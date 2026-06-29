Черные точки на лице: причины появления, как избавиться и лучшие средства

Появление на лице так называемых “черных точек” — проблема не только эстетическая. Ведь они представляют собой один из видов акне, чаще всего локализуются на подбородке, лбу или на носу и вызваны самыми разными причинами. Для борьбы с такой проблемой нередко используется целый арсенал средств (от кислот до профессиональной чистки), однако в реальности в подобной ситуации важен комплексный уход. Причины появления черных точек, домашние и профессиональные методы борьбы с ними, пошаговый уход для проблемной кожи и советы дерматологов — в материале РИА Новости.

Что такое черные точки на лице

Черные точки на лице — вовсе не загрязнение на коже. Их научное название — открытые комедоны, которые могут быть одним из проявлений акне.

“По сути, это пробка из смеси отмерших клеток кожи (кератиноцитов) и кожного сала (себума), которая закупорила пору. Черный цвет — это не пыль: когда содержимое поры оказывается у поверхности и встречается с содержащимся в воздухе кислородом, происходит реакция окисления. Если бы эта же пробка сидела глубоко под кожей без доступа кислорода, она осталась бы белой (то есть представляла бы собой закрытый комедон)”, — поясняет Екатерина Алешина, врач-дерматовенеролог и врач-косметолог, врач превентивной и интегративной медицины.

Таким образом визуально заметные черные точки на коже лица — это открытые комедоны, а закрытым называют небольшой плотный бугорок белого или телесного цвета под тонким слоем кожи. Внешне они порой не сильно заметны, однако ощущаются при прикосновении к коже.

© Shutterstock/FOTODOM / Emine Kamaci Черные точки на лице © Shutterstock/FOTODOM / Emine Kamaci Черные точки на лице

“Один из самых частых вопросов связан с белыми “нитками”, которые появляются при надавливании на поры. Это сальные нити, они есть у всех, особенно у обладателей жирной кожи, и трогать их не нужно: после выдавливая они вернутся через несколько часов”, — говорит Наталия Исаева, врач-дерматолог-косметолог, куратор Института косметологии при НАМО им. Бородина.

В отличие от прыщей, комедоны не являются воспалительными элементами. Для них не характерно покраснение кожи, болезненность и появление гноя (то есть все признаки, свойственные прыщам.

“Прыщ — это уже воспалительный элемент. Он возникает, когда в закупоренный фолликул включается бактерия Cutibacterium acnes (раньше её называли Propionibacterium acnes), иммунная система реагирует, и мы получаем красную папулу или гнойную пустулу. Комедон — это предшественник. Нет воспаления — нет прыща”, — говорит врач дерматовенеролог и косметолог Ануш Бабаян.

Почему появляются черные точки на лице

Причины появления черных точек на лице могут быть самыми разными. В первую очередь это происходит из-за повышенной выработки себума, что и приводит к формированию той самой пробки. Это может объясняться генетической предрасположенностью или гормональными колебаниями (например, в подростковом возрасте).

Вторая не менее распространенная причина появления черных точек — это гиперкератоз, то есть нарушение процесса образования новых и отшелушивания старых клеток кожи.

Другие механизмы, которые также могут привести к закупорке пор и появлению черных точек на коже, перечисляет Лилия Хазиева, косметолог и создатель косметического бренда am&pm:

© Shutterstock/FOTODOM / Carlos O. Flores Чистка лица © Shutterstock/FOTODOM / Carlos O. Flores Чистка лица

неподходящая косметика (слишком плотные текстуры, многослойность или недостаточное очищение после использования косметических средств, а также использование слишком агрессивных средств или злоупотребление кислотами);

привычка часто трогать лицо;

обезвоженность и нарушенный барьер (по словам эксперта, кожа компенсаторно усиливает салоотделение).

“Одна моя клиентка никак не могла понять, почему при безупречном уходе у неё постоянно забиваются поры — пока мы не разобрали её рацион. Оказалось, она ела очень много сладкого. Быстрые углеводы и сахар влияют на вязкость себума: он становится гуще, хуже течет и быстрее образует пробки. Убрали сладкое и кожа заметно изменилась за пару месяцев, — дополняет Наталия Исаева. — Стресс работает по схожему принципу: через гормоны разгоняет работу сальных желёз. Это замкнутый круг, который я вижу у клиенток постоянно — особенно у тех, кто работает в режиме хронической перегрузки”.

Весьма распространено и заблуждение о том, что солнце буквально “подсушивает” высыпания и, соответственно, помогает избавиться от комедонов. А вот солнцезащитных средств многие боятся, считая их комедогенным.

“На самом деле UV-излучение утолщает роговой слой кожи, что дополнительно закупоривает поры, — объясняет Ануш Бабаян. — Краткосрочное подсыхание папул — да, такой эффект может быть, но в долгосрочной перспективе солнце ситуацию ухудшает. Современные солнцезащитные флюиды с легкими текстурами (особенно на химических фильтрах) вполне совместимы с жирной кожей. Отсутствие защиты — хуже”.

Где чаще всего появляются черные точки

Чаще всего черные точки появляются в так называемой Т-зоне, которая включает нос, лоб и подбородок. Именно здесь сосредоточена самая большая плотность сальных желез. Причем безусловным лидером остается нос: кожа в этой зоне отличается крупными порами, а активность себума — очень высокая.

© Shutterstock/FOTODOM / Marina Demeshko Черные точки на лице © Shutterstock/FOTODOM / Marina Demeshko Черные точки на лице

“Реже комедоны появляются на щеках и висках, особенно если вы привыкли подпирать лицо руками или часто пользуетесь жирными кремами для волос”, — добавляет основатель бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Thai Traditions Светлана Гришкина.

“Важный момент: расширенные поры на носу у многих людей — это анатомическая норма, а не патология. Не каждая “точка” на носу является комедоном, часть из них просто видимые устья фолликулов (sebaceous filaments). Они не лечатся, они есть у всех, и это нормально”, — отмечает Ануш Бабаян.

Как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях

Эффективная борьба с открытыми комедонами подразумевает не разовые процедуры по очистке пор, а систематический уход за кожей, который включает несколько важных этапов. При тщательном подходе можно добиться заметного очищения лица даже при домашнем уходе.

“Сразу предупрежу: быстрого результата не будет. Комедоны — это структуры, которые формировались неделями. Реалистичный срок первых изменений — 6–12 недель при регулярном уходе”, — говорит Ануш Бабаян.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Маска от черных точек на носу © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Маска от черных точек на носу

Очищение кожи при черных точках

Первый важный этап в борьбе с черными точками на лице — правильное очищение. При этом очень важно не только удалить имеющиеся загрязнения, но не пересушить при этом кожу.

“Умывайтесь мягким синдетом два раза в сутки, утром и вечером, избегая агрессивных щелочных мыл и частого трения”, — рекомендует Анна Анелок, врач-дерматолог и трихолог.

При наличии макияжа или использовании солнцезащитных средств одного лишь умывания мягким средством будет недостаточно. Прежде всего необходимо убрать нанесенные косметические средства при помощи специальных средств (например, мицеллярной воды или гидрофильного масла). А уже после этого перейти к привычному умыванию.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Очищение лица мицеллярной водой © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Очищение лица мицеллярной водой

Для поддержания чистоты кожи, по словам экспертов, достаточно умываться дважды в день — утром и вечером. Если делать это чаще, есть риск повредить защитный барьер кожи. Вода для умывания должна быть теплой, но не горячей.

“Многие пытаются избавиться от черных точек механически: скрабами или даже выдавливанием. Но это не только не помогает, а чаще вредит. Грубые скрабы травмируют кожу, могут спровоцировать воспаление и даже привести к куперозу — появлению сосудистых звездочек. Если хочется скраба, выбирайте мелкодисперсный (с восковыми или синтетическими гранулами) и используйте не чаще раза в неделю. А вот скрабы с косточками или скорлупой лучше отложить: они слишком агрессивны и могут повредить сосуды”, — говорит врач-дерматовенеролог Алла Ветрова.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Очищение лица © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Очищение лица

Кислоты против комедонов

Главные союзники в борьбе с черными точками — это различные кислоты. Сюда входят как жирорастворимые кислоты (так называемые BHA-кислоты), так и водорастворимые (или AHA-кислоты). Первые способны проникать вглубь кожи и буквально очищать поры изнутри, а вторые работают на поверхности.

