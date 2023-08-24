Топ-20 лучших российских детективов 2023 года: фильмы и сериалы

Оглавление
- 20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2023 года
- Хитровка. Знак четырех
- Загадка Римана
- Трейдер
- Невский. Расплата за справедливость
- Фишер
- Библиотекарь
- Кошка
- Мосгаз. Последнее дело Черкасова
- Контуженный
- Замаячный
- Эффект домино
- Райцентр
- Метод уборщицы
- Танцы в темноте
- Сыщицы
- Операция "Престол"
- Акушер
- Шпион
- Тайна "Белой вороны"
- Стряпуха
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Любители историй про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро точно оценят новинки про говорящих на русском языке детективов, вышедшие в 2023 году. Топ лучших фильмов и сериалов российского производства и с высоким рейтингом, которые можно смотреть в России бесплатно по ТВ и онлайн в хорошем качестве – в материале РИА Новости.
20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2023 года
Российское кинопроизводство в 2023 году представило множество сериалов и несколько фильмов в данном жанре, которые получили высокие оценки.
Хитровка. Знак четырех
© Мосфильм, Курьер (2023)Кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"
© Мосфильм, Курьер (2023)
Кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"
- Дата выхода: 18.05.2023 г.
- Режиссер: Карен Шахназаров
- В главных ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко и др.
- Продолжительность фильма: 129 мин
Действие фильма происходит в Москве в 1902 году. Константин Станиславский, знаменитый режиссер, находится в поисках вдохновения и решает узнать о жизни городского дна. В этом ему помогает Владимир Гиляровский – признанный знаток московских трущоб. Вместе они решают отправиться на Хитровку, известную своей бандитской жизнью, но их путешествие приобретает неожиданное развитие. Теперь они вовлечены в расследование убийства местного индийца-сикха, произошедшее при загадочных обстоятельствах.
Загадка Римана
© Энерджи Фильм Дистрибьюшн (2023)Кадр из сериала "Загадка Римана"
© Энерджи Фильм Дистрибьюшн (2023)
Кадр из сериала "Загадка Римана"
- Дата выхода: 04.05.2023 г.
- Режиссер: Мария Маханько
- В главных ролях: Алёна Коломина, Елена Валюшкина, Сергей Загребнев, Андрей Заводюк и др.
- Продолжительность фильма: 88 мин
Бизнесмен Сергей Андронов застрелен в своей квартире вместе с домработницей. Во время убийства в соседней комнате находился младший брат Сергея – 35-летний Андрей, гениальный математик. Он, возможно, видел убийцу, но вот разговор с ним строить очень сложно, так как мужчина аутист. К расследованию присоединяется Ольга Барковская, которая находит способ общаться с Андреем посредством математических формул. Под подозрением теперь находятся сам Андрей, жена убитого Альбина, бывший друг Илья и муж погибшей домработницы.
Трейдер
© Аврора Фильм (2023)Кадр из сериала "Трейдер"
© Аврора Фильм (2023)
Кадр из сериала "Трейдер"
- Дата выхода: 15.05.2023 г.
- Режиссер: Энтони Уоллер, Феликс Герчиков
- В главных ролях: Михаил Гаврилов-Третьяков, Анна Попова, Анхель Бунани, Кэролайн Гудолл и др.
- Количество серий: 16
Сюжет сериала разворачивается в период с 1995 по 2003 год в трех странах: России, США и Ираке. Олега Нестерова – молодого нефтетрейдера – отправляют на переговоры в Гавану. Он чудом избегает отравления и попадает в Ирак, как раз во время запуска программы Совета Безопасности ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Теперь Олег становится участником разборок между американскими и российскими спецслужбами и оказывается в эпицентре исторических событий, происходящих в Ираке. Помимо выживания в политических играх, неопытному нефтетрейдеру придется выбирать между деньгами и любовью, свободой и правдой.
Невский. Расплата за справедливость
© Телекомпания НТВ, Триикс Медиа (2023)Кадр из сериала "Невский. Расплата за справедливость"
© Телекомпания НТВ, Триикс Медиа (2023)
Кадр из сериала "Невский. Расплата за справедливость"
- Дата выхода: 10.04.2023 г.
