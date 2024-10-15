Топ-10 лучших мелодрам 2024 года

В 2024 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые фильмы-мелодрамы по рейтингам зрителей и критиков — в материале РИА Новости.

Лучшие мелодрамы 2024 года

В этом году мировая киноиндустрия выпустила в прокат немало мелодрам, о самых увлекательных фильмах, которые точно стоит посмотреть российскому зрителю рассказал Николай Акопов, продюсер, основатель продакшн-компании “Ratpack Production”:

“Прикосновение”/Touch

Дата выхода: 29 мая 2024 года

Продолжительность: 2 часа 1 минута

Режиссер: Бальтасар Кормакур

В главных ролях: Эйидль Оулафссон, Мицуки Кимура, Палми Кормакур Балтазарссон, Масахиро Мотоки, Ёко Нарахаси, Рут Шин, Масатоси Накамура, Мэг Кубота, Тацуя Тагава, Чарльз Нисикава

Будучи в зрелом возрасте, на фоне прогрессирующей болезни, главный герой отправляется на поиски первой любви. Спустя десятилетия он сохранил чувство к японке, из-за который бросил учебу в университете, направив жизнь по другому пути. Режиссёр бережно подводит к финалу, раскрывая картину фрагмент за фрагментом. Убедительный кастинг, кадры, монтаж, узнаваемые детали и фразы. Многое происходит помимо воли героя, но главные решения за ним. Два временных пласта, показанных параллельно, составляют одну универсальную историю. Вспоминается одна из величайших картин 20 века - “Хиросима, любовь моя”.

© Good Chaos (2024) Кадр из фильма "Прикосновение" © Good Chaos (2024) Кадр из фильма "Прикосновение"

“Анора”/Anora

Дата выхода: 21 мая 2024 года

Продолжительность: 2 часа 19 минут

Режиссер: Шон Бэйкер

В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков , Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман

Вечный сюжет о неравном браке (союз представительницы эскорт-услуг и наследника бизнес-империи). Безусловно один из самых заметных фильмов года. А нашему зрителю он будет интересен не только благодаря лихому сюжету, но и из-за участия известных уже в том числе и за пределами России , артистов - Алексей Серебряков, Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова. Тем удивительнее, что кино снял так тонко чувствующий “русскую” душу американец.

“Самой громкой мелодрамой 2024 года вполне может стать кинолента “Анора”, которая стартует в российских кинотеатрах в середине октября. Фильм, обласканный кинокритиками всего мира, многие трактуют как новый пересказ легендарной киноленты “Красотка” с Джулией Робертс Ричардом Гиром . По сюжету, сын русского олигарха в исполнении актера Марка Эйдельштейна скоропалительно женится в Нью-Йорке на стриптизерше, которую играет яркая звезда Голливуда Майки Мэдисон. С целью расстроить брак, в США из России вылетает семья новоявленного супруга. Фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля 2024 года. Актерский состав весьма впечатляет. Фильм - ураган страстей и событий, который всецело захватывает внимание”, - рассказывает Мария Ламар, продюсер, режиссёр, автор кинопроекта “Уран души”.

© Cre Film (2024) Кадр из фильма "Анора" © Cre Film (2024) Кадр из фильма "Анора"

“Каскадеры”/The Fall Guy

Дата выхода: 12 марта 2024 года

Продолжительность: 2 часа 6 минут

Режиссер: Дэвид Литч

© 87North (2024) Кадр из фильма "Каскадеры" © 87North (2024) Кадр из фильма "Каскадеры"

В главных ролях: Райан Гослинг , Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм, Уинстон Дьюк, Тереза Палмер, Стефани Сюй, Бен Найт, Matuse, Адам Данн

Колт Сиверс (в исполнении Райана Гослинга) помогает найти пропавшую кинозвезду, чтобы не подвести девушку (Эмили Блант), в которую безответно влюблен. Картина сделана на стыке жанров - мелодраматичная история в обертке остросюжетного боевика. Резвые повороты лишь подчеркивают главное - отношения между героями, которым суждено быть вместе. Легко, зрелищно и остроумно. Отдельно стоит подчеркнуть классный сеттинг. Шутки киношников, остающиеся за кадром любого фильма - суть кинопроизводства от Сиднея до Москвы . Коктейль из “Поющих под дождем” смешанных с “Безумным Максом”.

