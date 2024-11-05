Топ-20 лучших комедий 2023 года: самые смешные фильмы с высоким рейтингом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Подборка из 20 самых смешных комедий 2023 года — фильмов с высоким рейтингом на любой вкус, от легких мелодрам до захватывающих детективов, которые уже можно посмотреть онлайн - в материале РИА Новости.

Лучшие комедии 2023 года

В 2023 году режиссеры всего мира уже успели порадовать нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные кинокартины, так и зарубежные. Многие из этих фильмов отлично подойдут для теплого семейного вечера, а некоторые из них стоит посмотреть во время романтического ужина.

Топ комедий с высоким рейтингом

“Кунг-фу жеребец”

© Alibaba Pictures (2023) Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец" © Alibaba Pictures (2023) Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец"

Дата выхода: 4 мая 2023 г.

Режиссер: Ларри Ян

В главных ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У, Юй Айлэй, Джои Юн, Юй Жунгуан, Энди Он, Сяо Шэньян

Страна: Китай

Продолжительность фильма: 2 часа 6 минут

Краткий сюжет:

Фильм знакомит нас с мастером Луо, каскадером на пенсии. Зарабатывать на жизнь главному герою помогает его конь, которого Луо выводит на городскую площадь и разрешает фотографировать за деньги. Однажды бывшему каскадеру выпадает шанс снова сниматься в кино, но для этого ему нужно защитить своего коня от коллекторов. Кажется, его дочь, студентка юрфака, может решить проблему, но Луо с ней давно не общался.

“Поехавшая”

© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Поехавшая" © Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Поехавшая"

Дата выхода: 8 марта 2023 г.

Режиссер: Антон Маслов

В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 50 минут

Краткий сюжет:

Фильм в жанре роуд-муви основан на книге велопутешественницы Анны Смолиной “А чего дома сидеть?”. Главной героине, обычной жительнице мегаполиса, исполняется 30 лет. Девушка сталкивается с рядом неудач и решает кардинально изменить свою жизнь. Больше всего ее беспокоят напряженные отношения с матерью, с которой она не виделась уже 13 лет. Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с мамой.

“Мой пес Руни”

© Don Quixote Entertainment (2023) Кадр из фильма "Мой пес Руни" © Don Quixote Entertainment (2023) Кадр из фильма "Мой пес Руни"

Дата выхода: 25 мая 2023 г.

Режиссер: Ким Джу-хван

В главных ролях: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун, Рю Су-ён, Ли Сын-хи, Пак Чин-джу, Ким Ю-джон, Ли Джэ-у, Ким Джи-ён, Чон Ин-сон

Страна: Южная Корея

Продолжительность фильма: 1 час 52 минуты

Краткий сюжет:

Казалось бы, у Мин-су есть все: прекрасная девушка, на которой он собирается жениться, и верный друг, золотистый ретривер Руни. Но вдруг невеста признается, что у нее аллергия на собак. Теперь Мин-су предстоит сделать сложный выбор: либо он расстается с девушкой, либо ищет своему четвероногому другу новый дом.

“При чем тут любовь?”

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "При чем тут любовь" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "При чем тут любовь"

Дата выхода: 8 марта 2023 г.

Режиссер: Шекхар Капур

В главных ролях: Лили Джеймс, Шазад Латиф, Шабана Азми, Эмма Томпсон, Али Саял, Оливер Крис, Азим Чодри, Джефф Мирза, Иман Бужелуа, Пакиза Баиг

Страна: Великобритания

Продолжительность фильма: 1 час 48 минут

Краткий сюжет:

Зои и Казим — друзья детства, которые всегда хотели завести крепкие семьи. Только вот Зои уже долгое время не может найти свою любовь, в то время как Казим планирует жениться на едва знакомой девушке. Герои отправляются в путешествие, в котором им предстоит разобраться в своих истинных чувствах и желаниях.

“Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”

© Miramax Films (2023) Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" © Miramax Films (2023) Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Дата выхода: 12 января 2023 г.

Режиссер: Гай Ричи

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Эдди Марсан, Питер Фердинандо, Николас Фэйси, Лурдес Фаберес

Страна: Великобритания, США

Продолжительность фильма: 1 час 54 минуты

Краткий сюжет:

Суперагент Орсон Форчун получает новое задание от международной службы разведки: нужно выследить и остановить тех, кто продает смертельное оружие. Однако одному ему с этим не справиться, герой вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и знаменитой кинозвездой. На кону не только жизнь участников миссии, но и судьба всего человечества.

“До рассвета”

© Футурум (2023) Кадр из фильма "До рассвета" © Футурум (2023) Кадр из фильма "До рассвета"

Дата выхода: 1 июня 2023 г.