Когда речь заходит об избавлении от комедонов, ведущая роль отведена жирорастворимой салициловой кислоте.

“Она проникает внутрь фолликула, растворяет себумные пробки и обладает противовоспалительным эффектом. Рабочие концентрации — 0,5–2%. Выше — не значит лучше, высокие концентрации могут вызвать раздражение. Подходящие формы: тоник, сыворотка, средство для умывания”, — перечисляет Ануш Бабаян.

Перечень AHA-кислот включает миндальную, гликолевую, молочную и другие виды. Они выполняют роль поверхностного пилинга: улучшают текстуру кожи, выравнивают ее рельеф и ускоряют обновление клеток.

“И те, и другие стоит использовать не чаще раза в неделю, и обязательно с увлажняющей маской после. Без неё кожа пересохнет, запустит компенсаторную выработку сала и весь труд уйдет в никуда”, — добавляет Наталия Исаева.

Также важно помнить, что все виды кислот заметно повышают фоточувствительность кожи, а потому эксперты не рекомендуют использовать такие средства утром, а во время прохождения курса не забывать про SPF.

“Домашние “пилинги высокой концентрации” часто дают временный эффект гладкости, но при неправильной частоте легко ломают барьер, и черных точек становится больше. Лучше умеренно, но регулярно”, — говорит Лилия Хазиева

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Уход за лицом © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Уход за лицом

Ретиноиды и ретинол

Одним из наиболее эффективных инструментов для борьбы с черными точками считается ретинол.

“Это форма витамина А, которая ускоряет обновление клеток и нормализует работу сальных желез. Ретинол активный компонент. Начинать его использование нужно с осторожностью, с низких концентраций (0,1–0,2%) 1–2 раза в неделю”, — отмечает Светлана Гришкина.

“Ретинол — мой личный фаворит в долгосрочной работе. Он нормализует клеточное обновление, регулирует выработку себума, постепенно делает поры менее заметными. Быстрых результатов не ждите, но при регулярном применении он работает надежнее большинства других средств. Использовать его обязательно с SPF по утрам, так как ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолету”, — добавляет Наталия Исаева.

Лучшие средства от черных точек на лице

Универсального “чудо-средства”, которое поможет раз и навсегда решить проблему черных точек на лице, пока не существует. Борьба с комедонами подразумевает целую систему ухода, в которой очень важна регулярность.

При помощи врача-дерматовенеролога и косметолога Ануш Бабаян мы составили полезную и наглядную таблицу:

Лучшие средства против черных точек

Средство Механизм действия Тип кожи Частота Бензоилпероксид Антибактериальное + кератолитическое действие Жирная, акне-кожа Ежедневно Топические ретиноиды (адапален, третиноин) Комедолитическое, противовоспалительное; устраняет микрокомедон Проблемная, акне-кожа Ежедневно на ночь Салициловая кислота (BHA) Растворяет пробки в порах, снижает воспаление Жирная кожа 2–4 раза в неделю Глиняная маска (каолин + бентонит) Абсорбирует себум, очищает поры Жирная, комбинированная 2 раза в неделю Ниацинамид 2–5% Регулирует выработку себума, сужает поры Жирная, расширенные поры Ежедневно AHA-кислоты (гликолевая 5–10%) Поверхностная эксфолиация, улучшение текстуры Нормальная, сухая 2–3 раза в неделю

В процессе ухода не стоит забывать и про увлажнение, даже если кажется, что жирной коже оно ни к чему.

“Хорошо увлажненная кожа вырабатывает более жидкий себум, который легче выводится. Для жирной и комбинированной кожи я обычно рекомендую легкие флюиды или гели с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или алоэ — они дают нужное увлажнение, не создавая ощущения пленки, — говорит Наталия Исаева. — Раз в неделю можно добавить энзимный пилинг — самый деликатный вариант отшелушивания из всех, что я знаю. Растительные ферменты, папаин из папайи или бромелайн из ананаса просто растворяют отмершие клетки на поверхности, не трогая живую кожу. Хороший старт для тех, кто раньше с отшелушиванием не работал”.

Маски от черных точек на лице

В программу домашнего ухода для борьбы с комедонами можно добавить и разнообразные маски. Прежде всего — очищающие.

“Глиняные маски (в составе которых есть белая, зеленая или бентонитовая глина) впитывают избыток кожного сала и буквально "вытягивают" пробки из пор. Добавление кислот (салициловой, молочной) усиливает эффект. Наносите такую маску на распаренную кожу на 10–15 минут, не допуская полного высыхания, чтобы не пересушить лицо, — поясняет врач-косметолог и тренер по инъекционным методам омоложения Инна Харитонова. — Если говорить о домашних рецептах, то можно отметить маску из белой глины с отваром ромашки и каплей масла чайного дерева, которая может помочь при легкой закупорке пор. В то же время маски-пленки на основе угля удаляют только верхнюю часть пробки и могут травмировать устье поры, оставляя внутреннюю часть нетронутой и приводить к воспалительным элементам”.

© Shutterstock/FOTODOM / Nomad_Soul Маска для лица © Shutterstock/FOTODOM / Nomad_Soul Маска для лица

Увлекаться такими масками эксперты не рекомендуют, дабы не пересушить кожу лица и не спровоцировать появление негативных последствий.

А вот популярные полоски для носа, по словам Екатерины Алешиной, удаляют только верхнюю часть пробки, в то время как корень остается внутри. А это значит, что буквально через пару дней черная точка вернется на место. Еще более опасными могут быть домашние рецепты средств с зубной пастой или содой в составе: такая “косметика” может вызвать ожог или раздражение, а также разрушить защитный pH-барьер кожи.

Чистка лица при черных точках

Даже регулярного и грамотно подобранного при помощи специалиста домашнего ухода нередко может оказаться недостаточно для удаления черных точек на лице. В этом случае программу ухода можно дополнить профессиональными процедурами для борьбы с комедонами, сравнив плюсы и минусы каждого из вариантов.

Механическая чистка лица.

Такая чистка выполняется вручную, а делать ее должен исключительно профессионал.

“Косметолог после распаривания и размягчения пробок извлекает их ложкой Уно или пальцами в стерильных условиях. Главный плюс процедуры: полное удаление глубоких комедонов. В числе минусов: травматичность, риск расширения пор и воспалений при нарушении техники. Рекомендована не чаще раза в месяц”, — говорит Инна Харитонова.

Ультразвуковая чистка лица

Для чувствительной кожи подходит более деликатная профессиональная чистка при помощи ультразвуковых волн, после которой кожа не требует столь длительного восстановления, как после ручной чистки.

“Она мягко отшелушивает, помогает вывести себум, не травмирует кожу. Ультразвуковые лопатки для домашнего использования тоже дают результат при регулярном применении — примерно раз в неделю”, — говорит Наталия Исаева.

© Shutterstock/FOTODOM / wedmoments.stock Чистка лица в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / wedmoments.stock Чистка лица в салоне красоты

Вакуумная чистка лица

“Специальная насадка буквально высасывает содержимое пор. Эффективна, но не справится с очень плотными пробками”, — отмечает Светлана Гришкина.

Гидропилинг

“Гидропилинг или гидрафейшл совмещает мягкое очищение, экстракцию и доставку сывороток (популярные и относительно безопасные процедуры)”, — говорит Анна Анелок, но предупреждает что пилинги могут вызвать шелушение и требуют использования солнцезащитных средств.

Что нельзя делать при черных точках

Специалисты выделяют несколько основных ошибок ухода при черных точках, которые способны не только свести на нет все усилия при борьбе с данной проблемой, но и усугубить ситуацию.

