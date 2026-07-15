Кто такие "бежевые мамы": все о тренде на бежевое детство

Оглавление
- Кто такие "бежевые мамы"
- Откуда появился тренд на "бежевых мам" и почему он стал популярным
- Почему родители выбирают "бежевую" эстетику
- За что критикуют "бежевых мам"
- Влияют ли нейтральные цвета на развитие ребенка
- Что говорят психологи о "бежевом" воспитании
- Мифы о "бежевых мамах": что правда, а что преувеличение
- Можно ли сочетать "бежевую" эстетику и полноценное развитие ребенка
"Бежевая мама" — героиня соцсетей, которая одевает ребенка и обустраивает детскую только в нейтральных тонах, отказываясь от ярких цветов. Выражение возникло из ироничного англоязычного термина sad beige mom ("грустная бежевая мама") и быстро превратилось в один из самых обсуждаемых трендов о материнстве. Об истоках этой эстетики, чем она полезна, за что ее критикуют и правда ли нейтральная палитра вредит развитию ребенка — в материале РИА Новости.
Кто такие "бежевые мамы"
© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AIРебенок в детской комнате
© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI
Ребенок в детской комнате
Так называют родителей, чаще всего именно мам, которые выбирают для ребенка вещи в приглушенной цветовой палитре: бежевый, серый, молочный, кремовый, пастельные оттенки. В эту эстетику вписывается все: одежда, кроватка, игрушки, посуда, система хранения вещей в детской.
Ключевая идея бежевого родительства — борьба с визуальным шумом, то есть с перегруженностью пространства лишними деталями, узорами и кричащими цветами. Сторонницы тренда объясняют выбор нейтральных тонов желанием создать спокойную, эстетичную и предсказуемую среду для ребенка и для себя.
Явление вышло далеко за пределы личных блогов. Ролики с "распаковками" бежевых вещей и обзорами детских товаров в нейтральной гамме регулярно набирают миллионы просмотров в соцсетях.
Откуда появился тренд на "бежевых мам" и почему он стал популярным
© Shutterstock/FOTODOM / Kostikova NataliaШкаф с детскими вещами
© Shutterstock/FOTODOM / Kostikova Natalia
Шкаф с детскими вещами
Эстетика бежевого материнства выросла из общей моды на минимализм, которая появилась в 2010-х годах. Приверженцы этого стиля жизни сокращали количество вещей в доме и гардеробе, выбирая базовые, спокойные и функциональные предметы.
Заметный вклад в популяризацию нейтральной палитры внесли знаменитости: например, особняк Ким Кардашьян с бежевыми и серыми комнатами почти без декора стал символом эпохи минимализма в дизайне интерьеров. Похожий скандинавский стиль с философией уюта и простоты распространяли масс-маркет бренды мебели и одежды. Свою роль сыграл и Pinterest — соцсеть, где формировались мудборды с пастельными тонами и минимумом ярких деталей.
© Shutterstock/FOTODOM / ViDI StudioБабушка, мама и внучка
© Shutterstock/FOTODOM / ViDI Studio
Бабушка, мама и внучка
С этой темой также связано выражение "грустный бежевый" (sad beige), которое в обиход ввела в 2021 году американская сценаристка Хейли ДеРош. В своих роликах в TikTok она пародировала рекламу детских товаров нейтральных оттенков от лица известного режиссера, читая закадровый текст с нарочито мрачной, драматичной интонацией. Формат завирусился, и ироничное название быстро закрепилось за реальным родительским трендом — так "бежевые мамы" стали устойчивым интернет-мемом и одновременно предметом серьезных споров.
К началу 2020-х "бежевое родительство" оформилось в самостоятельное явление: появились блогеры, которые системно продвигали нейтральную палитру не только в декоре, но и в одежде и игрушках.
Почему родители выбирают "бежевую" эстетику
© Shutterstock/FOTODOM / Anna_BirdДетская комната
© Shutterstock/FOTODOM / Anna_Bird
Детская комната
За выбором нейтральной палитры часто стоят конкретные практические мотивы.
- Минимализм и порядок. Единая цветовая гамма упрощает выбор одежды и игрушек, все вещи сочетаются друг с другом.
