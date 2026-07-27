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Короткие мужские стрижки 2026: фото и как подобрать по типу лица
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18:45 27.07.2026
Главная / Красота / Стрижки и прически

Модные короткие мужские стрижки 2026: кроп, полубокс, андеркат, маллет

© Shutterstock/FOTODOM / AzyassevaOlgaМодные короткие мужские стрижки
Модные короткие мужские стрижки - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / AzyassevaOlga
Модные короткие мужские стрижки
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Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист
Приглашенный эксперт
Даниэль Тильмен
Парикмахер-стилист, мастер международного класса
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Короткие мужские стрижки в 2026 году — это уже не просто "покороче по бокам". В тренде остаются практичные формы с текстурой, плавным переходом и адаптацией под конкретный тип волос, форму лица и образ жизни. Какие короткие мужские стрижки актуальны в 2026 году, чем они отличаются друг от друга, кому подходят и как выбрать вариант, который будет хорошо выглядеть без сложной укладки, — в материале РИА Новости.
Девушка в парикмахерской - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
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15 мая, 18:31

Какие короткие мужские стрижки в моде в 2026 году

© Shutterstock/FOTODOM / My Ocean ProductionКисть парикмахера
Кисть парикмахера - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / My Ocean Production
Кисть парикмахера
Модные короткие мужские стрижки 2026 года объединяет несколько общих черт:
  • короткие виски;
  • более живой и объемный верх;
  • выраженная текстура;
  • гибкость в укладке.
Тренд ушел от жесткой геометрии: сейчас ценится форма, которая сидит естественно и адаптируется под конкретного человека.
"Популярные запросы в поисковиках и реальная актуальность — это не одно и то же, — подчеркивает парикмахер-стилист, мастер международного класса Даниэль Тильмен. — То, что люди ищут в интернете, часто отстает от того, что происходит на улице и в хороших салонах".
Что действительно актуально в 2026 году:
  • Мягкий skin fade или low fade вместо жесткого высокого. Переход от кожи к длине становится более плавным, менее агрессивным, он виден, но не кричит.
  • Длинный неструктурированный верх с видимой текстурой. Волосы на макушке не зализаны и не выстроены в идеальную помпу, они живут. Чуть взъерошены, чуть в движении.
  • Французская стрижка (French crop) в мягком современном прочтении без жесткой горизонтальной линии челки, с текстурными концами и мягким переходом на висках.
  • Кертис (curtain hair) в коротком варианте — пробор посередине, пряди спадают в стороны. Присходит из 90-х, но в современной интерпретации выглядит иначе.
  • Текси (textured taper) — сужение к ушам и затылку, но верх остается с натуральным объемом и текстурой без жесткой фиксации.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaМужчина расчесывается перед зеркалом
Мужчина расчесывается перед зеркалом - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Мужчина расчесывается перед зеркалом
Главная тенденция 2026 года — персонализация важнее универсального тренда. Вопрос уже не "что модно вообще", а "что подходит именно мне": моим волосам, моему лицу, тому, сколько времени я готов тратить на укладку. Хорошая короткая стрижка должна хорошо выглядеть и без стайлинга — это базовое требование сезона.
"Несколько лет все носили одно и то же. Когда однородность достигает насыщения, маятник качается в другую сторону. Люди начинают искать что-то, что выделяет их, а не растворяет в толпе, — говорит Даниэль Тильмен. — Эпоха одинаковых барберских фейдов постепенно уходит. Сейчас снова начинает цениться авторская форма: понимание текстуры конкретного волоса, направления роста, баланса головы и лица. Это уже ближе к настоящему парикмахерскому искусству, а не просто "высокий fade и текстура сверху". Хорошая современная мужская стрижка — это не шаблон из меню, это работа под конкретного человека".
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Виды коротких мужских стрижек: названия и отличия

Разобраться в видах и названиях коротких мужских стрижек проще, если понять логику каждой формы. Ниже — основной каталог с объяснением, чем одна отличается от другой.

Кроп

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Кроп"
Мужская стрижка Кроп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Кроп"
Короткая текстурная стрижка кроп — одна из самых популярных в 2026 году. Отличительные черты: короткие виски и затылок, верх немного длиннее, выраженная текстура. Ключевое отличие именно рваная, неровная поверхность сверху, которая создает объем без укладки.
Кроп делают с короткой прямой или рваной челкой и без нее со свободным верхом назад или набок. С челкой форма выглядит более молодежно, без — универсальнее. Кому идет: почти всем, особенно при овальном и квадратном лице. При тонких волосах текстура визуально добавляет объем.

Цезарь

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Цезарь"
Мужская стрижка Цезарь - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Цезарь"
Цезарь — компактная стрижка с короткой прямой или слегка рваной челкой по всему периметру. В отличие от кропа, здесь верх более ровный, а челка ложится горизонтально. Форма удобна и не требует сложной укладки.
Цезарь хорошо подходит при прямых и жестких волосах, так как они держат горизонтальный силуэт без усилий. При круглом лице дает визуальный баланс за счет четкой горизонтали. Виски и затылок стригут коротко с аккуратной окантовкой.

Фейд

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Фейд"
Мужская стрижка Фейд - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Фейд"
Фейд — не столько самостоятельная форма, сколько техника перехода: плавное сведение длины от висков и затылка к нулю или очень короткой длине. Бывает низким (переход начинается у основания), средним (на уровне середины висков) и высоким (почти от макушки).
Фейд сочетается практически с любым верхом — кропом, канадкой, цезарем, полубоксом. Он визуально сужает и вытягивает форму головы, поэтому хорошо работает при круглом лице. Делается только машинкой в барбершопе, дома качественный фейд практически невозможен.

Бокс

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Бокс"
Мужская стрижка Бокс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Бокс"
Бокс — очень короткая и чистая форма с одинаковой длиной по всей голове. Минимум укладки, максимум практичности. Чаще всего стрижется машинкой с насадкой 2-4. Виски и затылок обрабатываются так же, как верх, — без резкого перехода или с легкой окантовкой.
От полубокса отличается именно равномерностью: нет выраженного контраста между верхом и боками. Бокс — спортивный и деловой вариант для тех, кто хочет максимально простой уход. Кому идет: любому лицу, но особенно при правильных пропорциях.

Полубокс

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Полубокс"
Мужская стрижка Полубокс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Полубокс"
Полубокс — классический барберский вариант с чуть большей длиной наверху, чем у бокса, и короткими боками. Верх укладывается на сторону, назад или остается свободным. При наличии фейда смотрится современно, без него строже и аккуратнее.
Это стрижка на каждый день: подходит и для офиса, и для повседневного образа. Кому идет: практически всем, особенно при квадратном и овальном лице. Один из самых универсальных вариантов в коротком сегменте.

Ежик

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Ежик"
Мужская стрижка Ежик - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Ежик"
Ежик — очень короткая стрижка под машинку с насадкой или без, с минимальной длиной по всей голове. Дает эффект щетинистой текстуры. Никакой укладки не требует, поэтому считается идеальным вариантом для тех, кто не хочет думать о прическе вообще.
Особенно хорошо работает при редеющих волосах и залысинах: одинаково короткая длина убирает акцент на проблемные зоны. Минус — форма головы становится хорошо видна, поэтому при нестандартном черепе стоит выбирать другие варианты.
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Теннис

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Теннис"
Мужская стрижка Теннис - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Теннис"
Теннис — аккуратная короткая классика с ровным силуэтом. Верх немного длиннее боков, но без резкого перехода. Чаще всего стрижется ножницами, что дает более мягкий и естественный результат, чем машинка.
От бокса отличается большей мягкостью формы и техникой исполнения, от полубокса — меньшим контрастом. Универсальная стрижка: подходит к деловому и повседневному образу, к любой форме лица. Именно ее часто рекомендуют как "безопасный выбор", если человек не определился.

Канадка

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Канадка"
Мужская стрижка Канадка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Канадка"
Канадка — стрижка с более длинным верхом и короткими боками и затылком. Верх укладывается набок с пробором, назад или оставляется с легкой челкой. Классический барберский стиль, который хорошо адаптируется под разные образы — от делового до повседневного.
Хорошо работает при прямых и волнистых волосах. При тонких волосах верх создает иллюзию объема. Кому идет: овальному и прямоугольному лицу, а также тем, кто хочет стрижку покороче на боках с возможностью укладки сверху.

Короткий андеркат

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Андеркат"
Мужская стрижка Андеркат - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Андеркат"
Андеркат — более смелый вариант с выраженным контрастом: виски и затылок выбриваются очень коротко или под ноль, верх остается длиннее. Это создает резкую линию разграничения и делает форму заметной.
Андеркат хорошо смотрится с текстурным или уложенным верхом, в сочетании с бородой. Кому идет: при четких чертах лица и продолговатом черепе. При круглом или очень полном лице может выглядеть слишком резко, тогда лучше выбрать фейд с мягким переходом.

Стрижка под машинку

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "под машинку"
Мужская стрижка под машинку - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "под машинку"
Стрижка под машинку — самый практичный и доступный вариант. Основные варианты:
  • под ноль (без насадки или насадка 0-0.5):
  • под 3 (около 9 мм):
  • под 6 (около 19 мм).
Чем меньше насадка, тем короче и проще форма.
Плюсы: быстро, дешево, легко повторять дома. Минусы: минимум вариативности, форма головы хорошо видна. Оптимальный вариант для занятых мужчин, спортсменов и тех, кто не хочет заморачиваться с прической.
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Короткий маллет

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужская стрижка "Короткий маллет"
Мужская стрижка Короткий маллет - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужская стрижка "Короткий маллет"
Маллет — стрижка с коротким верхом и боками, но длиннее сзади. Современная короткая версия отличается от классической 80-х более сдержанным контрастом: сзади не очень длинно, но заметно длиннее висков.
Это выраженный молодежный тренд 2026, маллет активно используется в свежих коллекциях барберов и уличной моде. Кому идет: при овальном или вытянутом лице, при волнистых и кудрявых волосах, которые хорошо выглядят сзади без укладки.

Короткие мужские стрижки с челкой

© Shutterstock/FOTODOM / VALUA VITALYМужчина в белой рубашке
Мужчина в белой рубашке - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / VALUA VITALY
Мужчина в белой рубашке
Короткие мужские стрижки с челкой существенно отличаются по характеру в зависимости от типа самой челки. Три основных варианта: короткая прямая, рваная текстурная и удлиненная на бок.
  • Короткая прямая челка — характерна для цезаря. Дает четкий горизонтальный акцент, визуально укорачивает лицо. Хороша при вытянутом лице.
  • Рваная текстурная челка — основа кропа. Выглядит небрежно и современно, не требует сложной укладки. Подходит почти всем.
  • Удлиненная челка набок — вариант для канадки или кропа с длинным верхом. Добавляет образу классический или ретроакцент. Хороша при высоком лбе.
Короткая стрижка с челкой выглядит современно, если челка не ложится плоской пластиной, а имеет легкую рваность или боковое направление. Полностью прямая и максимально ровная челка без текстуры смотрится устаревше.

Короткие мужские стрижки без челки

© Shutterstock/FOTODOM / EvgenyrychkoМужская стрижка
Мужская стрижка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Evgenyrychko
Мужская стрижка
Короткие стрижки без челки — это открытый лоб и более строгий, чистый силуэт. К ним относятся ежик, бокс, полубокс с зачесом назад, кроп без челки и стрижки под машинку.
Такой формат проще в уходе: не нужно следить за тем, куда ложится передняя прядь. Особенно удобен при прямых волосах, которые не держат укладку. При высоком лбе может восприниматься как акцент, в этом случае стоит добавить легкую текстуру сверху или выбрать кроп с движением на лоб.

Как выбрать короткую мужскую стрижку по форме лица

Форма лица — главный ориентир при выборе стрижки. С помощью прически можно сбалансировать пропорции: вытянуть круглое, смягчить квадратное, добавить ширину узкому.

Короткие мужские стрижки на круглое лицо

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужчина с круглой формой лица
Мужчина с круглой формой лица - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужчина с круглой формой лица
При круглом лице нужен объем сверху и короткие виски. Это визуально вытягивает форму лица вверх. Хорошо работают: кроп с высоким верхом, канадка с пробором набок, фейд с длинным верхом, андеркат.
Чего избегать: одинаково короткой длины по всей голове (ежик, бокс без фейда), ведь это подчеркивает округлость.

Короткие мужские стрижки для овального лица

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужчина с овальной формой лица
Мужчина с овальной формой лица - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужчина с овальной формой лица
Овальное лицо — наиболее универсальная форма. Подходит практически любая короткая стрижка: кроп, полубокс, фейд, ежик, цезарь, канадка. Можно смело экспериментировать с разными вариантами без риска нарушить пропорции.

Короткие мужские стрижки для квадратного лица

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужчина с квадратной формой лица
Мужчина с квадратной формой лица - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужчина с квадратной формой лица
При квадратном лице и сильной челюсти лучше работает мягкая текстура и умеренная длина сверху. Жесткий ультракороткий бокс или ежик усиливают угловатость. Хорошие варианты: кроп с рваной текстурой, канадка, полубокс с легкой челкой.
Фейд с высоким переходом при квадратном лице добавляет излишнюю ширину в верхней части, так что лучше выбрать низкий или средний.

Короткие мужские стрижки для вытянутого лица

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомМужчина с вытянутой формой лица
Мужчина с вытянутой формой лица - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Мужчина с вытянутой формой лица
При длинном или вытянутом лице стоит избегать большого объема сверху, ведь он еще больше растягивает форму. Лучше работают стрижки с умеренным верхом и короткими боками: цезарь с прямой горизонтальной челкой, кроп без подъема, канадка с боковым пробором.

Короткие мужские стрижки по типу волос

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaМужчина смотрит на себя в зеркало
Мужчина смотрит на себя в зеркало - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Мужчина смотрит на себя в зеркало

Короткие мужские стрижки на тонкие волосы и при залысинах

При тонких волосах и редеющих зонах короткая длина помогает убрать акцент на проблемные участки. Ежик и короткий фейд выравнивают плотность визуально. Кроп с текстурой добавляет иллюзию объема там, где его не хватает.
Чего избегать: длинного верха при залысинах, он лишь подчеркивает просветы. Борода при тонких волосах работает как баланс: переносит акцент с головы на нижнюю часть лица.

Короткие мужские стрижки на густые волосы

© Shutterstock/FOTODOM / MDV EdwardsМужчина в барбершопе
Мужчина в барбершопе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / MDV Edwards
Мужчина в барбершопе
При густых волосах важна филировка: без нее стрижка теряет форму и топорщится. Кроп, шегги и рваные текстурные формы отлично справляются с лишним объемом. Густые волосы позволяют делать более сложные стрижки с выраженной текстурой и игрой длин.

Короткая мужская стрижка на кудрявые и волнистые волосы

© Shutterstock/FOTODOM / stock-enjoyМужчина с вьющимися волосами
Мужчина с вьющимися волосами - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / stock-enjoy
Мужчина с вьющимися волосами
Кудри и волна требуют особого подхода: форма стрижки должна работать с естественной текстурой, а не против нее. Хорошо подходят кроп, короткий маллет, шегги — формы, которые позволяют завитку проявиться. Сверху чуть длиннее, чем кажется нужным: после высыхания кудри дают усадку.
Ежик и бокс при кудрях дают неровный, непредсказуемый результат, лучше их избегать.

Короткие мужские стрижки на прямые и жесткие волосы

© Shutterstock/FOTODOM / Svitlana HulkoМужчина в барбершопе
Мужчина в барбершопе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Svitlana Hulko
Мужчина в барбершопе
Прямые и особенно жесткие волосы хорошо держат форму, это плюс для стрижек с четким силуэтом. Ежик, теннис, полубокс, цезарь, короткий кроп — все эти варианты работают хорошо. Жесткие волосы немного топорщатся при очень коротком верхе, поэтому чуть большая длина (3-5 см сверху) дает лучший результат.

Короткие мужские стрижки с бородой

© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen SerhiiМужчина в барбершопе
Мужчина в барбершопе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
Мужчина в барбершопе
Борода меняет восприятие всего образа и влияет на то, как выглядит стрижка. При коротких волосах борода добавляет объем нижней части лица, это важно учитывать при выборе формы.
  • Фейд + борода — классика барберского стиля. Плавный переход от висков к бороде создает единый контур. Особенно хорошо при четкой линии бороды.
  • Андеркат + борода — более брутальное сочетание. Контраст между выбритыми висками и бородой делает образ выразительным.
  • Полубокс + короткая щетина — деловой и аккуратный вариант на каждый день.
  • Ежик + борода — работает при залысинах и тонких волосах: борода переносит акцент с головы на лицо, балансируя пропорции.
"С точки зрения коррекции формы лица борода очень эффективна, — отмечает Даниэль Тильмен. — Короткая аккуратная борода визуально удлиняет подбородок, что хорошо для круглых и широких лиц. Густая длинная борода при короткой стрижке создает вертикаль, это работает на широких скулах. Отсутствие бороды при короткой стрижке дает максимально открытое и "строгое" прочтение, что хорошо для мужчин с выраженным подбородком и правильными пропорциями лица. Большая ошибка многих мужчин — делать вид, что борода и стрижка существуют независимо друг от друга. Все должно быть в одном регистре ухоженности и одной эстетике".