- Режиссер: Игорь Драка
- В главных ролях: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Виктория Маслова и др.
- Количество серий: 30
Сериал начинается с нескольких сюжетных линий, которым рано или поздно придется пересечься. Павел Семенов – полицейский, застреливший по ошибке пьяного хулигана, который угрожал окружающим игрушечным пистолетом. Его арестовали и суд вынес решение о заключении Павла под стражу. Татьяна Белова вынужденно увольняется из полиции, но, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию, она решает заниматься розыском скрывшихся преступников, за которых обещана награда. Денис Смолов устраняет киллера, но следственный комитет по итогам расследования заключает, что настоящий преступник все еще находится на свободе и единственный, кто сможет выйти на его след – полицейский Семенов, который находится в СИЗО.
Фишер
- Дата выхода: 08.02.2023 г.
- Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
- В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев и др.
- Количество серий: 8
В 1986 году происходит череда убийств подростков в лесах около правительственных дач на Рублевском шоссе. За расследование берутся Валерий Козырев – интеллигентный и спокойный следователь и Наталья Добровольская – молодая, но амбициозная напарница. К ним в качестве подкрепления присылают дерзкого, но крайне опытного в подобных делах следователя из Ростова-на-Дону Евгения Бокова. Зацепок и улик нет, а единственный, кто может им помочь опознать маньяка – маленький мальчик Игорь, чьи родители всячески пытаются минимизировать его общение с милиционерами.
Библиотекарь
© НМГ Студия (2023)Кадр из сериала "Библиотекарь"
© НМГ Студия (2023)
Кадр из сериала "Библиотекарь"
- Дата выхода: 29.06.2023 г.
- Режиссер: Игорь Твердохлебов
- В главных ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник и др.
- Количество серий: 8
Алексей Вязинцев – неудачливый актер, который внезапно узнает, что его отец погибает при невыясненных обстоятельствах. Он едет в родной город, чтобы решить вопросы наследства, но сразу же оказывается в эпицентре опасных событий. Местные верят, что книги некоего писателя Громова имеют магические свойства. Каждая из них наделяет человека особым эффектом, например Властью, Яростью, Терпением, Радостью, Силой и Памятью. У "читателей" этих книг есть свой собственный тайный мир, который поделен на Библиотеки. Каждая из них охотится за работами Громова, а последователи готовы даже убивать за них. Алексею придется стать частью одной из Библиотек, чтобы раскрыть тайны своей семьи, а также найти самую редкую из всех книгу – книгу Смысла.
Кошка
© START (2023)Кадр из сериала "Кошка"
© START (2023)
Кадр из сериала "Кошка"
- Дата выхода: 25.05.2023 г.
- Режиссер: Карен Оганесян
- В главных ролях: Анастасия Тодореску, Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова и др.
- Количество серий: 8
Сюжет разворачивается в одном городе, где пропадают дети. Полиция бездействует, считая, что они вернутся сами, волонтеров на поиски не хватает, родители в отчаянии и не знают, к кому обращаться за помощью. Расследовать эти исчезновения решается Оксана Кошкина по прозвищу Кошка. Она совсем недавно вернулась работать в полицию, но уже поняла, что пропажа детей – это часть большой схемы, в которой задействовано слишком много сторон. Чем больше Кошка погружается в это дело, тем сильнее осознает масштабы катастрофы и это заставляет ее возвращаться к собственным болезненным воспоминаниям.
Мосгаз. Последнее дело Черкасова
© Студия Русский проект (2023)Кадр из сериала "Мосгаз. Последнее дело Черкасова"
© Студия Русский проект (2023)
Кадр из сериала "Мосгаз. Последнее дело Черкасова"
- Дата выхода: 27.04.2023 г.
- Режиссер: Евгений Звездаков
- В главных ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев и др.
