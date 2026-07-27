Модные короткие мужские стрижки 2026: кроп, полубокс, андеркат, маллет

Короткие мужские стрижки в 2026 году — это уже не просто "покороче по бокам". В тренде остаются практичные формы с текстурой, плавным переходом и адаптацией под конкретный тип волос, форму лица и образ жизни. Какие короткие мужские стрижки актуальны в 2026 году, чем они отличаются друг от друга, кому подходят и как выбрать вариант, который будет хорошо выглядеть без сложной укладки, — в материале РИА Новости.

Какие короткие мужские стрижки в моде в 2026 году

© Shutterstock/FOTODOM / My Ocean Production Кисть парикмахера © Shutterstock/FOTODOM / My Ocean Production Кисть парикмахера

Модные короткие мужские стрижки 2026 года объединяет несколько общих черт:

короткие виски;

более живой и объемный верх;

выраженная текстура;

гибкость в укладке.

Тренд ушел от жесткой геометрии: сейчас ценится форма, которая сидит естественно и адаптируется под конкретного человека.

"Популярные запросы в поисковиках и реальная актуальность — это не одно и то же, — подчеркивает парикмахер-стилист, мастер международного класса Даниэль Тильмен. — То, что люди ищут в интернете, часто отстает от того, что происходит на улице и в хороших салонах".

Что действительно актуально в 2026 году:

Мягкий skin fade или low fade вместо жесткого высокого. Переход от кожи к длине становится более плавным, менее агрессивным, он виден, но не кричит.

Длинный неструктурированный верх с видимой текстурой. Волосы на макушке не зализаны и не выстроены в идеальную помпу, они живут. Чуть взъерошены, чуть в движении.

Французская стрижка (French crop) в мягком современном прочтении без жесткой горизонтальной линии челки, с текстурными концами и мягким переходом на висках.

Кертис (curtain hair) в коротком варианте — пробор посередине, пряди спадают в стороны. Присходит из 90-х, но в современной интерпретации выглядит иначе.

Текси (textured taper) — сужение к ушам и затылку, но верх остается с натуральным объемом и текстурой без жесткой фиксации.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мужчина расчесывается перед зеркалом © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мужчина расчесывается перед зеркалом

Главная тенденция 2026 года — персонализация важнее универсального тренда. Вопрос уже не "что модно вообще", а "что подходит именно мне": моим волосам, моему лицу, тому, сколько времени я готов тратить на укладку. Хорошая короткая стрижка должна хорошо выглядеть и без стайлинга — это базовое требование сезона.

"Несколько лет все носили одно и то же. Когда однородность достигает насыщения, маятник качается в другую сторону. Люди начинают искать что-то, что выделяет их, а не растворяет в толпе, — говорит Даниэль Тильмен. — Эпоха одинаковых барберских фейдов постепенно уходит. Сейчас снова начинает цениться авторская форма: понимание текстуры конкретного волоса, направления роста, баланса головы и лица. Это уже ближе к настоящему парикмахерскому искусству, а не просто "высокий fade и текстура сверху". Хорошая современная мужская стрижка — это не шаблон из меню, это работа под конкретного человека".

Виды коротких мужских стрижек: названия и отличия

Разобраться в видах и названиях коротких мужских стрижек проще, если понять логику каждой формы. Ниже — основной каталог с объяснением, чем одна отличается от другой.

Кроп

Короткая текстурная стрижка кроп — одна из самых популярных в 2026 году. Отличительные черты: короткие виски и затылок, верх немного длиннее, выраженная текстура. Ключевое отличие именно рваная, неровная поверхность сверху, которая создает объем без укладки.

Кроп делают с короткой прямой или рваной челкой и без нее со свободным верхом назад или набок. С челкой форма выглядит более молодежно, без — универсальнее. Кому идет: почти всем, особенно при овальном и квадратном лице. При тонких волосах текстура визуально добавляет объем.

Цезарь

Цезарь — компактная стрижка с короткой прямой или слегка рваной челкой по всему периметру. В отличие от кропа, здесь верх более ровный, а челка ложится горизонтально. Форма удобна и не требует сложной укладки.

Цезарь хорошо подходит при прямых и жестких волосах, так как они держат горизонтальный силуэт без усилий. При круглом лице дает визуальный баланс за счет четкой горизонтали. Виски и затылок стригут коротко с аккуратной окантовкой.

Фейд

Фейд — не столько самостоятельная форма, сколько техника перехода: плавное сведение длины от висков и затылка к нулю или очень короткой длине. Бывает низким (переход начинается у основания), средним (на уровне середины висков) и высоким (почти от макушки).

Фейд сочетается практически с любым верхом — кропом, канадкой, цезарем, полубоксом. Он визуально сужает и вытягивает форму головы, поэтому хорошо работает при круглом лице. Делается только машинкой в барбершопе, дома качественный фейд практически невозможен.

Бокс

Бокс — очень короткая и чистая форма с одинаковой длиной по всей голове. Минимум укладки, максимум практичности. Чаще всего стрижется машинкой с насадкой 2-4. Виски и затылок обрабатываются так же, как верх, — без резкого перехода или с легкой окантовкой.

От полубокса отличается именно равномерностью: нет выраженного контраста между верхом и боками. Бокс — спортивный и деловой вариант для тех, кто хочет максимально простой уход. Кому идет: любому лицу, но особенно при правильных пропорциях.

Полубокс

Полубокс — классический барберский вариант с чуть большей длиной наверху, чем у бокса, и короткими боками. Верх укладывается на сторону, назад или остается свободным. При наличии фейда смотрится современно, без него строже и аккуратнее.

Это стрижка на каждый день: подходит и для офиса, и для повседневного образа. Кому идет: практически всем, особенно при квадратном и овальном лице. Один из самых универсальных вариантов в коротком сегменте.

Ежик

Ежик — очень короткая стрижка под машинку с насадкой или без, с минимальной длиной по всей голове. Дает эффект щетинистой текстуры. Никакой укладки не требует, поэтому считается идеальным вариантом для тех, кто не хочет думать о прическе вообще.

Особенно хорошо работает при редеющих волосах и залысинах: одинаково короткая длина убирает акцент на проблемные зоны. Минус — форма головы становится хорошо видна, поэтому при нестандартном черепе стоит выбирать другие варианты.

Теннис

Теннис — аккуратная короткая классика с ровным силуэтом. Верх немного длиннее боков, но без резкого перехода. Чаще всего стрижется ножницами, что дает более мягкий и естественный результат, чем машинка.

От бокса отличается большей мягкостью формы и техникой исполнения, от полубокса — меньшим контрастом. Универсальная стрижка: подходит к деловому и повседневному образу, к любой форме лица. Именно ее часто рекомендуют как "безопасный выбор", если человек не определился.

Канадка

Канадка — стрижка с более длинным верхом и короткими боками и затылком. Верх укладывается набок с пробором, назад или оставляется с легкой челкой. Классический барберский стиль, который хорошо адаптируется под разные образы — от делового до повседневного.

Хорошо работает при прямых и волнистых волосах. При тонких волосах верх создает иллюзию объема. Кому идет: овальному и прямоугольному лицу, а также тем, кто хочет стрижку покороче на боках с возможностью укладки сверху.

Короткий андеркат

Андеркат — более смелый вариант с выраженным контрастом: виски и затылок выбриваются очень коротко или под ноль, верх остается длиннее. Это создает резкую линию разграничения и делает форму заметной.

Андеркат хорошо смотрится с текстурным или уложенным верхом, в сочетании с бородой. Кому идет: при четких чертах лица и продолговатом черепе. При круглом или очень полном лице может выглядеть слишком резко, тогда лучше выбрать фейд с мягким переходом.

Стрижка под машинку

Стрижка под машинку — самый практичный и доступный вариант. Основные варианты:

под ноль (без насадки или насадка 0-0.5):

под 3 (около 9 мм):

под 6 (около 19 мм).

Чем меньше насадка, тем короче и проще форма.

Плюсы: быстро, дешево, легко повторять дома. Минусы: минимум вариативности, форма головы хорошо видна. Оптимальный вариант для занятых мужчин, спортсменов и тех, кто не хочет заморачиваться с прической.

Короткий маллет

Маллет — стрижка с коротким верхом и боками, но длиннее сзади. Современная короткая версия отличается от классической 80-х более сдержанным контрастом: сзади не очень длинно, но заметно длиннее висков.

Это выраженный молодежный тренд 2026, маллет активно используется в свежих коллекциях барберов и уличной моде. Кому идет: при овальном или вытянутом лице, при волнистых и кудрявых волосах, которые хорошо выглядят сзади без укладки.

Короткие мужские стрижки с челкой

© Shutterstock/FOTODOM / VALUA VITALY Мужчина в белой рубашке © Shutterstock/FOTODOM / VALUA VITALY Мужчина в белой рубашке

Короткие мужские стрижки с челкой существенно отличаются по характеру в зависимости от типа самой челки. Три основных варианта: короткая прямая, рваная текстурная и удлиненная на бок.

Короткая прямая челка — характерна для цезаря. Дает четкий горизонтальный акцент, визуально укорачивает лицо. Хороша при вытянутом лице.

Рваная текстурная челка — основа кропа. Выглядит небрежно и современно, не требует сложной укладки. Подходит почти всем.

Удлиненная челка набок — вариант для канадки или кропа с длинным верхом. Добавляет образу классический или ретроакцент. Хороша при высоком лбе.

Короткая стрижка с челкой выглядит современно, если челка не ложится плоской пластиной, а имеет легкую рваность или боковое направление. Полностью прямая и максимально ровная челка без текстуры смотрится устаревше.

Короткие мужские стрижки без челки

© Shutterstock/FOTODOM / Evgenyrychko Мужская стрижка © Shutterstock/FOTODOM / Evgenyrychko Мужская стрижка

Короткие стрижки без челки — это открытый лоб и более строгий, чистый силуэт. К ним относятся ежик, бокс, полубокс с зачесом назад, кроп без челки и стрижки под машинку.

Такой формат проще в уходе: не нужно следить за тем, куда ложится передняя прядь. Особенно удобен при прямых волосах, которые не держат укладку. При высоком лбе может восприниматься как акцент, в этом случае стоит добавить легкую текстуру сверху или выбрать кроп с движением на лоб.

Как выбрать короткую мужскую стрижку по форме лица

Форма лица — главный ориентир при выборе стрижки. С помощью прически можно сбалансировать пропорции: вытянуть круглое, смягчить квадратное, добавить ширину узкому.

Короткие мужские стрижки на круглое лицо

При круглом лице нужен объем сверху и короткие виски. Это визуально вытягивает форму лица вверх. Хорошо работают: кроп с высоким верхом, канадка с пробором набок, фейд с длинным верхом, андеркат.

Чего избегать: одинаково короткой длины по всей голове (ежик, бокс без фейда), ведь это подчеркивает округлость.

Короткие мужские стрижки для овального лица

Овальное лицо — наиболее универсальная форма. Подходит практически любая короткая стрижка: кроп, полубокс, фейд, ежик, цезарь, канадка. Можно смело экспериментировать с разными вариантами без риска нарушить пропорции.

Короткие мужские стрижки для квадратного лица

При квадратном лице и сильной челюсти лучше работает мягкая текстура и умеренная длина сверху. Жесткий ультракороткий бокс или ежик усиливают угловатость. Хорошие варианты: кроп с рваной текстурой, канадка, полубокс с легкой челкой.

Фейд с высоким переходом при квадратном лице добавляет излишнюю ширину в верхней части, так что лучше выбрать низкий или средний.

Короткие мужские стрижки для вытянутого лица

При длинном или вытянутом лице стоит избегать большого объема сверху, ведь он еще больше растягивает форму. Лучше работают стрижки с умеренным верхом и короткими боками: цезарь с прямой горизонтальной челкой, кроп без подъема, канадка с боковым пробором.

Короткие мужские стрижки по типу волос

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мужчина смотрит на себя в зеркало © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мужчина смотрит на себя в зеркало

Короткие мужские стрижки на тонкие волосы и при залысинах

При тонких волосах и редеющих зонах короткая длина помогает убрать акцент на проблемные участки. Ежик и короткий фейд выравнивают плотность визуально. Кроп с текстурой добавляет иллюзию объема там, где его не хватает.

Чего избегать: длинного верха при залысинах, он лишь подчеркивает просветы. Борода при тонких волосах работает как баланс: переносит акцент с головы на нижнюю часть лица.

Короткие мужские стрижки на густые волосы

© Shutterstock/FOTODOM / MDV Edwards Мужчина в барбершопе © Shutterstock/FOTODOM / MDV Edwards Мужчина в барбершопе

При густых волосах важна филировка: без нее стрижка теряет форму и топорщится. Кроп, шегги и рваные текстурные формы отлично справляются с лишним объемом. Густые волосы позволяют делать более сложные стрижки с выраженной текстурой и игрой длин.

Короткая мужская стрижка на кудрявые и волнистые волосы

© Shutterstock/FOTODOM / stock-enjoy Мужчина с вьющимися волосами © Shutterstock/FOTODOM / stock-enjoy Мужчина с вьющимися волосами

Кудри и волна требуют особого подхода: форма стрижки должна работать с естественной текстурой, а не против нее. Хорошо подходят кроп, короткий маллет, шегги — формы, которые позволяют завитку проявиться. Сверху чуть длиннее, чем кажется нужным: после высыхания кудри дают усадку.

Ежик и бокс при кудрях дают неровный, непредсказуемый результат, лучше их избегать.

Короткие мужские стрижки на прямые и жесткие волосы

© Shutterstock/FOTODOM / Svitlana Hulko Мужчина в барбершопе © Shutterstock/FOTODOM / Svitlana Hulko Мужчина в барбершопе

Прямые и особенно жесткие волосы хорошо держат форму, это плюс для стрижек с четким силуэтом. Ежик, теннис, полубокс, цезарь, короткий кроп — все эти варианты работают хорошо. Жесткие волосы немного топорщатся при очень коротком верхе, поэтому чуть большая длина (3-5 см сверху) дает лучший результат.