“Выдавливать комедоны самостоятельно в домашних условиях, особенно нестерильными руками, это основной путь к воспалению, рубцам и пигментации. Не используйте спиртосодержащие лосьоны каждый день, они пересушивают и стимулируют сальность. Избегайте агрессивных скрабов и частого умывания, это усиливает ороговение и воспаление и не экспериментируйте с пастами и домашними кислотными смесями без консультации специалиста”, — предупреждает Анна Анелок.

Еще одна распространенная ошибка — это злоупотребление декоративной косметикой или даже уходовыми средствами без тщательного и регулярного очищения кожи.

© Shutterstock/FOTODOM / Evgeniy Trofimenko Черные точки на лице © Shutterstock/FOTODOM / Evgeniy Trofimenko Черные точки на лице

Когда нужно обратиться к дерматологу

Далеко не всегда доступные косметические средства и даже профессиональная чистка дают необходимый эффект, а подобрать грамотную программу ухода и дать максимально эффективные рекомендации по борьбе с комедонами может лишь специалист. По словам Екатерины Алешиной, к врачу-дерматологу следует обязательно в том случае, если:

грамотный домашний уход не помогает более 6-8 недель;

комедоны начали воспаляться и болят;

на коже появились гнойнички, узлы или остаются рубцы;

есть подозрение, что причиной появления черных точек является гормональный сбой.

“Если через 2–3 месяца улучшений нет, стоит записаться к смежному специалисту, не только к дерматологу. Возможно, дело в гормональных нарушениях или других особенностях организма”, — добавляет Алла Ветрова.

© Shutterstock/FOTODOM / Studio Romantic Девушка на приеме у дерматолога © Shutterstock/FOTODOM / Studio Romantic Девушка на приеме у дерматолога

Частые вопросы о черных точках

Мы собрали самые актуальные и популярные вопросы, которые касаются черных точек, и попросили наших экспертов ответить на них.

Можно ли выдавливать черные точки?

“Нет. Это травмирует кожу и может привести к воспалению и рубцам. Лишь косметолог в стерильных условиях может проводить подобную процедуру”, — отвечает Екатерина Алешина.

Помогают ли полоски для носа?

“Данные средства дают только временный косметический эффект, не решая при этом глубинной причины их появления”, — объясняет Светлана Гришкина.

© Shutterstock/FOTODOM / A.sm Маска от черных точек на носу © Shutterstock/FOTODOM / A.sm Маска от черных точек на носу

Можно ли избавиться от комедонов навсегда?

“Нет. Комедоны — это хроническое состояние, связанное с типом кожи и гормональным фоном. Правильный уход переводит проблему в состояние “под контролем”, но не устраняет ее причину. Как только уход прекращается — они возвращаются”, — объясняет Ануш Бабаян.

Почему черные точки появляются снова?

По словам экспертов, появление черных точек вновь — неизбежный процесс, ведь сальные железы человека продолжают работать, а клетки — обновляться. Если пренебрегать поддерживающим уходом, то очищенные поры вскоре вновь заполнятся.

Помогает ли зубная паста?

“Категорически нет. Паста сушит кожу и может вызвать химический ожог”, — говорит Инна Харитонова.

Какие кислоты лучше?

“При черных точках №1 — BHA (салициловая). AHA — хорошее дополнение для текстуры и тона”, — отвечает Лилия Хазиева.

Можно ли подросткам использовать ретинол?

“Ретинол (не рецептурный третиноин) при нормальной переносимости — допускается, начиная с минимальных концентраций. Рецептурный третиноин — по назначению врача. Изотретиноин — только под наблюдением дерматолога с учетом всех противопоказаний”, — говорит Ануш Бабаян.

© Shutterstock/FOTODOM / Alive Color Stock Уход за лицом © Shutterstock/FOTODOM / Alive Color Stock Уход за лицом

Как убрать большие черные точки на лице?

Лучше всего в данном случае обратиться к специалисту, который проведет необходимую профессиональную процедуру с соответствующей подготовкой.

Как быстро убрать черные точки перед мероприятием?