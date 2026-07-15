Кто такие "бежевые мамы": все о тренде на бежевое детство

"Бежевая мама" — героиня соцсетей, которая одевает ребенка и обустраивает детскую только в нейтральных тонах, отказываясь от ярких цветов. Выражение возникло из ироничного англоязычного термина sad beige mom ("грустная бежевая мама") и быстро превратилось в один из самых обсуждаемых трендов о материнстве. Об истоках этой эстетики, чем она полезна, за что ее критикуют и правда ли нейтральная палитра вредит развитию ребенка — в материале РИА Новости.

Кто такие "бежевые мамы"

© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI Ребенок в детской комнате © Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI Ребенок в детской комнате

Так называют родителей, чаще всего именно мам, которые выбирают для ребенка вещи в приглушенной цветовой палитре: бежевый, серый, молочный, кремовый, пастельные оттенки. В эту эстетику вписывается все: одежда, кроватка, игрушки, посуда, система хранения вещей в детской.

Ключевая идея бежевого родительства — борьба с визуальным шумом, то есть с перегруженностью пространства лишними деталями, узорами и кричащими цветами. Сторонницы тренда объясняют выбор нейтральных тонов желанием создать спокойную, эстетичную и предсказуемую среду для ребенка и для себя.

Явление вышло далеко за пределы личных блогов. Ролики с "распаковками" бежевых вещей и обзорами детских товаров в нейтральной гамме регулярно набирают миллионы просмотров в соцсетях.

Откуда появился тренд на "бежевых мам" и почему он стал популярным

© Shutterstock/FOTODOM / Kostikova Natalia Шкаф с детскими вещами © Shutterstock/FOTODOM / Kostikova Natalia Шкаф с детскими вещами

Эстетика бежевого материнства выросла из общей моды на минимализм, которая появилась в 2010-х годах. Приверженцы этого стиля жизни сокращали количество вещей в доме и гардеробе, выбирая базовые, спокойные и функциональные предметы.

Заметный вклад в популяризацию нейтральной палитры внесли знаменитости: например, особняк Ким Кардашьян с бежевыми и серыми комнатами почти без декора стал символом эпохи минимализма в дизайне интерьеров. Похожий скандинавский стиль с философией уюта и простоты распространяли масс-маркет бренды мебели и одежды. Свою роль сыграл и Pinterest — соцсеть, где формировались мудборды с пастельными тонами и минимумом ярких деталей.

© Shutterstock/FOTODOM / ViDI Studio Бабушка, мама и внучка © Shutterstock/FOTODOM / ViDI Studio Бабушка, мама и внучка

С этой темой также связано выражение "грустный бежевый" (sad beige), которое в обиход ввела в 2021 году американская сценаристка Хейли ДеРош. В своих роликах в TikTok она пародировала рекламу детских товаров нейтральных оттенков от лица известного режиссера, читая закадровый текст с нарочито мрачной, драматичной интонацией. Формат завирусился, и ироничное название быстро закрепилось за реальным родительским трендом — так "бежевые мамы" стали устойчивым интернет-мемом и одновременно предметом серьезных споров.

К началу 2020-х "бежевое родительство" оформилось в самостоятельное явление: появились блогеры, которые системно продвигали нейтральную палитру не только в декоре, но и в одежде и игрушках.

Почему родители выбирают "бежевую" эстетику

© Shutterstock/FOTODOM / Anna_Bird Детская комната © Shutterstock/FOTODOM / Anna_Bird Детская комната

За выбором нейтральной палитры часто стоят конкретные практические мотивы.

Минимализм и порядок. Единая цветовая гамма упрощает выбор одежды и игрушек, все вещи сочетаются друг с другом.

Отсутствие визуального шума. Спокойные тона, по мнению сторонников тренда, помогают снизить общую сенсорную нагрузку в доме.

Гендерная нейтральность. Многие родители сознательно уходят от деления вещей на "розовое для девочек" и "голубое для мальчиков", выбирая нейтральную палитру для всех детей.

Экологичность и натуральные материалы. Бежевые мамы чаще выбирают игрушки и мебель из дерева, льна, хлопка и бумаги вместо пластика.

Сама по себе любовь к нейтральным цветам не означает полного отказа от ярких вещей: как признают сами участницы тренда, у большинства семей дома есть и цветные книги, и игрушки — просто они не всегда попадают в кадр.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Шкаф в детской комнате © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Шкаф в детской комнате

За что критикуют "бежевых мам"

© Shutterstock/FOTODOM / Maria Markevich Девушка в наушниках © Shutterstock/FOTODOM / Maria Markevich Девушка в наушниках

Ролики с критикой бежевого материнства собирают не меньше просмотров, чем сам тренд. Можно выделить основные претензии к нему.

Ребенок как часть эстетики, а не личность. Противников тренда беспокоит, что вещи для ребенка подбираются исходя из того, насколько эффектно они смотрятся в кадре, а не из его реальных потребностей.

Ограничение цветового опыта. Критики считают, что отказ от ярких цветов лишает ребенка важных сенсорных впечатлений в раннем возрасте.

Дороговизна и потребление. Вещи в модной нейтральной гамме нередко стоят дороже аналогов, а полный отказ от "невписывающихся" вещей противоречит идее экологичности.

Давление именно на мам. В комментариях к роликам чаще критикуют именно мать, а не обоих родителей — это сравнивают с более ранним феноменом осуждения любых родительских решений.

Часть этой критики справедлива, но часть строится на утрированном образе "бежевой мамы" из вирусных роликов, а не на реальной повседневной жизни таких семей.

© Shutterstock/FOTODOM / Evsin Детские вещи © Shutterstock/FOTODOM / Evsin Детские вещи

Влияют ли нейтральные цвета на развитие ребенка

В июле 2026 года Минпросвещения России в своих рекомендациях отметило, что распространение тренда на минимизацию ярких цветов в детской среде может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей.

© Shutterstock/FOTODOM / Andrej Hlozan Школьный класс © Shutterstock/FOTODOM / Andrej Hlozan Школьный класс

По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивые цветовые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомятся с окружающим миром преимущественно через монотонные, "обесцвеченные" изображения и предметы, рискуют получить искаженное представление о реальных оттенках.

При этом в ведомстве указывают и на обратную сторону: избыточная стимуляция яркими, кричащими цветами тоже противоречит принципам сенсорного воспитания, вызывая раздражение и снижение концентрации внимания у ребенка.

Что говорят психологи о "бежевом" воспитании

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мальчик у психолога © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Мальчик у психолога

Ольга Иванова, семейный психолог, основательница семейного психологического центра "Иволга" объясняет, что стоит за феноменом бежевых мам:

"Феномен "бежевых мам" – это тренд, при котором женщины выбирают для своих детей, дома и себя нейтральные, приглушенные цвета, создавая минималистичное пространство без "визуального шума". По моим наблюдениям, этот стиль часто вдохновлен эстетикой Ким Кардашьян. Мемы, высмеивающие этот подход, появились не на пустом месте: они показывают, что за красивой картинкой из соцсетей часто скрывается обычная жизнь, которая сильно отличается от этого "стильного выбора"".

По словам психолога, у бежевого родительства есть свои плюсы:

"Стремление к упорядоченному, эстетически выверенному пространству может помочь родителям обрести чувство контроля в условиях стресса и неопределенности, которые сегодня сопровождают воспитание детей. Визуальная гармония становится для некоторых мам якорем, который помогает справляться с ощущением хаоса".

© Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI Ребенок с детскими игрушками © Shutterstock/FOTODOM / Shutterstock AI Ребенок с детскими игрушками

Но, по мнению Ольги Ивановой, есть и психологические риски — когда эстетика начинает доминировать над потребностями ребенка:

Подавление эмоционального самовыражения — однообразная среда может мешать ребенку проживать весь спектр чувств.

Дефицит сенсорной стимуляции — чрезмерный минимализм лишает ребенка ярких цветов, текстур и форм, важных для развития.

Ограничение индивидуальности — если все вещи должны быть "бежевыми", ребенок может решить, что его собственные предпочтения не так важны.

Давление на родителей — стремление соответствовать идеальному образу "бежевой мамы" из соцсетей часто оборачивается перфекционизмом, тревогой и выгоранием.

© Shutterstock/FOTODOM / Jo Panuwat D Деревянные кубики © Shutterstock/FOTODOM / Jo Panuwat D Деревянные кубики

Свой взгляд на тренд предложила Ника Болзан, дипломированный психолог, исследователь, эксперт-практик, автор методик по улучшению качества жизни и психологического состояния, участница подкаста о финансах "Копилка мудрости с Никой Болзан".

"Бежевое материнство позволяет матери оставаться в контакте с собой, не растворяясь в ребенке", — отмечает психолог.

Но, по ее словам, здесь важна мера: полная эмоциональная сдержанность так же не идет ребенку на пользу, как и растворение родителя в его переживаниях.

"Ключ не в том, чтобы всегда быть нейтральной, а в том, чтобы уметь переключаться между покоем и эмпатией", — резюмирует Ника Болзан.

Мифы о "бежевых мамах": что правда, а что преувеличение

© Shutterstock/FOTODOM / Sorapop Udomsri Правда или миф © Shutterstock/FOTODOM / Sorapop Udomsri Правда или миф

Вокруг тренда накопилось много преувеличений.

Миф : "бежевые мамы" полностью исключают яркие цвета.

Факт : в большинстве случаев цветные игрушки и книги в доме есть, они просто убраны в систему хранения и редко попадают в кадр.

: "бежевые мамы" полностью исключают яркие цвета. : в большинстве случаев цветные игрушки и книги в доме есть, они просто убраны в систему хранения и редко попадают в кадр. Миф : это исключительно погоня за трендом в соцсетях.

Факт : у эстетики есть более чем десятилетняя предыстория — от моды на минимализм и скандинавский стиль до популярности пастельных мудбордов на Pinterest.

: это исключительно погоня за трендом в соцсетях. : у эстетики есть более чем десятилетняя предыстория — от моды на минимализм и скандинавский стиль до популярности пастельных мудбордов на Pinterest. Миф : нейтральные цвета гарантированно вредят развитию ребенка.

Факт : специалисты говорят не о вреде конкретного цвета, а о важности баланса и разнообразия сенсорного опыта в целом.

: нейтральные цвета гарантированно вредят развитию ребенка. : специалисты говорят не о вреде конкретного цвета, а о важности баланса и разнообразия сенсорного опыта в целом. Миф : за "бежевым" контентом всегда стоит равнодушие к ребенку.

Факт : часть критики строится на утрированных, отчасти постановочных роликах, а не на реальной повседневности таких семей.

: за "бежевым" контентом всегда стоит равнодушие к ребенку. : часть критики строится на утрированных, отчасти постановочных роликах, а не на реальной повседневности таких семей. Миф: это исключительно женский тренд по собственному выбору.

Факт: решение о цветовой эстетике дома нередко принимается одним из родителей, а не становится результатом совместного обсуждения — но это вопрос семейной коммуникации, а не самого тренда.

Можно ли сочетать "бежевую" эстетику и полноценное развитие ребенка

© Shutterstock/FOTODOM / Olena Yakobchuk Мама и ребенок © Shutterstock/FOTODOM / Olena Yakobchuk Мама и ребенок

Специалисты сходятся в том, что нейтральный интерьер и полноценное развитие ребенка вполне совместимы — если помнить о нескольких принципах.

Чек-лист "Как сохранить минимализм без вреда для ребенка"

Оставьте в доступе ребенка несколько ярких предметов — книг, кубиков, карточек с насыщенными цветами, даже если основной интерьер нейтральный. Называйте цвета вслух в повседневных ситуациях: во время прогулки, готовки, рисования — а не только через игрушки. Разнообразьте не только цвет, но и текстуры, формы и материалы — дерево, ткань, бумага, металл. Не ограничивайте контакт ребенка с ярким миром за пределами дома: детская площадка, сад, прогулки дают то разнообразие впечатлений, которого может не хватать в интерьере. Следите не за цветовой гаммой, а за качеством общения с ребенком — оно важнее для эмоционального и когнитивного развития, чем оттенок кроватки или комбинезона. Давайте ребенку возможность самому выбирать одежду и игрушки по мере взросления, а не только следовать эстетике родителей.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Полка с деткой обувью © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Полка с деткой обувью