“Лед 3”

Дата выхода: 14 февраля 2024 года

Продолжительность: 2 часа 14 минут

Страна: Россия

Режиссер: Юрий Хмельницкий

Продолжение одной из самых успешных отечественных франшиз. Жизнь органично подкидывает новые трудности на пути полюбившимся героям. Фильм увлечет как людей, только вступающих во взрослую жизнь, так и более старших. Красоты Байкала , заснеженный Иркутск - не перестают завораживать. Побольше бы таких профессионально снятых фильмов в индустрии.

“Сюжет повествует о мечтательнице Наде, стремящейся стать фигуристкой. Её мечта точно, как у мамы, завоевать “Кубок льда”. Горин не в восторге от идеи дочери. Тренируясь втайне, Надя знакомится с хоккеистом и влюбляется в него, но её отец разлучает пару”, - говорит Мария Ламар.

© Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3" © Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3"

“Вид со скалы”/Find Me Falling

Дата выхода: 19 июля 2024 года

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Режиссер: Степана Клирис

В главных ролях:Гарри Конник мл., Агни Скотт, Али Фумико Уитни, Тони Деметриу, Angeliki Filipidou, Lea Maleni, Athina Roditou, Кларенс Смит, Yiola Klitou, Effie Charalambous

После провала в карьере рок-звезда (Гарри Конник мл.) пытается бежать от проблем. К еще большим проблемам. Ему надо решить главную головоломку своей жизни - снова встретить девушку, которую любит. Даже участок с домом на скале, где герой планировал зарыть голову в песок говорит: “Покоя не будет пока не разберешься с прошлым”. Догнать свое счастье никогда не поздно. Три одинокие точки сближаются. Это летняя, комедийная история - кино, чтобы провести вечер в компании любимого человека.

© Das Films (2024) Кадр из фильма "Вид со скалы" © Das Films (2024) Кадр из фильма "Вид со скалы"

“Все закончится на нас”/It Ends with Us

Дата выхода: 7 августа 2024 года

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Страна: США

Режиссер: Джастин Бальдони

В главных ролях: Блейк Лайвли , Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брэндон Скленар, Хасан Минхадж, Кевин МакКидд, Эми Мортон, Алекс Нюстадтер, Изабела Феррер, Роберт Клохесси

После травм детства и юности Лили (Блейк Лайвли) встречает идеального парня (Джастин Бальдони), с которым готова связать судьбу. Но жизнь сложнее и не разрешает обходить стороной не проговоренные тайны прошлого. Верить в любовь нелегко - мы часто не доверяем своим чувствам и чувствам партнера. Травматический опыт, связанный с домашним насилием, стал распространённым - бич современного общества. Важно смело смотреть призракам в лицо, и тогда наши дети получат уверенный шанс на лучшее будущее.

“Покажи мне Луну”/Fly Me to the Moon

Дата выхода: 3 июля 2024 года

Продолжительность: 2 часа 12 минут

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Грег Берланти

© These Pictures (2024) Кадр из фильма "Покажи мне Луну" © These Pictures (2024) Кадр из фильма "Покажи мне Луну"

Фильм переносит в эпоху космических амбиций сверхдержав и романтических искр 60-х. В центре сюжета разные по темпераменту, подходу к работе и моральным принципам маркетолог Келли (Скарлетт Йоханссон) и руководитель лунного проекта Коул (Ченнинг Татум). Судьба свела их вместе в исторический момент. Между ними напряжение, перерастающее во взаимное влечение. Фильм докажет, что любовь выше профессиональных и, даже, политических амбиций.

“Мысль о тебе”/The Idea of You

Дата выхода: 16 марта 2024 года

Продолжительность: 1 час 55 минут

Страна: США

© Amazon Studios (2024) Кадр из фильма "Мысль о тебе" © Amazon Studios (2024) Кадр из фильма "Мысль о тебе"

Режиссер: Майкл Шоуолтер

В главных ролях: Энн Хэтэуэй , Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд, Джордан Холл, Mathilda Gianopoulos, Meg Millidge, Cheech Manohar

Солин (Энн Хэтэуэй) отправляется на концерт с дочерью, а в итоге оказывается в турне с солистом популярной группы, с которым у нее начинается роман. Чувствам мешают общепринятые устои, которым герои стараются следовать. Солин блокирует эмоции, так как возлюбленный младше. Но можно быть уверенным, что любовь логику не примет. Фильм учит быть смелыми в поисках своего счастья.