Режиссер: Георгий Даниелянц

В главных ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Мария Фортунатова, Вадим Бочанов, Иван Чабан, Антон Захарьин, Андрей Некрасов

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 27 минут

Краткий сюжет:

Фильм “До рассвета” — это трагикомедия, в которой каждый из героев может за одну ночь полностью изменить свою судьбу. Но до рассвета остается лишь несколько часов, за которые нужно успеть воплотить в реальность все задуманное. Оказывается, сделать первый шаг навстречу новой жизни не так просто, ведь в любой момент все может пойти не по плану.

“Юра дворник”

© Dudka Films (2023) Кадр из фильма "Юра дворник" © Dudka Films (2023) Кадр из фильма "Юра дворник"

Краткий сюжет:

Амбициозный фотограф Рома остается без работы в Москве и возвращается в родную Уфу . Там он встречает дворника Юру, который, несмотря на множество долгов из-за мошенников, не унывает и продолжает радоваться жизни. Чтобы помочь Юре с деньгами, Рома фотографирует его в образе звезды и при помощи фотошопа помещает на обложку одного модного журнала. Снимок расходится по всему интернету и превращает наивного дворника из Уфы в настоящую знаменитость.

“Свободные отношения”

© 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Свободные отношения" © 1-2-3 Production (2022) Кадр из фильма "Свободные отношения"

Дата выхода: 9 февраля 2023 г.

Режиссер: Дмитрий Невзоров

В главных ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты

Краткий сюжет:

Два совершенно противоположных человека однажды случайно встретились в баре и провели вместе ночь. Незапланированная беременность вынудила героев пожениться, и вот спустя семь лет они осознают, что совместная жизнь превратилась в рутину. Супруги хотят сохранить брак ради сына, из-за чего решают разнообразить отношения и дать друг другу немного свободы.

“Все страхи Бо”

© Access Entertainment (2023) Кадр из фильма "Все страхи Бо" © Access Entertainment (2023) Кадр из фильма "Все страхи Бо"

Дата выхода: 4 мая 2023 г.

Режиссер: Ари Астер

В главных ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс, Дени Меноше, Паркер Поузи, Зои Листер Джонс, Армен Нахапетян, Джулия Антонелли

Страна: США, Великобритания, Финляндия, Канада

Продолжительность фильма: 2 часа 59 минут

Краткий сюжет:

Весь мир для Бо состоит из опасностей, из-за чего он старается по возможности не выходить из дома. Но, несмотря на свои страхи, на годовщину смерти отца Бо собирается в путешествие, чтобы навестить маму. Героя ждет невообразимое приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

“Я хочу! Я буду!”

© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!" © А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"

Дата выхода: 6 апреля 2023 г.

Режиссер: Павел Воронин

В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 31 минута

Краткий сюжет:

“Я хочу! Я буду!” — это романтическая комедия о девушке Наде, которая решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить жизнь. Чтобы понять свои истинные желания, Наде предстоит столкнуться со множеством комичных и даже абсурдных ситуаций. Только так героиня сможет доказать окружающим право на индивидуальность и обрести настоящую любовь.

“Мое прекрасное несчастье”

© Warner Bros. (2022) Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье" © Warner Bros. (2022) Кадр из фильма "Мое прекрасное несчастье"

Дата выхода: 6 апреля 2023 г.

Режиссер: Роджер Камбл

В главных ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэйрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 45 минут

Краткий сюжет:

У неприступной первокурсницы Эбби есть одна большая тайна. Девушка переезжает в другой город на учебу, чтобы навсегда порвать со своим прошлым. Там она встречается с Трэвисом, чемпионом подпольных боев, который отказывается верить в любовь. Эбби стоило бы держаться от него подальше, но волей обстоятельств она соглашается на пари: если Трэвис выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним. Герои и не догадываются, что у них намного больше общего, чем кажется.

“Беспринципные в деревне”

© Медиаслово (2023) Кадр из фильма "Беспринципные в деревне" © Медиаслово (2023) Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"

Краткий сюжет:

Отставному генералу Хадякову исполняется 60 лет. Свой юбилей он решает отпраздновать не на Патриарших прудах, а в деревне. Но только вместо бани, рыбалки и праздничной трапезы всех приглашенных жителей Патриков ждет настоящая борьба за выживание.

“О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”

© Хэд Мэйд Продакшен (2023) Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" © Хэд Мэйд Продакшен (2023) Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Дата выхода: 2 февраля 2023 г.

Режиссер: Михаил Поляков

В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Шамшина, Лия Мамухова

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 33 минуты

Краткий сюжет:

История начинается в далеком 2019 году. Встретившись одним субботним утром, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. Леша пытается понять, существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспоминает свою первую любовь, а Саша размышляет о потере отца. Герои вернулись поговорить о личном, и о вечном, и о всяких пустяках.