Короткие мужские стрижки с бородой

© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii Мужчина в барбершопе © Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii Мужчина в барбершопе

Борода меняет восприятие всего образа и влияет на то, как выглядит стрижка. При коротких волосах борода добавляет объем нижней части лица, это важно учитывать при выборе формы.

Фейд + борода — классика барберского стиля. Плавный переход от висков к бороде создает единый контур. Особенно хорошо при четкой линии бороды.

Андеркат + борода — более брутальное сочетание. Контраст между выбритыми висками и бородой делает образ выразительным.

Полубокс + короткая щетина — деловой и аккуратный вариант на каждый день.

Ежик + борода — работает при залысинах и тонких волосах: борода переносит акцент с головы на лицо, балансируя пропорции.

"С точки зрения коррекции формы лица борода очень эффективна, — отмечает Даниэль Тильмен. — Короткая аккуратная борода визуально удлиняет подбородок, что хорошо для круглых и широких лиц. Густая длинная борода при короткой стрижке создает вертикаль, это работает на широких скулах. Отсутствие бороды при короткой стрижке дает максимально открытое и "строгое" прочтение, что хорошо для мужчин с выраженным подбородком и правильными пропорциями лица. Большая ошибка многих мужчин — делать вид, что борода и стрижка существуют независимо друг от друга. Все должно быть в одном регистре ухоженности и одной эстетике".

Короткие мужские стрижки без укладки

© Shutterstock/FOTODOM / emrenarli.psd Мужчина в куртке © Shutterstock/FOTODOM / emrenarli.psd Мужчина в куртке

Большинство мужчин честно признаются, что тратить 20 минут на укладку утром не готовы. Вот прически, которые позволяют хорошо выглядеть при этом.

Текси (textured taper). Сужение к вискам, длина на макушке 4-6 см, текстурный срез. При высыхании волосы сами дают объем и форму. Достаточно пальцев с небольшим количеством матовой пасты и двух минут. Подходит большинству типов лица, особенно хорош на прямых и слегка волнистых волосах.

Баззкат с вариацией длины. Не одна длина по всей голове, а с небольшим градиентом: чуть короче на затылке и висках, чуть длиннее на макушке. Подходит мужчинам с хорошо выраженными чертами лица, которые не теряются без волос.

Мягкий френч кроп. Текстурная челка, плавный фейд, ничего жесткого. Хорошо работает на прямых волосах, не требует фена. Чуть пасты на сухие волосы — этого хватит. Очень современно выглядит при минимуме усилий.

"Все эти стрижки требуют регулярной коррекции, раз в 3-4 недели, — подчеркивает Даниэль Тильмен. — Именно регулярность поддерживает форму, которая работает без укладки. Отросшая стрижка любого типа будет требовать усилий".

Простые способы быстро уложить короткую стрижку

© Shutterstock/FOTODOM / Dragon Images Мужчина в барбершопе © Shutterstock/FOTODOM / Dragon Images Мужчина в барбершопе

Для коротких стрижек нужно немного средства для укладки — чуть больше горошины. Основные варианты:

Матовая паста или глина — лучший выбор для кропа и текстурных форм. Дает рельеф без блеска и не утяжеляет волосы.

Воск — для более четкого укладывания набок или с пробором. Каналка и полубокс хорошо реагируют на воск.

Легкий спрей для объема — при тонких волосах можно нанести на корни перед укладкой феном.

Базовая техника для кропа: нанести немного пасты на сухие или слегка влажные волосы, взъерошить верх пальцами снизу вверх. Для канадки: нанести воск, уложить феном набок или назад, зафиксировать пальцами.

Главное правило: короткую стрижку лучше укладывать на сухие волосы, это дает больше контроля над текстурой и объемом.

Как выбрать короткую мужскую стрижку у барбера

© Shutterstock/FOTODOM / Mido Putra Nurdiansyah Журналы на столе © Shutterstock/FOTODOM / Mido Putra Nurdiansyah Журналы на столе

Самый надежный способ — принести фото-референс. Слова "покороче" или "модно" работают плохо: у каждого мастера свое понимание. Фото убирает двусмысленность.

"Референс действительно помогает мастеру. Но есть типичные ловушки, которые мешают в работе, — говорит Даниэль Тильмен. — Скажем, стрижка на фото сделана на прямых густых волосах, а клиент приходит с редкими кудрявыми. Та же форма на другом волосе всегда дает другой результат. Это не вопрос качества работы мастера, это физика. Кроме того, важно понимать, что длина — это не стрижка. Два человека с одинаковой длиной могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, как она сформирована. На фото важно смотреть на контур, на то, где объем, где переход, как лежат волосы".

© Shutterstock/FOTODOM / Parilov Мужчина держит в руках инструменты для стрижки © Shutterstock/FOTODOM / Parilov Мужчина держит в руках инструменты для стрижки

Что важно обозначить мастеру: