прямой или рваной челкой. Длина, как правило, выше подбородка, контур мягкий, без жестких линий.

Стрижка отлично подходит для городского образа: выглядит стильно как с джинсами, так и с пальто. Французский боб с челкой — одно из самых востребованных сочетаний этого сезона. Текстура волос при этом может быть любой: и прямые, и слегка волнистые волосы дают хороший результат.

Для кого: для женщин с вытянутым или овальным лицом, хотя при правильной длине челки подходит и для круглого.

Микробоб

© Shutterstock/FOTODOM / Nadezhda V. Kulagina Стрижка микробоб © Shutterstock/FOTODOM / Nadezhda V. Kulagina Стрижка микробоб

Ультракороткий боб — смелый и четкий выбор. Микробоб заканчивается выше линии подбородка, нередко на уровне мочки уха. Это более лаконичная и драматичная форма по сравнению с обычным коротким бобом.

С челкой микробоб смотрится более закрыто и акцентированно — хорошо, если нужно скрыть высокий лоб. Без челки открывает лицо и делает образ смелее. Современный короткий боб в варианте микро требует регулярной коррекции у мастера, ведь форма быстро "расплывается".

Для кого: для женщин с четкими чертами лица, правильным овалом или вытянутой формой. Не рекомендуется для очень круглого лица без корректирующей челки.

Стрижка бикси

© Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка бикси © Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка бикси

Бикси — гибрид пикси и боба, один из главных трендов среди коротких стрижек для женщин последних сезонов. Это мягкий, объемный вариант для тех, кто хочет что-то короче каре, но не решается на классическую пикси. На макушке и боковых частях остается больше длины, чем у пикси, но меньше, чем у боба.

Стрижка бикси на короткие волосы особенно хороша для тонких волос: слои создают прикорневой объем без ощущения "плоской" макушки. Удлиненные пряди у лица мягко обрамляют черты. Укладка требуется минимальная: фен с брашингом или диффузором.

Для кого: для тех, кто боится слишком короткой длины, и для женщин с тонкими или редкими волосами.

Стрижка гарсон

© Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка гарсон © Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка гарсон

Гарсон — короткая элегантная стрижка с мягким силуэтом. В отличие от пикси, гарсон менее агрессивна: здесь больше женственности и аккуратности. В современном прочтении это короткая модельная стрижка с легкой текстурой и открытым лицом.

Гарсон — один из вариантов, которые выглядят стильно на зрелых женщинах: смягчает черты и придает свежести образу. Хорошо сочетается как с вечерним, так и с повседневным стилем.

Для кого: для овального и вытянутого лица, для женщин 40+, 50+ и 60+, которые хотят изящную короткую форму без лишней "жесткости".

Короткий каскад

© Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка каскад © Shutterstock/FOTODOM / kiuikson Стрижка каскад

Стрижка каскад на короткие волосы — это многослойная форма, которая создает объем за счет ступенчатого среза. Каждый следующий слой короче предыдущего, что дает легкость и движение.

На тонких волосах короткий каскад добавляет визуальную густоту. На густых же помогает убрать лишнюю тяжесть. Короткий каскад с челкой — популярное сочетание: челка удлиняет овал, а слои добавляют форму.

Для кого: универсальная форма, работающая на разных типах волос. Особенно хороша для тех, кто хочет объем без сложной ежедневной укладки.

Лесенка на короткие волосы

Лесенку нередко путают с каскадом, но это разные стрижки. Лесенка — более мягкая, ступени менее выражены, пряди у лица удлинены и создают рамку для лица. Это одна из самых корректирующих форм среди коротких женских стрижек.

Стрижка лесенка на короткие волосы хорошо работает для круглого и полного лица: удлиненные пряди вытягивают овал. Для квадратного — смягчает линию челюсти. Мягкий контур делает ее одним из наиболее женственных вариантов.

Для кого: для женщин, которым важна коррекция формы лица, и для тех, кто ищет короткую стрижку с объемом без агрессивной геометрии.

Короткая рваная стрижка

Рваный срез — одна из главных текстурных техник в современных коротких стрижках. Рваная короткая стрижка создает эффект легкости и небрежности: концы выглядят как бы разлохмаченными, что дает живость и движение даже без укладки.

Филировка — ключевой инструмент при создании рваного среза. Она убирает тяжесть с концов и добавляет воздух в форму. Для объема рваная стрижка подходит идеально: кажется, что волос больше, чем есть на самом деле.