Короткие мужские стрижки без укладки

© Shutterstock/FOTODOM / emrenarli.psdМужчина в куртке
Мужчина в куртке - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / emrenarli.psd
Мужчина в куртке
Большинство мужчин честно признаются, что тратить 20 минут на укладку утром не готовы. Вот прически, которые позволяют хорошо выглядеть при этом.
  • Текси (textured taper). Сужение к вискам, длина на макушке 4-6 см, текстурный срез. При высыхании волосы сами дают объем и форму. Достаточно пальцев с небольшим количеством матовой пасты и двух минут. Подходит большинству типов лица, особенно хорош на прямых и слегка волнистых волосах.
  • Баззкат с вариацией длины. Не одна длина по всей голове, а с небольшим градиентом: чуть короче на затылке и висках, чуть длиннее на макушке. Подходит мужчинам с хорошо выраженными чертами лица, которые не теряются без волос.
  • Мягкий френч кроп. Текстурная челка, плавный фейд, ничего жесткого. Хорошо работает на прямых волосах, не требует фена. Чуть пасты на сухие волосы — этого хватит. Очень современно выглядит при минимуме усилий.
"Все эти стрижки требуют регулярной коррекции, раз в 3-4 недели, — подчеркивает Даниэль Тильмен. — Именно регулярность поддерживает форму, которая работает без укладки. Отросшая стрижка любого типа будет требовать усилий".

Простые способы быстро уложить короткую стрижку

© Shutterstock/FOTODOM / Dragon ImagesМужчина в барбершопе
Мужчина в барбершопе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Dragon Images
Мужчина в барбершопе
Для коротких стрижек нужно немного средства для укладки — чуть больше горошины. Основные варианты:
  • Матовая паста или глина — лучший выбор для кропа и текстурных форм. Дает рельеф без блеска и не утяжеляет волосы.
  • Воск — для более четкого укладывания набок или с пробором. Каналка и полубокс хорошо реагируют на воск.
  • Легкий спрей для объема — при тонких волосах можно нанести на корни перед укладкой феном.
Базовая техника для кропа: нанести немного пасты на сухие или слегка влажные волосы, взъерошить верх пальцами снизу вверх. Для канадки: нанести воск, уложить феном набок или назад, зафиксировать пальцами.
Главное правило: короткую стрижку лучше укладывать на сухие волосы, это дает больше контроля над текстурой и объемом.

Как выбрать короткую мужскую стрижку у барбера

© Shutterstock/FOTODOM / Mido Putra NurdiansyahЖурналы на столе
Журналы на столе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Mido Putra Nurdiansyah
Журналы на столе
Самый надежный способ — принести фото-референс. Слова "покороче" или "модно" работают плохо: у каждого мастера свое понимание. Фото убирает двусмысленность.
"Референс действительно помогает мастеру. Но есть типичные ловушки, которые мешают в работе, — говорит Даниэль Тильмен. — Скажем, стрижка на фото сделана на прямых густых волосах, а клиент приходит с редкими кудрявыми. Та же форма на другом волосе всегда дает другой результат. Это не вопрос качества работы мастера, это физика. Кроме того, важно понимать, что длина — это не стрижка. Два человека с одинаковой длиной могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, как она сформирована. На фото важно смотреть на контур, на то, где объем, где переход, как лежат волосы".
© Shutterstock/FOTODOM / ParilovМужчина держит в руках инструменты для стрижки
Мужчина держит в руках инструменты для стрижки - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Parilov
Мужчина держит в руках инструменты для стрижки
Что важно обозначить мастеру:
  • Образ жизни и сколько времени готовы тратить на укладку. Это меняет выбор стрижки кардинально.
  • Что не нравилось в предыдущих стрижках. Это дает мастеру больше информации, чем любой референс.
  • Конкретные зоны, с которыми есть сложности: вихры, нестандартный рост, залысины, которые не хочется подчеркивать.
  • Как вы носите волосы обычно: зачесывает назад, в сторону, оставляете как есть. Это влияет на то, где нужна длина, а где нет.
  • Если приносите фото, скажите, что именно вам в нем нравится: форма, длина, переход, текстура, четкость линий? Это поможет мастеру понять направление, а не просто скопировать картинку.
  • Попросите мастера сказать, что он видит на вашей голове до начала работы. Хороший специалист расскажет про особенности роста, текстуры и то, как он планирует работать.
Салон красоты - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Самые модные стрижки на лето 2026: от итальянского боба до мягкого шэгги
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