- Отсутствие визуального шума. Спокойные тона, по мнению сторонников тренда, помогают снизить общую сенсорную нагрузку в доме.
- Гендерная нейтральность. Многие родители сознательно уходят от деления вещей на "розовое для девочек" и "голубое для мальчиков", выбирая нейтральную палитру для всех детей.
- Экологичность и натуральные материалы. Бежевые мамы чаще выбирают игрушки и мебель из дерева, льна, хлопка и бумаги вместо пластика.
Сама по себе любовь к нейтральным цветам не означает полного отказа от ярких вещей: как признают сами участницы тренда, у большинства семей дома есть и цветные книги, и игрушки — просто они не всегда попадают в кадр.
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-ShotШкаф в детской комнате
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot
Шкаф в детской комнате
За что критикуют "бежевых мам"
© Shutterstock/FOTODOM / Maria MarkevichДевушка в наушниках
© Shutterstock/FOTODOM / Maria Markevich
Девушка в наушниках
Ролики с критикой бежевого материнства собирают не меньше просмотров, чем сам тренд. Можно выделить основные претензии к нему.
- Ребенок как часть эстетики, а не личность. Противников тренда беспокоит, что вещи для ребенка подбираются исходя из того, насколько эффектно они смотрятся в кадре, а не из его реальных потребностей.
- Ограничение цветового опыта. Критики считают, что отказ от ярких цветов лишает ребенка важных сенсорных впечатлений в раннем возрасте.
- Дороговизна и потребление. Вещи в модной нейтральной гамме нередко стоят дороже аналогов, а полный отказ от "невписывающихся" вещей противоречит идее экологичности.
- Давление именно на мам. В комментариях к роликам чаще критикуют именно мать, а не обоих родителей — это сравнивают с более ранним феноменом осуждения любых родительских решений.
Часть этой критики справедлива, но часть строится на утрированном образе "бежевой мамы" из вирусных роликов, а не на реальной повседневной жизни таких семей.
© Shutterstock/FOTODOM / EvsinДетские вещи
© Shutterstock/FOTODOM / Evsin
Детские вещи
Влияют ли нейтральные цвета на развитие ребенка
В июле 2026 года Минпросвещения России в своих рекомендациях отметило, что распространение тренда на минимизацию ярких цветов в детской среде может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей.
© Shutterstock/FOTODOM / Andrej HlozanШкольный класс
© Shutterstock/FOTODOM / Andrej Hlozan
Школьный класс
По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивые цветовые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомятся с окружающим миром преимущественно через монотонные, "обесцвеченные" изображения и предметы, рискуют получить искаженное представление о реальных оттенках.
При этом в ведомстве указывают и на обратную сторону: избыточная стимуляция яркими, кричащими цветами тоже противоречит принципам сенсорного воспитания, вызывая раздражение и снижение концентрации внимания у ребенка.
Что говорят психологи о "бежевом" воспитании
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaМальчик у психолога
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Мальчик у психолога
Ольга Иванова, семейный психолог, основательница семейного психологического центра "Иволга" объясняет, что стоит за феноменом бежевых мам:
"Феномен "бежевых мам" – это тренд, при котором женщины выбирают для своих детей, дома и себя нейтральные, приглушенные цвета, создавая минималистичное пространство без "визуального шума". По моим наблюдениям, этот стиль часто вдохновлен эстетикой Ким Кардашьян. Мемы, высмеивающие этот подход, появились не на пустом месте: они показывают, что за красивой картинкой из соцсетей часто скрывается обычная жизнь, которая сильно отличается от этого "стильного выбора"".
По словам психолога, у бежевого родительства есть свои плюсы:
"Стремление к упорядоченному, эстетически выверенному пространству может помочь родителям обрести чувство контроля в условиях стресса и неопределенности, которые сегодня сопровождают воспитание детей. Визуальная гармония становится для некоторых мам якорем, который помогает справляться с ощущением хаоса".
© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AIРебенок с детскими игрушками
© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI
Ребенок с детскими игрушками
Но, по мнению Ольги Ивановой, есть и психологические риски — когда эстетика начинает доминировать над потребностями ребенка:
- Подавление эмоционального самовыражения — однообразная среда может мешать ребенку проживать весь спектр чувств.