“Уикенд с батей”

© Depth of Field (2023) Кадр из фильма "Уикенд с батей" © Depth of Field (2023) Кадр из фильма "Уикенд с батей"

Дата выхода: 1 июня 2023 г.

Режиссер: Лора Террузо

В главных ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш, Ким Кэтролл, Бретт Дайер, Адан Джеймс Каррильо, Нав Грин, Генри Пао

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 29 минут

Краткий сюжет:

Себастьян хочет провести праздники со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье с собственным полем для гольфа, яхтой и даже ручным павлином. Однако девушка настаивает, чтобы Себастьян пригласил и своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера из Италии . Так, выходные превращаются в череду абсурдных ситуаций.

“Хитровка. Знак четырех”

Краткий сюжет:

Фильм снят по мотивам произведений Владимира Гиляровского и повести Артура Конан Дойла . События разворачиваются в Москве 1902 года. Известный режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы, из-за чего решает познакомиться с жизнью городского “дна”. Вместе с признанным знатоком столичных трущоб Владимиром Гиляровским он отправляется в легендарную бандитскую Хитровку и случайно становится участником расследования убийства местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.

“Мама мафия”

© Idea(L), Vocab Films, Ingenious Film Partners (2023) Кадр из фильма "Мама мафия" © Idea(L), Vocab Films, Ingenious Film Partners (2023) Кадр из фильма "Мама мафия"

Дата выхода: 11 мая 2023 г.

Режиссер: Кэтрин Хардвик

В главных ролях: Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо, Дора Романо, Джузеппе Дзено, Винченцо Пирротта

Страна: Великобритания, Италия, США

Продолжительность фильма: 1 час 41 минута

Краткий сюжет:

Кристин — обычная домохозяйка. Однажды она узнает, что ее дедушка оставил ей по-настоящему богатое наследство — мафиозную империю. Жизнь героини переворачивается с ног на голову: девушка попадает в водоворот опасностей и страстей. Под руководством советницы старого босса Бьянки Кристин предстоит встать у руля семейного бизнеса.

“Моя пиратская свадьба”

© Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба" © Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Дата выхода: 14 февраля 2023 г.

Режиссер: Джейсон Мур

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 41 минута

Краткий сюжет:

Дарси и Том вот-вот сыграют роскошную свадьбу на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты, но скоро герои поймут, что все это — лишь мелкие неприятности. Прямо на церемонию врываются вооруженные пираты и берут гостей в заложники. Спасти всех могут только сами молодожены, которые еще утром хотели отменить торжество.

“Эта любовь”

© КиноДжет (2022) Кадр из фильма "Эта любовь" © КиноДжет (2022) Кадр из фильма "Эта любовь"

Дата выхода: 16 февраля 2023 г.

Режиссер: Элиза Мартиросян

В главных ролях: Герман Черных, Анфиса Вистингаузен, Яна Чурикова, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Стас Шмелев, Анастасия Спирина, Юлия Довганишина, Павел Юстер, Артём Елисеев

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 30 минут

Краткий сюжет:

Пять совершенно разных историй переплетаются в канун Дня Святого Валентина. Талантливая журналистка, которая почему-то не может написать простую статью, парень, который боится серьезных отношений, девушка, привыкшая планировать каждый свой шаг, — всех их теперь связывает любовь и подножье горы в провинциальном городке. Каждому герою придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти свое счастье.

“Знакомство родителей”

© Endeavor Content (2023) Кадр из фильма "Знакомство родителей" © Endeavor Content (2023) Кадр из фильма "Знакомство родителей"

Дата выхода: 9 февраля 2023 г.

Режиссер: Майкл Джейкобс

В главных ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси, Сьюзен Сарандон, Азриэль Крюс, Майкл Кострофф

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 35 минут

Краткий сюжет:

Мишель и Ален — счастливая пара. Но после свадьбы общих друзей главные герои понимают, что у них совершенно разные взгляды на брак. В попытке спасти отношения они решают познакомить друг с другом своих родителей. Однако во время ужина выясняется, что их родные уже знают друг друга, к тому же познакомились при довольно необычных обстоятельствах.

“Быть”

© Киностудия "Илья Муромец" (2023) Кадр из фильма "Быть" © Киностудия "Илья Муромец" (2023) Кадр из фильма "Быть"

Дата выхода: 9 февраля 2023 г.

Режиссер: Александр Ковтунец

В главных ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Фёдор Добронравов, Александр Ковтунец, Роман Курцын, Олеся Железняк, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко, Михаил Башкатов

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 54 минуты

Краткий сюжет: