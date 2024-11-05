Топ-20 лучших комедий 2023 года: самые смешные фильмы с высоким рейтингом

Оглавление
- Лучшие комедии 2023 года
- Топ комедий с высоким рейтингом
- “Кунг-фу жеребец”
- “Поехавшая”
- “Мой пес Руни”
- “При чем тут любовь?”
- “Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”
- “До рассвета”
- “Юра дворник”
- “Свободные отношения”
- “Все страхи Бо”
- “Я хочу! Я буду!”
- “Мое прекрасное несчастье”
- “Беспринципные в деревне”
- “О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”
- “Уикенд с батей”
- “Хитровка. Знак четырех”
- “Мама мафия”
- “Моя пиратская свадьба”
- “Эта любовь”
- “Знакомство родителей”
- “Быть”
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Подборка из 20 самых смешных комедий 2023 года — фильмов с высоким рейтингом на любой вкус, от легких мелодрам до захватывающих детективов, которые уже можно посмотреть онлайн - в материале РИА Новости.
Лучшие комедии 2023 года
В 2023 году режиссеры всего мира уже успели порадовать нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные кинокартины, так и зарубежные. Многие из этих фильмов отлично подойдут для теплого семейного вечера, а некоторые из них стоит посмотреть во время романтического ужина.
Топ комедий с высоким рейтингом
“Кунг-фу жеребец”
© Alibaba Pictures (2023)Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец"
© Alibaba Pictures (2023)
Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец"
Краткий сюжет:
Фильм знакомит нас с мастером Луо, каскадером на пенсии. Зарабатывать на жизнь главному герою помогает его конь, которого Луо выводит на городскую площадь и разрешает фотографировать за деньги. Однажды бывшему каскадеру выпадает шанс снова сниматься в кино, но для этого ему нужно защитить своего коня от коллекторов. Кажется, его дочь, студентка юрфака, может решить проблему, но Луо с ней давно не общался.
“Поехавшая”
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Поехавшая"
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Поехавшая"
- Дата выхода: 8 марта 2023 г.
- Режиссер: Антон Маслов
- В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 50 минут
Краткий сюжет:
Фильм в жанре роуд-муви основан на книге велопутешественницы Анны Смолиной “А чего дома сидеть?”. Главной героине, обычной жительнице мегаполиса, исполняется 30 лет. Девушка сталкивается с рядом неудач и решает кардинально изменить свою жизнь. Больше всего ее беспокоят напряженные отношения с матерью, с которой она не виделась уже 13 лет. Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой.
“Мой пес Руни”
© Don Quixote Entertainment (2023)Кадр из фильма "Мой пес Руни"
© Don Quixote Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Мой пес Руни"
- Дата выхода: 25 мая 2023 г.
- Режиссер: Ким Джу-хван
- В главных ролях: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун, Рю Су-ён, Ли Сын-хи, Пак Чин-джу, Ким Ю-джон, Ли Джэ-у, Ким Джи-ён, Чон Ин-сон
- Страна: Южная Корея
- Продолжительность фильма: 1 час 52 минуты
Краткий сюжет:
Казалось бы, у Мин-су есть все: прекрасная девушка, на которой он собирается жениться, и верный друг, золотистый ретривер Руни. Но вдруг невеста признается, что у нее аллергия на собак. Теперь Мин-су предстоит сделать сложный выбор: либо он расстается с девушкой, либо ищет своему четвероногому другу новый дом.
“При чем тут любовь?”
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "При чем тут любовь"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "При чем тут любовь"
- Дата выхода: 8 марта 2023 г.
- Режиссер: Шекхар Капур
- В главных ролях: Лили Джеймс, Шазад Латиф, Шабана Азми, Эмма Томпсон, Али Саял, Оливер Крис, Азим Чодри, Джефф Мирза, Иман Бужелуа, Пакиза Баиг
- Страна: Великобритания
- Продолжительность фильма: 1 час 48 минут
Краткий сюжет:
Зои и Казим — друзья детства, которые всегда хотели завести крепкие семьи. Только вот Зои уже долгое время не может найти свою любовь, в то время как Казим планирует жениться на едва знакомой девушке. Герои отправляются в путешествие, в котором им предстоит разобраться в своих истинных чувствах и желаниях.
“Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”
© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Краткий сюжет:
Суперагент Орсон Форчун получает новое задание от международной службы разведки: нужно выследить и остановить тех, кто продает смертельное оружие. Однако одному ему с этим не справиться, герой вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и знаменитой кинозвездой. На кону не только жизнь участников миссии, но и судьба всего человечества.
“До рассвета”
© Футурум (2023)Кадр из фильма "До рассвета"
© Футурум (2023)
Кадр из фильма "До рассвета"
- Дата выхода: 1 июня 2023 г.
- Режиссер: Георгий Даниелянц
- В главных ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Мария Фортунатова, Вадим Бочанов, Иван Чабан, Антон Захарьин, Андрей Некрасов
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 27 минут
Краткий сюжет:
Фильм “До рассвета” — это трагикомедия, в которой каждый из героев может за одну ночь полностью изменить свою судьбу. Но до рассвета остается лишь несколько часов, за которые нужно успеть воплотить в реальность все задуманное. Оказывается, сделать первый шаг навстречу новой жизни не так просто, ведь в любой момент все может пойти не по плану.
“Юра дворник”
© Dudka Films (2023)Кадр из фильма "Юра дворник"
© Dudka Films (2023)
Кадр из фильма "Юра дворник"
- Дата выхода: 4 мая 2023 г.
- Режиссер: Виталий Дудка
- В главных ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 42 минуты
Краткий сюжет:
Амбициозный фотограф Рома остается без работы в Москве и возвращается в родную Уфу. Там он встречает дворника Юру, который, несмотря на множество долгов из-за мошенников, не унывает и продолжает радоваться жизни. Чтобы помочь Юре с деньгами, Рома фотографирует его в образе звезды и при помощи фотошопа помещает на обложку одного модного журнала. Снимок расходится по всему интернету и превращает наивного дворника из Уфы в настоящую знаменитость.
“Свободные отношения”
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Свободные отношения"
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Свободные отношения"
- Дата выхода: 9 февраля 2023 г.
- Режиссер: Дмитрий Невзоров
- В главных ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты
Краткий сюжет:
Два совершенно противоположных человека однажды случайно встретились в баре и провели вместе ночь. Незапланированная беременность вынудила героев пожениться, и вот спустя семь лет они осознают, что совместная жизнь превратилась в рутину. Супруги хотят сохранить брак ради сына, из-за чего решают разнообразить отношения и дать друг другу немного свободы.
“Все страхи Бо”
© Access Entertainment (2023)Кадр из фильма "Все страхи Бо"
© Access Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Все страхи Бо"
- Дата выхода: 4 мая 2023 г.
- Режиссер: Ари Астер
- В главных ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс, Дени Меноше, Паркер Поузи, Зои Листер Джонс, Армен Нахапетян, Джулия Антонелли
- Страна: США, Великобритания, Финляндия, Канада
- Продолжительность фильма: 2 часа 59 минут
Краткий сюжет:
Весь мир для Бо состоит из опасностей, из-за чего он старается по возможности не выходить из дома. Но, несмотря на свои страхи, на годовщину смерти отца Бо собирается в путешествие, чтобы навестить маму. Героя ждет невообразимое приключение, выходящее за рамки пространства и времени.
“Я хочу! Я буду!”
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
- Дата выхода: 6 апреля 2023 г.
- Режиссер: Павел Воронин
- В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 31 минута
Краткий сюжет:
“Я хочу! Я буду!” — это романтическая комедия о девушке Наде, которая решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить жизнь. Чтобы понять свои истинные желания, Наде предстоит столкнуться со множеством комичных и даже абсурдных ситуаций. Только так героиня сможет доказать окружающим право на индивидуальность и обрести настоящую любовь.
“Мое прекрасное несчастье”
© Warner Bros. (2022)Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье"
© Warner Bros. (2022)
Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье"
- Дата выхода: 6 апреля 2023 г.
- Режиссер: Роджер Камбл
- В главных ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэйрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин
- Страна: США
- Продолжительность фильма: 1 час 45 минут
Краткий сюжет:
У неприступной первокурсницы Эбби есть одна большая тайна. Девушка переезжает в другой город на учебу, чтобы навсегда порвать со своим прошлым. Там она встречается с Трэвисом, чемпионом подпольных боев, который отказывается верить в любовь. Эбби стоило бы держаться от него подальше, но волей обстоятельств она соглашается на пари: если Трэвис выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним. Герои и не догадываются, что у них намного больше общего, чем кажется.
“Беспринципные в деревне”
© Медиаслово (2023)Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
- Дата выхода: 2 марта 2023 г.
- Режиссер: Роман Прыгунов
- В главных ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Александр Балуев, Павел Ворожцов
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 40 минут
Краткий сюжет:
Отставному генералу Хадякову исполняется 60 лет. Свой юбилей он решает отпраздновать не на Патриарших прудах, а в деревне. Но только вместо бани, рыбалки и праздничной трапезы всех приглашенных жителей Патриков ждет настоящая борьба за выживание.
“О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
- Дата выхода: 2 февраля 2023 г.
- Режиссер: Михаил Поляков
- В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Шамшина, Лия Мамухова
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 33 минуты
Краткий сюжет:
История начинается в далеком 2019 году. Встретившись одним субботним утром, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. Леша пытается понять, существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспоминает свою первую любовь, а Саша размышляет о потере отца. Герои вернулись поговорить о личном, и о вечном, и о всяких пустяках.
“Уикенд с батей”
© Depth of Field (2023)Кадр из фильма "Уикенд с батей"
© Depth of Field (2023)
Кадр из фильма "Уикенд с батей"
- Дата выхода: 1 июня 2023 г.
- Режиссер: Лора Террузо
- В главных ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш, Ким Кэтролл, Бретт Дайер, Адан Джеймс Каррильо, Нав Грин, Генри Пао
- Страна: США
- Продолжительность фильма: 1 час 29 минут
Краткий сюжет:
Себастьян хочет провести праздники со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье с собственным полем для гольфа, яхтой и даже ручным павлином. Однако девушка настаивает, чтобы Себастьян пригласил и своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера из Италии. Так, выходные превращаются в череду абсурдных ситуаций.
“Хитровка. Знак четырех”
- Дата выхода: 18 мая 2023 г.
- Режиссер: Карен Шахназаров
- В главных ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 2 часа 9 минут
Краткий сюжет:
Фильм снят по мотивам произведений Владимира Гиляровского и повести Артура Конан Дойла. События разворачиваются в Москве 1902 года. Известный режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы, из-за чего решает познакомиться с жизнью городского “дна”. Вместе с признанным знатоком столичных трущоб Владимиром Гиляровским он отправляется в легендарную бандитскую Хитровку и случайно становится участником расследования убийства местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.
“Мама мафия”
© Idea(L), Vocab Films, Ingenious Film Partners (2023)Кадр из фильма "Мама мафия"
© Idea(L), Vocab Films, Ingenious Film Partners (2023)
Кадр из фильма "Мама мафия"
- Дата выхода: 11 мая 2023 г.
- Режиссер: Кэтрин Хардвик
- В главных ролях: Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо, Дора Романо, Джузеппе Дзено, Винченцо Пирротта
- Страна: Великобритания, Италия, США
- Продолжительность фильма: 1 час 41 минута
Краткий сюжет:
Кристин — обычная домохозяйка. Однажды она узнает, что ее дедушка оставил ей по-настоящему богатое наследство — мафиозную империю. Жизнь героини переворачивается с ног на голову: девушка попадает в водоворот опасностей и страстей. Под руководством советницы старого босса Бьянки Кристин предстоит встать у руля семейного бизнеса.