Для кого: для женщин, которые любят небрежный, творческий образ, и для тех, у кого тонкие или средней густоты волосы.

Стрижка шегги на короткие волосы

Шегги — растрепанная, слоистая, текстурная стрижка, которая выглядит одновременно модно и непринужденно. Объем, многослойность, легкий "беспорядок" — все это делает шегги на коротких волосах одним из самых востребованных вариантов сезона.

В современном варианте короткая стрижка шегги часто дополняется занавесочной или рваной челкой. Укладка — с диффузором или просто пальцами с текстурирующим спреем.

Для кого: для волнистых и кудрявых волос — идеально. На прямых создается с помощью стайлинга. Для тех, кто хочет модный образ с минимальными усилиями.

Стрижка кроп

Кроп — короткая модельная стрижка с акцентом на верхней части головы. Верх — длиннее и объемнее, бока и затылок — короткие, нередко с четким контуром. Это смелый и выразительный вариант.

Стильные короткие стрижки в стиле кроп часто сочетаются с короткой прямой или рваной челкой. Такая комбинация подчеркивает черты лица и делает образ графичным. Кроп требует регулярных визитов к мастеру, ведь форма держится не дольше трех-четырех недель.

Для кого: для женщин с правильными чертами лица, готовых к нестандартному образу.

Короткая кудрявая стрижка

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Короткая кудрявая стрижка © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Короткая кудрявая стрижка

Кудрявые волосы живут по своим законам, и подбор короткой стрижки здесь особенно важен. Главное правило: слои обязательны. Без слоев короткая стрижка на кудрявых волосах превращается в шар, форма теряется, объем становится неуправляемым.

Короткая кудрявая стрижка должна учитывать тип завитка: легкие волны и тугие кудри дадут разный результат при одинаковой технике. Идеальная укладка — с диффузором и кремом для кудрей, без расчесывания в сухом состоянии.

Для кого: для всех женщин с кудрявыми и вьющимися волосами, которые хотят управляемую и красивую форму.

Короткие стрижки с челкой

Челка кардинально меняет восприятие любой короткой стрижки. Она не просто деталь, это полноценный инструмент коррекции пропорций лица.

В 2026 году популярны несколько видов челки на коротких волосах.

Прямая густая челка — акцентная, трендовая, хороша для вытянутого лица.

Косая челка — универсальная, подходит для большинства форм лица, в том числе для круглого.

Рваная челка — мягкая, небрежная, отлично сочетается с текстурными стрижками вроде шегги или рваного среза.

Удлиненная челка — постепенно переходит в боковые пряди, подходит для квадратного и широкого лица.

Короткая стрижка с челкой — хороший выбор для тех, кто хочет скрыть высокий лоб, выровнять пропорции или добавить характер образу. Пикси с челкой смягчает открытость стрижки. Короткий боб с челкой создает законченность. Короткий каскад с челкой добавляет объем.

Важно понимать: челка требует регулярной коррекции. Если вы не готовы подстригать ее раз в три-четыре недели, лучше выбрать удлиненный вариант, который красиво отрастает.

“Челка — это единственный элемент стрижки, который постоянно находится в фокусе внимания: она у лица, она первое, что замечают при взгляде на человека. На коротких стрижках, где все на виду и нет длины как "отвлекающего маневра", челка задает тон всему остальному, — говорит парикмахер-стилист Даниэль Тильмен. — Одна и та же стрижка пикси с челкой и без челки это два разных образа. Без челки открытый лоб дает строгость, андрогинность, смелость. С челкой — мягкость, женственность, иногда игривость в зависимости от формы челки. Это не просто стилистический нюанс, это другой характер. Именно поэтому я всегда обсуждаю челку отдельно, как самостоятельное решение. Не “добавить челку к стрижке”, а “что мы хотим сказать челкой и зачем”.

Короткие стрижки без челки

Короткие стрижки без челки — более открытый, лаконичный и, как правило, менее требовательный в уходе вариант. Открытый лоб визуально вытягивает овал лица, делает образ свежим и современным.

Без челки особенно выразительно смотрятся:

короткий боб без челки с укладкой на косой пробор,

пикси без челки с акцентом на текстуру макушки,

короткое каре без челки с ровным пробором.

Такие стрижки хороши для женщин с правильными чертами лица и хорошо выраженными скулами. Для круглого лица стрижка без челки возможна, но важно добавить объем на макушке и удлиненные пряди у лица, это создаст вертикаль.

Главное преимущество: женские короткие стрижки без челки проще в повседневном уходе. Нет необходимости укладывать или подстригать челку, достаточно нанести стайлинговое средство и расставить пряди руками.

Как выбрать короткую стрижку по форме лица

Универсальной стрижки для всех форм лица, конечно, не существует.

“Ближе всего к универсальной тот самый текстурный пикси с удлинением или короткое боб-каре с мягкими текстурными концами, — считает Даниэль Тильмен. — Эти формы работают на широком диапазоне лиц за счет нескольких механизмов: они не создают жестких горизонтальных или вертикальных линий, которые могли бы подчеркнуть нежелательные особенности, они дают объем там, где нужно, и убирают его там, где не нужно. Но даже "универсальная" стрижка требует подгонки под конкретного человека. Угол краевой линии роста волос, длина в зоне лица, плотность челки, расположение максимального объема — все это настраивается индивидуально. Мастер берет базовую форму и адаптирует ее”.

Короткие стрижки на круглое лицо

Главная задача при круглом лице — создать вертикаль и вытянуть овал. Объем нужен на макушке, а не на боках.

Лучшие варианты:

пикси с объемной макушкой,

асимметричная короткая стрижка,

короткий боб с удлиненными передними прядями,

лесенка с прядями у лица.

Хорошо работает косая челка, она создает диагональ и разбивает "круглость". Прямая густая челка и объем на висках — под запретом.

Короткие стрижки для овального лица

Овальное лицо — самая универсальная форма. Ей подходит большинство коротких стрижек без оговорок. Короткий боб, короткое каре, пикси, французский боб, микробоб — все это будет смотреться хорошо.

Можно смело экспериментировать с любой челкой или полностью отказаться от нее. Открытый лоб на овальном лице выглядит гармонично. Единственный нюанс: очень пышный объем на боках может сделать лицо шире, лучше направлять объем вверх.

Короткие стрижки для квадратного лица

Квадратное лицо характеризуется широкой линией челюсти. Задача стрижки — смягчить эту линию и добавить мягкости образу.

Лучший выбор:

короткий каскад с мягкими слоями,

лесенка с прядями у лица,

бикси,

гарсон.

Косая или рваная удлиненная челка визуально смягчает скулы. Нежелательно: очень короткие виски при объемной макушке — это подчеркивает угловатость. Ровный симметричный срез без удлинения тоже не лучший выбор.

Короткие стрижки для полного лица

Полное лицо нуждается в вертикальных акцентах. Логика та же, что и для круглого, но с бо́льшим вниманием к удлиняющим элементам.

Хороший выбор:

удлиненная короткая стрижка с прядями у лица,

пикси с объемом на макушке,

лесенка,

боб с удлиненными концами.

Асимметрия помогает разбить симметричность полного лица. Короткие стрижки для полных женщин должны создавать ощущение легкости, тяжелые, приглаженные формы визуально добавляют объем.

Короткие стрижки по возрасту

“Ни одна стрижка не убирает морщины и не меняет качество кожи. Но правильная стрижка реально меняет восприятие возраста за счет нескольких механизмов”, — объясняет парикмахер-стилист Даниэль Тильмен.

Объем. С возрастом лицо теряет объем и "оседает" вниз. Стрижка, которая создает визуальный объем в макушечной зоне и легкость вокруг лица, работает как противовес этому процессу. Тяжелые, плоские, прижатые к голове стрижки, наоборот, усиливают ощущение усталости. Краевая линия роста волос. Четкая, ухоженная краевая линия роста волос сама по себе дает свежесть. Отросшая и нечеткая — наоборот. Это простой эффект, который работает независимо от формы стрижки. Челка. Правильная челка может визуально скорректировать высоту лба, смягчить морщины в лобной зоне и создать обрамление, которое фокусирует внимание на глазах. Но неправильная челка способна сделать ровно противоположное. Свежесть стрижки как таковой. Ухоженные, правильно подстриженные волосы выглядят моложе отросших и "тяжелых" вне зависимости от формы. Это не маркетинг, это просто факт.

Короткие стрижки после 40

После 40 лет короткая длина нередко становится откровением: она освежает образ, убирает "тяжесть" длинных волос с лица и добавляет современности. Главная задача — выбрать форму, которая дает объем и легкость, а не подчеркивает изменения кожи.

Стильные короткие стрижки для 40+ — это мягкий боб, бикси, лесенка, гарсон. Рваная текстура помогает создать ощущение живых, здоровых волос. Если волосы начали редеть, пикси или короткий боб с правильной техникой среза создадут визуальный объем.

Короткие стрижки для женщин после 50

После 50 лет волосы нередко становятся тоньше, теряют плотность и яркость. Правильная короткая стрижка решает сразу несколько задач: добавляет объем у корней, создает свежий образ и упрощает ежедневный уход.

© Shutterstock/FOTODOM / Anna Nahabed Короткая стрижка после 50 лет © Shutterstock/FOTODOM / Anna Nahabed Короткая стрижка после 50 лет

Омолаживающие короткие стрижки 50+ — это пикси с мягкой челкой, короткий боб на тонкие волосы, бикси, гарсон. Очень длинная челка и слишком агрессивная геометрия — не лучший выбор: они могут добавить строгости. Мягкие линии, легкая текстура и правильный объем работают в пользу свежего, молодого образа.

Короткие стрижки после 60

После 60 лет на первый план выходит удобство: стрижка должна легко укладываться, красиво выглядеть без сложных манипуляций и при этом оставаться современной. Короткие стрижки для зрелых женщин этого возраста, это не "бабушкины" варианты, а вполне актуальные формы.

© Shutterstock/FOTODOM / Anelo Короткая стрижка после 60 лет © Shutterstock/FOTODOM / Anelo Короткая стрижка после 60 лет

Хорошие варианты: мягкий гарсон, короткий боб без жесткого контура, пикси с легкой текстурой. Короткая стрижка с объемом — то, что нужно: она зрительно приподнимает черты лица. Важно избегать слишком прижатых к голове форм, ведь они подчеркивают возрастные изменения.

Короткие стрижки по типу волос

При выборе короткой стрижки желательно ориентироваться и на тип волос.

Короткие стрижки на тонкие волосы

Тонкие волосы выигрывают от короткой длины: чем короче, тем больше прикорневого объема. Главная стратегия — создать форму, которая даст визуальную плотность.

© Shutterstock/FOTODOM / Roman Samborskyi Короткая стрижка для тонкие волос © Shutterstock/FOTODOM / Roman Samborskyi Короткая стрижка для тонкие волос

Стрижка на короткие волосы, придающая объем — это прежде всего пикси, бикси и короткий боб. Слои обязательны: они убирают тяжесть и добавляют движение. Плоский ровный срез без слоев только подчеркнет редкость волос.

Короткие стрижки на редкие волосы

Редкие волосы выглядят лучше всего при плотном срезе: концы должны быть достаточно густыми, чтобы не просвечивать. Хорошим выбором станет короткий боб или короткое каре без сильной филировки концов.

© Shutterstock/FOTODOM / Artmim Короткая стрижка на редкие волосы © Shutterstock/FOTODOM / Artmim Короткая стрижка на редкие волосы

Стрижка, придающая густоту: боб с утяжеленными концами и объемом на затылке. Избегайте слишком сильной разреженности и длинных прядей у лица, они делают волосы еще тоньше визуально.

Короткие стрижки на густые волосы

Густые волосы нуждаются в облегчении: без слоев объем становится неуправляемым. Короткие стрижки для густых волос — это прежде всего каскад, лесенка и рваный срез.

© Shutterstock/FOTODOM / Luba V Nel Короткая стрижка на густые волосы © Shutterstock/FOTODOM / Luba V Nel Короткая стрижка на густые волосы

Текстура и контроль объема — главные задачи при работе с густыми волосами. Короткий каскад снимает лишнюю массу и создает красивую форму. Рваный срез добавляет легкость. Гладкое каре на густых волосах смотрится эффектно, но требует регулярной укладки.

Короткие стрижки на кудрявые волосы

Кудрявые волосы диктуют свои правила при выборе короткой стрижки. Ключевое: слои под тип завитка, достаточный объем вокруг лица и грамотная укладка с диффузором.

© Shutterstock/FOTODOM / Sofia Zhuravetc Короткая стрижка на кудрявые волосы © Shutterstock/FOTODOM / Sofia Zhuravetc Короткая стрижка на кудрявые волосы

Короткая стрижка на кудрявые волосы без правильных слоев превращается в ком. С правильной техникой — в красивую женственную стрижку. Короткие женские стрижки на кудрявые волосы в варианте пикси или шегги смотрятся особенно органично: естественная текстура становится главным украшением.