- Количество серий: 8
События сериала разворачиваются в 1981 году. Иван Петрович Черкасов берется за расследование запутанного дела, но от начальства получает лишь недовольство и угрозы отстранения от следствия. Черкасов и сам понимает, что возраст сильно сказывается – он быстро устает, упускает детали и важную информацию. В это время в отдел приходит молодой следователь, который не просто показывает себя с лучшей стороны, но и демонстрирует прекрасное владение современной техникой, да еще и приносит в отдел детектор лжи. Черкасов принимает это поражение, но свое последнее дело он хочет закончить сам.
Контуженный
© Триикс Медиа, 5-й канал Петербург (2023)Кадр из сериала "Контуженный"
© Триикс Медиа, 5-й канал Петербург (2023)
Кадр из сериала "Контуженный"
- Дата выхода: 13.08.2023 г.
- Режиссер: Михаил Вассербаум
- В главных ролях: Кирилл Полухин, Антон Батырев, Денис Старков, Инна Ярмошук и др.
- Количество серий: 8
Главный герой – Дмитрий Чистяков, командир спецназа. Его ценит руководство и подчиненные, но все меняется, когда на службе в горячей точке он получает серьезное ранение в голову. Чистяков выжил, но врачи ему запретили управлять транспортом и носить оружие. Чтобы бывший спецназовец не стал затворником, друг помогает ему устроиться референтом в полицию, но практически на следующий день погибает при странных обстоятельствах. Выглядит все как самоубийство, но Чистяков отказывается в это верить и устраивает собственное расследование. В какой-то момент он понимает, что с травмой он приобрел особенный дар. Теперь ему достаточно лишь прикосновения к любой вещи, чтобы увидеть чужие воспоминания.
Замаячный
© Кинокомпания Точка (2023)Кадр из сериала "Замаячный"
© Кинокомпания Точка (2023)
Кадр из сериала "Замаячный"
- Дата выхода: 01.08.2023 г.
- Режиссер: Андрей Либенсон
- В главных ролях: Алексей Бардуков, Татьяна Чердынцева, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов и др.
- Количество серий: 8
Лето 1990 года в поселке Замаячный осталось для следователя Екатерины Мазуровой и оперативника Сергея Полякова страшным воспоминанием. Тогда в этом тихом месте появился маньяк, чьими жертвами стали несколько девушек, в том числе и Валя – сестра Кати и невеста Сергея. После этих событий поселок получил в народе новое название – Яма. Катя, чтобы хоть как-то попытаться построить спокойную жизнь, постаралась вычеркнуть те происшествия из своей памяти, когда как Сергей, напротив, все это время жил желанием отомстить. И вот маньяк вернулся. Теперь у главных героев есть шанс раз и навсегда разобраться с прошлым, которое изменило их жизни.
Эффект домино
© Про100 Фильм, Телекомпания НТВ (2023)Кадр из сериала "Эффект домино"
© Про100 Фильм, Телекомпания НТВ (2023)
Кадр из сериала "Эффект домино"
- Дата выхода: 13.06.2023 г.
- Режиссер: Андрей Силкин
- В главных ролях: Максим Щеголев, Кирилл Зайцев, Сергей Баталов, Лариса Удовиченко и др.
- Количество серий: 12
Максим Разин и Николай Удалов – два лучших следователя в одном провинциальном городке, их фотографии висят рядом на доске почета следственного комитета. Правда, в жизни они стараются держаться друг от друга подальше из-за полярной разницы характеров. Разин взрывной и прямолинейный, предпочитает работать по своим "пацанским" принципам, а Удалов – интеллигент, который живет строго по уставу. Буква закона – основа его жизни, и даже если проштрафился сослуживец, то он первый, кто сообщит об этом руководству.
Несмотря на такие различия и взаимную антипатию им приходится работать вместе. И даже когда Разин саботирует здравые замечания Удалова, им все равно удается проявить отличную командную работу при расследовании запутанных преступлений.
Райцентр
Кадр из сериала "Райцентр"
Кадр из сериала "Райцентр"
- Дата выхода: 23.06.2023 г.
- Режиссер: Данил Чащин, Эдуард Мошкович
- В главных ролях: Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарёв др.