“Почему ты?”

Дата выхода: 25 апреля 2024 года

Продолжительность: 1 час 43 минуты

© "Наше кино" (2024) Кадр из фильма "Почему ты?" © "Наше кино" (2024) Кадр из фильма "Почему ты?"

Страна: Россия

Режиссер: Александр Прост

В главных ролях: Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Юрий Цурило, Анастасия Спирина, Мария Шорохова, Тимур Савин, Дмитрий Поднозов

История богатого, внутренне опустошенного Андрея, который ведет беспорядочную личную жизнь, пока не встречает молодую студентку. И хотя их связь начинается как сделка, вскоре перерастает в яркую любовь, где разрушение идет рука об руку со светлым чувством, а страсть сталкивается с моралью. Часто человеку важно пройти сложный путь, чтобы сделать правильный вывод.

“Претенденты”/Challengers

Дата выхода: 18 апреля 2024 года

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Режиссер: Лука Гуаданьино

В главных ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Bryan Doo, Шейн Т Харрис, Нада Деспотович, Joan Mcshane, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес

История построена вокруг любовного треугольника, участники которого молодые спортсмены - Таши (Зендея), Арт (Майк Фейст) и Патрик (Джош О’Коннор). Фильм про соревнование в спорте и любви, желании быть первыми и единственными. Драматургия проекта, как маятник, раскачивающий сюжет от любви до ненависти, от дружбы до соперничества. Фильм набирает динамику к финалу, обращают на себя внимание нестандартная режиссерская и операторская работа, запоминающийся саундтрек.

© Frenesy Film Company (2024) Кадр из фильма "Претенденты" © Frenesy Film Company (2024) Кадр из фильма "Претенденты"

Еще несколько фильмов о любви, на которые стоит обратить внимание

Мария Ламар советует также посмотреть:

Мелодрама с элементами фэнтези “Летучий корабль” смогла завоевать сердца многих зрителей в этом году. Согласно сюжету, Иванушка намеревается жениться на царевне Забаве, но для этого ему нужно сначала построить Летучий корабль.

Кинолента собрала в прокате более миллиарда рублей и снята по мотивам одноименного мультфильма, премьера которого состоялась в СССР в 1979 году.

“Онегин” стала весьма успешной и собрала в кинотеатрах около одного миллиарда рублей. Экранизация культового произведения Александра Пушкина стала весьма успешной и собрала в кинотеатрах около одного миллиарда рублей.

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин" © К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин"

Сюжет известен: молодой повеса Онегин стреляется со своим другом Ленским, поскольку по глупой прихоти решил приударить за его невестой Ольгой, в то время как его любви ждет сестра Ольги юная Татьяна.

“Онегин” собрал около восьмисот миллионов рублей в прокате, а роль 18-летнего Онегина сыграл 41-летний Виктор Добронравов

“Адам и Ева” повествует о двух оставшихся в городе людях: Марине и Викторе. Более того, возможно это последние люди на всей планете. Но они не нравятся друг другу, хоть и незримо витает вопрос о продолжении жизни на Кинолентаповествует о двух оставшихся в городе людях: Марине и Викторе. Более того, возможно это последние люди на всей планете. Но они не нравятся друг другу, хоть и незримо витает вопрос о продолжении жизни на Земле

Фильм снят невероятно красочно, это сказка для взрослых о том, как зарождается любовь.

“Любовь со второго взгляда” - история пары в исполнении Регины Тодоренко. Кинолента- история пары в исполнении Милоша Биковича

© Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Любовь со второго взгляда" © Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Любовь со второго взгляда"

Находясь на семьдесят пятом месте по кассовым сборам в 2024 году, фильм тем не менее привлек внимание зрителей, которым пришлась по душе история мужа и жены, которые тайно друг от друга заводят аккаунты на сайте знакомств, но инкогнито встречаются заново.