“Моя пиратская свадьба”
© Mandeville Films (2022)Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
© Mandeville Films (2022)
Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"
- Дата выхода: 14 февраля 2023 г.
- Режиссер: Джейсон Мур
- В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес
- Страна: США
- Продолжительность фильма: 1 час 41 минута
Краткий сюжет:
Дарси и Том вот-вот сыграют роскошную свадьбу на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты, но скоро герои поймут, что все это — лишь мелкие неприятности. Прямо на церемонию врываются вооруженные пираты и берут гостей в заложники. Спасти всех могут только сами молодожены, которые еще утром хотели отменить торжество.
“Эта любовь”
© КиноДжет (2022)Кадр из фильма "Эта любовь"
© КиноДжет (2022)
Кадр из фильма "Эта любовь"
- Дата выхода: 16 февраля 2023 г.
- Режиссер: Элиза Мартиросян
- В главных ролях: Герман Черных, Анфиса Вистингаузен, Яна Чурикова, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Стас Шмелев, Анастасия Спирина, Юлия Довганишина, Павел Юстер, Артём Елисеев
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 30 минут
Краткий сюжет:
Пять совершенно разных историй переплетаются в канун Дня Святого Валентина. Талантливая журналистка, которая почему-то не может написать простую статью, парень, который боится серьезных отношений, девушка, привыкшая планировать каждый свой шаг, — всех их теперь связывает любовь и подножье горы в провинциальном городке. Каждому герою придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти свое счастье.
“Знакомство родителей”
© Endeavor Content (2023)Кадр из фильма "Знакомство родителей"
© Endeavor Content (2023)
Кадр из фильма "Знакомство родителей"
- Дата выхода: 9 февраля 2023 г.
- Режиссер: Майкл Джейкобс
- В главных ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси, Сьюзен Сарандон, Азриэль Крюс, Майкл Кострофф
- Страна: США
- Продолжительность фильма: 1 час 35 минут
Краткий сюжет:
Мишель и Ален — счастливая пара. Но после свадьбы общих друзей главные герои понимают, что у них совершенно разные взгляды на брак. В попытке спасти отношения они решают познакомить друг с другом своих родителей. Однако во время ужина выясняется, что их родные уже знают друг друга, к тому же познакомились при довольно необычных обстоятельствах.
“Быть”
© Киностудия "Илья Муромец" (2023)Кадр из фильма "Быть"
© Киностудия "Илья Муромец" (2023)
Кадр из фильма "Быть"
- Дата выхода: 9 февраля 2023 г.
- Режиссер: Александр Ковтунец
- В главных ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Фёдор Добронравов, Александр Ковтунец, Роман Курцын, Олеся Железняк, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко, Михаил Башкатов
- Страна: Россия
- Продолжительность фильма: 1 час 54 минуты
Краткий сюжет:
Выросший без родителей молодой рэпер Илья жаждет славы. Ради вершины чартов герой готов пойти на все, но судьба готовит ему неожиданный сюрприз. Волшебным образом Илья попадает из 2023 года в суровый 1993-й, где встречает своих родителей. Теперь у него есть всего три дня, чтобы полностью изменить судьбу своей семьи: только от Ильи зависит, быть или не быть ему в будущем.
Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть
13 декабря 2024, 17:36
Еще по темеТоп-20 лучших российских детективов 2024 года: фильмы и сериалыТоп-10 лучших мелодрам 2024 года "Ночь искусств — 2025": бесплатные концерты, спектакли и экскурсии в РоссииВ Египте завершился фестиваль российского кино "RT.Док"Егор Кончаловский — об "Авиаторе", патриотизме Михалкова и службе в армии