- Дефицит сенсорной стимуляции — чрезмерный минимализм лишает ребенка ярких цветов, текстур и форм, важных для развития.
- Ограничение индивидуальности — если все вещи должны быть "бежевыми", ребенок может решить, что его собственные предпочтения не так важны.
- Давление на родителей — стремление соответствовать идеальному образу "бежевой мамы" из соцсетей часто оборачивается перфекционизмом, тревогой и выгоранием.
© Shutterstock/FOTODOM / Jo Panuwat DДеревянные кубики
© Shutterstock/FOTODOM / Jo Panuwat D
Деревянные кубики
Свой взгляд на тренд предложила Ника Болзан, дипломированный психолог, исследователь, эксперт-практик, автор методик по улучшению качества жизни и психологического состояния, участница подкаста о финансах "Копилка мудрости с Никой Болзан".
"Бежевое материнство позволяет матери оставаться в контакте с собой, не растворяясь в ребенке", — отмечает психолог.
Но, по ее словам, здесь важна мера: полная эмоциональная сдержанность так же не идет ребенку на пользу, как и растворение родителя в его переживаниях.
"Ключ не в том, чтобы всегда быть нейтральной, а в том, чтобы уметь переключаться между покоем и эмпатией", — резюмирует Ника Болзан.
Мифы о "бежевых мамах": что правда, а что преувеличение
© Shutterstock/FOTODOM / Sorapop UdomsriПравда или миф
© Shutterstock/FOTODOM / Sorapop Udomsri
Правда или миф
Вокруг тренда накопилось много преувеличений.
- Миф: "бежевые мамы" полностью исключают яркие цвета.
Факт: в большинстве случаев цветные игрушки и книги в доме есть, они просто убраны в систему хранения и редко попадают в кадр.
- Миф: это исключительно погоня за трендом в соцсетях.
Факт: у эстетики есть более чем десятилетняя предыстория — от моды на минимализм и скандинавский стиль до популярности пастельных мудбордов на Pinterest.
- Миф: нейтральные цвета гарантированно вредят развитию ребенка.
Факт: специалисты говорят не о вреде конкретного цвета, а о важности баланса и разнообразия сенсорного опыта в целом.
- Миф: за "бежевым" контентом всегда стоит равнодушие к ребенку.
Факт: часть критики строится на утрированных, отчасти постановочных роликах, а не на реальной повседневности таких семей.
- Миф: это исключительно женский тренд по собственному выбору.
Факт: решение о цветовой эстетике дома нередко принимается одним из родителей, а не становится результатом совместного обсуждения — но это вопрос семейной коммуникации, а не самого тренда.
Можно ли сочетать "бежевую" эстетику и полноценное развитие ребенка
© Shutterstock/FOTODOM / Olena YakobchukМама и ребенок
© Shutterstock/FOTODOM / Olena Yakobchuk
Мама и ребенок
Специалисты сходятся в том, что нейтральный интерьер и полноценное развитие ребенка вполне совместимы — если помнить о нескольких принципах.
Чек-лист "Как сохранить минимализм без вреда для ребенка"
- Оставьте в доступе ребенка несколько ярких предметов — книг, кубиков, карточек с насыщенными цветами, даже если основной интерьер нейтральный.
- Называйте цвета вслух в повседневных ситуациях: во время прогулки, готовки, рисования — а не только через игрушки.
- Разнообразьте не только цвет, но и текстуры, формы и материалы — дерево, ткань, бумага, металл.
- Не ограничивайте контакт ребенка с ярким миром за пределами дома: детская площадка, сад, прогулки дают то разнообразие впечатлений, которого может не хватать в интерьере.
- Следите не за цветовой гаммой, а за качеством общения с ребенком — оно важнее для эмоционального и когнитивного развития, чем оттенок кроватки или комбинезона.
- Давайте ребенку возможность самому выбирать одежду и игрушки по мере взросления, а не только следовать эстетике родителей.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaПолка с деткой обувью
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Полка с деткой обувью
Если придерживаться этих правил, бежевая эстетика остается вопросом личного вкуса и удобства, а не риском для развития ребенка. Ключевым фактором была и остается не цветовая палитра дома, а разнообразие впечатлений и включенность взрослого в жизнь ребенка.