- Количество серий: 8
Бывшие одноклассники собираются в райцентре Вармалей, чтобы отпраздновать 20 лет со дня окончания школы. Радостное событие омрачает находка в местном пруду – автомобиль, внутри которого труп и необычный камень, который оказался частью метеорита. Начавшееся расследование втягивает каждого, кто приехал на эту встречу. Разворачивается комедийный детектив, который при этом обостряет все сложности в отношениях бывших одноклассников, их родителей и учителей. По ходу распутывания загадки каждый будет узнавать, кем были его знакомые в прошлом и на что они способны в настоящем.
Метод уборщицы
© Мэджик Фэктори (2023)Кадр из сериала "Метод уборщицы"
© Мэджик Фэктори (2023)
Кадр из сериала "Метод уборщицы"
- Дата выхода: 22.04.2023 г.
- Режиссер: Филипп Коршунов
- В главных ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Станислав Бондаренко, Андрей Бутин, Валерия Мисанова и др.
- Количество серий: 8
Александра Мещерякова – успешный психотерапевт и профайлер из Москвы, в связи с трудностями в жизни она вынуждена вернуться в свой родной город Калинов. Продолжать работать по профессии она не может, поэтому устраивается в местный следственный комитет уборщицей. Большой опыт и полученные знания не дают покоя Александре, и она постоянно вмешивается в обсуждения следователей. Пробивной характер и любовь к своему делу возвращают ее обратно к расследованиям, теперь она помогает анализировать мотивы и личности преступников.
Танцы в темноте
© ПРИОР (2023)Кадр из сериала "Танцы в темноте"
© ПРИОР (2023)
Кадр из сериала "Танцы в темноте"
- Дата выхода: 22.03.2023 г.
- Режиссер: Алексей Праздников
- В главных ролях: Александр Пашков, Дарья Румянцева, Дарья Кукарских, Владислав Комаров и др.
- Количество серий: 4
Василия Тищина, молодого фермера, убивают из снайперской винтовки именно в тот день, когда его жена Яся собиралась переписать на него свою долю в бизнесе. Яся слепая, она потеряла зрение из-за взрыва газа в доме, во время которого погиб ее отец. Он и отец Василия были партнерами по бизнесу, только вот теперь всем управляет последний – Игорь Тищин, а Яся осталась без мужа, отца и зрения. Детективы стараются выяснить, что за злой рок преследует девушку и кто стоит за ее несчастиями.
Сыщицы
© Приор Продакшн (2023)Кадр из сериала "Сыщицы"
© Приор Продакшн (2023)
Кадр из сериала "Сыщицы"
- Дата выхода: 14.04.2023 г.
- Режиссер: Дмитрий Магонов
- В главных ролях: Надежда Игошина, Мария Дмитриева, Игорь Лифанов, Денис Доронин и др.
- Количество серий: 4
Сдержанная, тихая и вдумчивая Евгения Алехина пишет диссертацию по психологии и для изучения особенностей женского криминала ей необходимо пройти практику. Для этого она приходит в убойный отдел МВД, где ее прикрепляют к самоуверенной и независимой оперативнице Алле Бариновой.
Операция "Престол"
© Гуд Вин Пикчерс (2023)Кадр из сериала "Операция "Престол"
© Гуд Вин Пикчерс (2023)
Кадр из сериала "Операция "Престол"
- Дата выхода: 19.06.2023 г.
- Режиссер: Владимир Кильбург, Валентин Донсков, Андрей Мармонтов
- В главных ролях: Павел Трубинер, Татьяна Арнтгольц, Александр Макогон, Елена Папанова и др.
- Количество серий: 8
Действие разворачивается осенью 1941 года. Немцы прорываются к Москве, а агенты вермахта терроризируют советский тыл. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, НКВД разрабатывают тайную операцию. Ирине Воскресенской, преподавателю-филологу, и Павлу Нечаю, майору госбезопасности, предстоит сыграть семейную пару и втереться в доверие к монархистам, которые остались в Москве. Главная их цель – приманить немецкие спецслужбы, создав подпольную организацию "Престол".