Короткие стрижки без укладки: формы, которые легко носить каждый день

Один из главных запросов при выборе короткой стрижки — минимум усилий при максимуме результата. И это вполне достижимо, если стрижка изначально подобрана с учетом естественной формы волос.

Короткие стрижки без укладки — это прежде всего формы с продуманной текстурой: бикси, шегги, рваный срез, пикси с мягкой макушкой. У них есть одна общая черта — они выглядят хорошо даже без фена. Достаточно нанести текстурирующий спрей или немного воска, взъерошить пальцами, и образ готов.

Женские короткие стрижки без сложной укладки хорошо работают на волнистых и кудрявых волосах: естественная текстура здесь помогает. На прямых волосах для получения "легкой небрежности" нужен минимальный стайлинг.

© Shutterstock/FOTODOM / triocean Девушка укладывает короткие волосы © Shutterstock/FOTODOM / triocean Девушка укладывает короткие волосы

Модные короткие стрижки без укладки — это шегги, рваная стрижка, бикси и мягкий гарсон. Они подходят для занятых женщин, которые ценят стиль, но не готовы тратить на укладку больше пяти минут в день.

“Без укладки не означает "встала и пошла с мокрой головой". Это означает минимальное вмешательство: дать волосам высохнуть естественно или слегка взъерошить руками с небольшим количеством пасты или пудры. Это 2-3 минуты, а не 40”, — говорит Даниэль Тильмен.

Эксперт приводит стрижки, которые лучше всего работают в режиме "минимум действий":

текстурный пикси с правильно настроенными слоями — высыхает в нужной форме практически самостоятельно, особенно если есть природная текстура волоса;

баззкат и очень короткие стрижки — тут буквально нечего укладывать, что и является их главным достоинством для определенного типа клиенток;

стрижки на кудрявых и волнистых волосах — при грамотном срезе кудри сами формируют образ, нужен только крем для кудрей и диффузор.

“Стрижки, которые "без укладки" не работают вообще — классическое каре с прямым периметром. Его природа требует направленной укладки, иначе концы расходятся хаотично и форма теряется. Это не недостаток стрижки, это ее особенность, о которой нужно честно предупреждать на консультации. Самое важное: выбор стрижки должен учитывать реальный образ жизни, а не желаемый. Если клиентка говорит "я не укладываюсь", значит стрижка должна это выдерживать”, — добавил парикмахер-стилист.

Простые способы быстро уложить короткую стрижку

Даже самая аккуратная стрижка выигрывает от правильной укладки. Для коротких волос это не означает часы у зеркала, достаточно знать несколько приемов.

Объемная укладка феном. Нанесите на влажные волосы мусс или пенку для объема. Сушите феном с круглым брашингом, направляя поток воздуха от корней к концам. Для прикорневого объема сушите корни против роста волос. Этот метод занимает 5–7 минут и дает заметный результат.



Текстурная укладка пальцами. Нанесите на слегка влажные или сухие волосы небольшое количество воска или пасты. Разотрите между ладонями и хаотично пройдитесь по волосам пальцами, задавая нужную форму. Идеально для шегги, рваной стрижки и пикси.



Диффузор для кудрявых и волнистых волос. Нанесите крем для кудрей или мусс на влажные волосы, не расчесывая. Сушите диффузором на слабом обдуве, "собирая" кудри снизу вверх. Позвольте волосам полностью высохнуть перед тем, как трогать их, это сохранит форму завитка.



Гладкая укладка утюжком. Для каре или боба на прямых волосах: нанесите термозащиту, пройдитесь утюжком по небольшим прядям от корней к концам. Загните концы внутрь или наружу — в зависимости от желаемого эффекта. Зафиксируйте легким лаком.



Быстрое освежение без мытья. Для коротких волос сухой шампунь — настоящий помощник. Нанесите у корней, подождите минуту, разотрите пальцами, так волосы будут выглядеть свежее, а объем восстановится. После этого достаточно поправить форму руками или добавить немного текстурирующего спрея.



Средства для укладки коротких волос: текстурирующий спрей — для легкой небрежности и объема; воск или паста — для четкой фиксации и матового эффекта; мусс или пенка — для объема на тонких волосах; лак для волос — для фиксации завершенной укладки; крем или гель для кудрей — для кудрявых и волнистых волос.