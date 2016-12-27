Кировчанин подстрелил друга во время охоты на лося

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Полиция Кировской области проводит проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении жителя региона, который во время охоты на лося выстрелил в своего друга, сообщило региональное УМВД России.

"В охотничьем угодье в районе урочища Чешково болото 38-летний стрелок во время охоты на лося произвел выстрел, причинив по неосторожности проникающее огнестрельное ранение брюшной полости другому охотнику — 58-летнему мужчине. Пострадавший госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 1 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что мужчины охотились в составе бригады из 10 человек. Все они прошли инструктаж, у каждого было соответствующие разрешения и лицензии, а оружие — зарегистрировано. Медосвидетельствование признаков опьянения не выявило.