Акушер
© Всемирные Русские Студии, Телекомпания НТВ (2023)Кадр из сериала "Акушер"
© Всемирные Русские Студии, Телекомпания НТВ (2023)
Кадр из сериала "Акушер"
- Дата выхода: 13.02.2023 г.
- Режиссер: Денис Карро
- В главных ролях: Никита Панфилов, Елена Лотова, Артём Осипов, Виктория Романенко и др.
- Количество серий: 16
Военный хирург Глеб Каверин возвращается после командировки в родной Нижний Новгород. Там он отправляется в поездку на теплоходе, на борту которого становится плохо беременной девушке. Ее сопровождает глава перинатального центра Евгений Добровольский, но в экстренной ситуации он теряется и все риски на себя берет Глеб. Нарушив все правила, которые только можно было, он все-таки спасает девушку и становится местной знаменитостью. Правда, такая слава не приносит ничего хорошего – корреспондент, желающий взять у него интервью, приезжает к Глебу домой, где застает его жену с любовником. Теперь все знают о сложностях в семейной жизни хирурга. Тем не менее Глеб устраивается работать в перинатальную клинику, где спасает жизни пациенток в экстремальных ситуациях, и параллельно проводит свое личное тайное расследование.
Шпион
© Киностудия КИТ, РИМ (2022)Кадр из сериала "Шпион"
© Киностудия КИТ, РИМ (2022)
Кадр из сериала "Шпион"
- Дата выхода: 27.03.2023 г.
- Режиссер: Вано Бурдули
- В главных ролях: Сергей Безруков, Ольга Ломоносова, Алексей Матошин, Сергей Юшкевич и др.
- Количество серий: 8
Андрей Рыбин – талантливый аналитик, который работает в ФСБ в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С заслугами по службе он собирается выйти на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, но так просто у него это не получится. С ним связывается Донован – бывший агент ЦРУ. Именно он 25 лет назад внедрил разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь вернулся с требованиями выполнить все обязательства. Но Андрей понимает, что Америка теперь для него слишком далека и именно Россия стала той Родиной, которую нужно защищать.
Тайна "Белой вороны"
© Киностудия КИТ, РИМ (2023)Кадр из сериала "Тайна "Белой вороны"
© Киностудия КИТ, РИМ (2023)
Кадр из сериала "Тайна "Белой вороны"
- Дата выхода: 12.05.2023 г.
- Режиссер: Ольга Ланд
- В главных ролях: Дарья Пармененкова, Павел Харланчук, Олег Савцов, Кира Кауфман и др.
- Количество серий: 4
Расследование череды загадочных смертей приводит главных героев – Марию и Максима – в клинику лечения нервных заболеваний "Белая ворона". В ней работает скандально известный психотерапевт Ася Маевская, именно с ней Маша связывает весь происходящий криминал. Максим, напротив, попадает под очарование Аси и считает ее невинной жертвой, которая сама является мишенью некоего загадочного преступника. Пытаясь распутать это дело, Маша симулирует психоз и намеренно попадает в "Белую ворону", чтобы изучить все изнутри. Только вот попасть в это место гораздо легче, чем выбраться оттуда.
Стряпуха
© Энерджи Фильм Продакшен (2023)Кадр из сериала "Стряпуха"
© Энерджи Фильм Продакшен (2023)
Кадр из сериала "Стряпуха"
- Дата выхода: 07.05.2023 г.
- Режиссер: Алексей Праздников
- В главных ролях: Виктория Заболотная, Татьяна Трунова, Яков Шамшин, Александр Пашков и др.
- Количество серий: 4
Главная героиня Ульяна осталась вдовой с двумя детьми после того, как ее муж-полицейский погиб на задании. Бывшие сослуживцы всячески пытаются помочь женщине, но в одиночку поднять двоих детей очень сложно. Чтобы иметь хоть какой-то стабильный заработок, Ульяна устраивается на работу в качестве кухарки в дом бизнесмена Егора Фомина. Тогда она еще не могла предположить, что ей придется вновь обратиться к бывшим коллегам мужа и проявить собственную смекалку, чтобы помочь жене своего работодателя распутать уголовное дело, в которое она ввязалась.