МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вышедшие в прокат в 2024 году новинки кино и ожидаемые премьеры кинематографа, среди которых — крутые боевики, аскетичные драмы, зрелищные фэнтези, забавные комедии и документальные картины доступны для просмотра онлайн бесплатно и по подписке в популярных видеосервисах. Лучшие фильмы 2024 года, трейлеры на русском языке в хорошем качестве — в подборке РИА Новости.

Лучшие фильмы-2024

Основываясь на оценках зрителей и рекомендациях экспертов, мы составили в помощь киноманам список лучших фильмов 2024 года.

Топ-30 лучших фильмов 2024 года

Элла Тухарели, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) рассказала о картинах, которые стоит посмотреть.

"Анора"

© Cre Film (2024) Кадр из фильма "Анора" © Cre Film (2024) Кадр из фильма "Анора"

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Шон Бэйкер

В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов

Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков

Дата выхода: 17 октября 2024

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 19 минут

"Анора" — комедийно-драматический фильм американского режиссера Шона Бейкера с участием Марка Эйдельштейна и Юры Борисова в главных ролях. Молодая стриптизерша Эни из Бруклина выходит замуж за сына русского олигарха. Родители парня такой невестке не рады и срочно отправляются из Москвы в Нью-Йорк, чтобы расстроить этот брак. Это самый ожидаемый фильм этого года, взявший главный приз на Каннском фестивале.

"Чума"

© Amma Production (2023) Кадр из фильма "Чума" © Amma Production (2023) Кадр из фильма "Чума"

Жанр: драма

Режиссер: Дмитрий Давыдов

В ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов, Вячеслав Устинов, Федор Сергеев

Дата выхода: 19 сентября 2024

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 26 минут

"Чума" — новый фильм режиссера Дмитрия Давыдова — одного из основоположников и лидеров современной волны якутского кинематографа. Это минималистичная чёрно-белая драма из Якутии о силе и слабости, отмеченная наградами на фестивалях в России ("Маяк", "ВЫСОКО"), Германии (goEast) и Италии (Lucania Film Festival). История разворачивается в якутском селе, где живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Влад. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком, видя в нем образец силы.

"Черный пес"

© Bona Film Group (2024) Кадр из фильма "Черный пес" © Bona Film Group (2024) Кадр из фильма "Черный пес"

Жанр: драма

Режиссер: Гуань Ху

В ролях: Эдди Пэн, Сяо Синь, Цзя Чжанкэ, Тун Лия, Чжоу Ю, Ху Сяогуан, Ван Ицюань

Дата выхода: 18 мая 2024

Страна: Китай

Продолжительность: 1 час 56 минут

"Черный пес" китайского режиссера Гуань Ху — победитель программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля-2024. Это аскетичная драма о рождении крепкой дружбы между собакой и человеком на фоне подготовки китайских властей к проведению Олимпиады в Пекине в 2008-м. Парень устраивается работать в бригаду по отлову бездомных собак и привязывается к тощему черному псу, который, по сообщениям на радио, может являться переносчиком бешенства.

"Харама. Жители святых мест"

Жанр: документальный

Режиссер: Дмитрий Давыдов

В ролях: Илья Кириллин, Нина Устинова

Дата выхода: 2024

Страна: Россия

Продолжительность: 25 минут

"Харама. Жители святых мест" — документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Это фильм про священную гору на реке Амга, которая стала местом столкновения мистических сил. Культурная значимость Харамы закреплена на государственном уровне — она имеет статус особо охраняемой территории. В последнее время сюда приезжают тысячи туристов, которые устраивают палаточные городки, организуют шумные вечеринки и оставляют после себя мусор. Все это негативно сказывается на экологии сакрального места. Главная проблема и попытки ее решения стали сюжетной основой фильма.

Екатерина Мовсесян, генеральный директор КРОС, выделила несколько картин, которые заслуживают внимания зрителей.

"Мастер и Маргарита"

© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023) Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" © Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023) Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Жанр: драма, фэнтези, мелодрама

Дата выхода: 25 января 2024

Режиссёр: Михаил Локшин

В ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 37 минут

"Лучшим российским фильмом этого года можно бесспорно назвать свежую экранизацию "Мастера и Маргариты". Картина вызвала много дискуссий, но и зрелищность, и работа с первоисточником в ней действительно на очень высоком уровне. Как и игра с Москвой — реальной и из романа, где герои будто бы незаметно перешагивают из одной в другую", — говорит эксперт.

"Говорит Земля"

© Инфинити контент (2024) Кадр из фильма "Говорит Земля!" © Инфинити контент (2024) Кадр из фильма "Говорит Земля!"

Жанр: комедия

Дата выхода: 3 октября 2024

Режиссёр: Евгений Корчагин

В ролях: Антон Филипенко, Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская, Гоша Куценко

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 54 минуты

Комедия "Говорит Земля" Евгения Корчагина с Ириной Горбачевой. Сюжет у фильма немудреный, а главный герой, шахтер Стас, проходит классическую трансформацию от простого человека с меркантильными желаниями до кого-то вроде мессии. Шутки есть на вечные темы, а есть и на злобу дня. В целом это кино ничем не уступает заграничным образцам такого же жанра.

"Дюна: Часть вторая"

© Legendary Pictures (2024) Кадр из фильма "Дюна: Часть вторая" © Legendary Pictures (2024) Кадр из фильма "Дюна: Часть вторая"

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Дата выхода: 13 марта 2024

Режиссер: Дени Вильнёв

В ролях: Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Тимоти Шаламе

Страна: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия

Продолжительность: 2 часа 46 минут

"Говоря о фильмах 2024 года, нельзя не отметить вторую часть культовой саги "Дюна". Несмотря на то, что фильм — продолжение первой части, его можно смотреть и как отдельное произведение. Из контекста происходящего вполне понятно, что было до, и к чему нас подводят к окончанию фильма. Это кино одновременно и зрелищное, и философское. Мы наблюдаем, как герой постепенно сам начинает верить в пророчество, которое гласит о том, что он избранный. Это меняет его, вызывая эмоции и в зрителе", — комментирует Екатерина Мовсесян.

"Претенденты"

© Frenesy Film Company (2024) Кадр из фильма "Претенденты" © Frenesy Film Company (2024) Кадр из фильма "Претенденты"

Жанр: драма, спорт, мелодрама

Дата выхода: 18 апреля 2024

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Шейн Т Харрис, Нада Деспотович

Страна: США, Италия

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Это драма от автора "Назови меня своим именем", что, определенно, добавило сюжету страсти. "Кино, заявленное как спортивная драма, на деле оказывается историей про любовный треугольник. Чисто подростковый градус драмы отлично удается задавать Зендее еще со времен "Эйфории". А режиссер Гуаданьино превращает теннис из спорта в метафору о любви", — отмечает Екатерина Мовсесян.

Ольга Кремнёва, международный сертифицированный бизнес-коуч предпринимателей, амбассадор школы коучинга "5 Призм"перечислила лучшие фильмы этого года, каждый из которых рассказывает захватывающую историю трансформации — о том, как герои преодолевают свои страхи и находят в себе силы двигаться вперёд. "Эти истории помогут не просто посмотреть на приключения других, но и заглянуть в себя, чтобы вдохновиться на собственный путь изменений", — говорит эксперт.

"Лёд 3"

© Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3" © Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3"

Жанр: спорт, мюзикл, мелодрама

Дата выхода: 14 февраля 2024

Режиссёр: Юрий Хмельницкий

В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 2 часа 14 минут

На фоне бескрайних льдов величественного Байкала развернулась история, полная боли, сомнений и возрождения. Молодая пара фигуристов сталкивается с самым страшным для них вызовом — травма грозит похоронить мечты и разрушить всё, ради чего они столько работали. Чтобы найти силы вернуться к жизни и спорту, они отправляются на Байкал, где лед и вода становятся не только испытанием, но и источником внутреннего обновления. Суровая красота Байкала отражает их собственные эмоции, он одновременно пугает и завораживает. Под этой тяжелой ледяной гладью спрятаны секреты, которые герои должны раскрыть в себе. "Лёд 3" — это история о том, как природа может стать нашим наставником, научить принятию и стать зеркалом, в котором мы видим свои страхи, слабости, но также и свою силу.

"Там, где танцуют стерхи"

© Сайсары Синема (2024) Кадр из фильма "Там, где танцуют стерхи" © Сайсары Синема (2024) Кадр из фильма "Там, где танцуют стерхи"

Жанр: драма

Дата выхода: 25 апреля 2024

Режиссер: Михаил Лукачевский

В ролях: Нюргуяна Шадрина, Ньургун Бэчигэн, Алексей Егоров, Михаил Слепцов, Зоя Попова, Анатолий Стручков

Страна: Россия

Продолжительность:1 час 35 минут

История маленького Вани разворачивается в суровых, но живописных северных краях, где жизнь течет под музыку ветра и танец белых журавлей. Ваня мечтает о том, чтобы встретить свою маму, и его вера в то, что она возвращается к нему в образе этих грациозных птиц, становится путеводной звездой. Несмотря на все трудности, которые преподносит ему жизнь — одиночество, невзгоды, холодная реальность деревни — Ваня учится находить силы в самом себе. Эта история трогает своей простотой и глубиной, напоминая каждому из нас, что вера и любовь способны оживить даже самые тяжёлые сердца, и что настоящий путь начинается внутри нас, когда мы осмеливаемся танцевать, как эти журавли — свободно, бесстрашно и красиво.

"Артур, ты король!"

© eOne Films (2024) Кадр из фильма "Артур, ты король" © eOne Films (2024) Кадр из фильма "Артур, ты король"

Жанр: драма, приключения, спорт

Дата выхода: 4 апреля 2024

Режиссер: Саймон Селлан Джонс

В ролях: Марк Уолберг. Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман

Страна: США, Канада

Продолжительность: 1 час 47 минут

На пороге между человеком и природой, в самом сердце эквадорских джунглей, спортсмен Майкл и его команда сталкиваются с невероятным союзником — раненой уличной собакой по имени Артур. Этот лохматый друг присоединяется к ним в экстремальной гонке, а его присутствие становится для всей команды символом преданности и отваги. Артур не просто идёт с ними через джунгли — он помогает им преодолевать усталость, страх и отчаяние. Это история о настоящей дружбе, которая иногда приходит в самый неожиданный момент, и о том, как маленький случайный спутник может стать маяком света в самых темных джунглях жизни. "Артур, ты король!" — напоминание о том, что настоящие союзники всегда находятся рядом, даже если они приходят в виде обычного уличного пса.

"Девушка и море"

© Jerry Bruckheimer Films (2024) Кадр из фильма "Девушка и море" © Jerry Bruckheimer Films (2024) Кадр из фильма "Девушка и море"

Жанр: биография, драма, мелодрама

Дата выхода: 31 мая 2024

Режиссер: Йоаким Рённинг

В ролях: Дейзи Ридли, Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния, Жанетт Хайн, Гленн Флешлер

Страна: США, Венгрия, Италия, Великобритания, Франция

Продолжительность: 2 часа 9 минут

История, основанная на реальных событиях, — настоящий гимн женской силе и решимости. Труди Эдерле — первая женщина, которая решилась переплыть Ла-Манш, и этот вызов она бросила не только природе, но и обществу, которое ставило перед ней барьеры и сомневалось в её возможностях. Мы видим, как Труди упорно тренируется, как она сталкивается с болью, сомнениями и холодной водой, но не сдаётся. Её заплыв становится символом не только спортивного подвига, но и победы над стереотипами и общественными ограничениями. Фильм тонко передает атмосферу начала 20-го века, показывая нам, как героиня, несмотря на все препятствия, доказала, что женщина может и должна стремиться к самым высоким вершинам. "Девушка и море" — это история о том, что никакие границы, будь то физические или социальные, не могут остановить того, кто верит в свою мечту и идет к ней с упорством и любовью.

"Онегин"

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин" © К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин"

Жанр: мелодрама, драма

Дата выхода: 7 марта 2024

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Экранизация романа Александра Пушкина. Аристократ Евгений Онегин ведет праздную жизнь, посещая балы, премьеры, светские приемы. Когда ему внезапно сообщают о болезни дяди, он с радостью уезжает от городской суеты в деревню. После смерти родственника, Онегин уединенно живет за городом, а соседи считают его чудаковатым. Владелец соседней усадьбы юный Ленский возвращается из-за границы и нарушает одиночество Онегина. Он знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.

"Материнский инстинкт"

© Anton (2024) Кадр из фильма "Материнский инстинкт" © Anton (2024) Кадр из фильма "Материнский инстинкт"

Жанр: драма

Дата выхода: 11 января 2024

Режиссер: Бенуа Деломм

В ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли, Каролин Лагерфельт

Страна: США, Бельгия, Франция, Великобритания

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Соседки Элис и Селин живут в уютном американском пригороде. Они дружат семьями, вместе отмечают праздники и кажется, поддерживают друг друга. После трагической гибели сына одной из подруг, многолетняя дружба превращается в клубок подозрений. Обезумевшая от горя мать готова пойти на многое.

"Город тайн: Исчезнувшая""

© Made Up Stories (2024) Кадр из фильма "Город тайн: Исчезнувшая" © Made Up Stories (2024) Кадр из фильма "Город тайн: Исчезнувшая"

Жанр: триллер

Дата выхода: 18 апреля 2024

Режиссер: Роберт Коннолли

В ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл

Страна: США

Продолжительность: 1 час 52 минуты

Пять женщин отправляются в поход на корпоративный тимбилдинг. Элис Рассел, одна из сотрудниц, бесследно исчезает. За расследование берется федеральный агент Аарон Фальк. Показания четырёх свидетельниц вызывают у детектива сомнения. Ему предстоит шаг за шагом восстановить картину произошедшего и раскрыть причину исчезновения.

"Воображаемые друзья"

© Paramount Pictures (2024) Кадр из фильма "Воображаемые друзья" © Paramount Pictures (2024) Кадр из фильма "Воображаемые друзья"

Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, комедия, семейный

Дата выхода: 17 мая 2024

Режиссер: Джон Красински

В ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж

Страна: США, Канада

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Девочка Беа рано лишилась матери и вынуждена пожить у бабушки, пока ее отец находится на лечении. Она заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева. Вместе с соседом Кэлом, с которым у них общая способность видеть и слышать этих странных существ, они стремятся помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями.

"Собиратель душ"

© C2 Motion Picture Group (2024) Кадр из фильма "Собиратель душ" © C2 Motion Picture Group (2024) Кадр из фильма "Собиратель душ"

Жанр: триллер, детектив

Дата выхода: 5 июля 2024

Режиссер: Осгуд Перкинс

В ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Лорен Акала, Кирнан Шипка

Страна: Канада, США

Продолжительность: 1 час 41 минута

В 1990-е годы в штате Орегон уже несколько десятилетий происходят загадочные трагедии: глава семейства жестоко расправляется с родными, а потом умирает и сам. Среди жертв фигурируют дочери девяти лет, а на месте преступления находят странные послания. Разобраться в этом предстоит агенту ФБР с экстрасенсорными способностями Ли Харкер.

"Тур с Иванушками"

© Monumental Pictures/Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками" © Monumental Pictures/Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками"

Жанр: комедия, музыка

Дата выхода: 20 июня 2024

Режиссер: Марк Горобец

В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 48 минут

Музыкальное роуд-муви о подругах, которые вместе еще со школы фанатели от группы "Иванушки International". И вот, будучи уже взрослыми женщинами, они решаются сбежать от бытовых проблем и серых будней, чтоб воплотить в жизнь свою детскую мечту. Вслед за кумирами героини отправляются на юг России. Впереди у них насыщенное приключениями путешествие.

"Спящие псы"

© Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы" © Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы"

Жанр: детектив, триллер, криминал

Дата выхода: 21 марта 2024

Режиссер: Адам Купер

В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт

Страна: Австралия, США

Продолжительность: 1 час 50 минут

Рой Фриман — детектив в отставке. Он переносит экспериментальную операцию, чтобы преодолеть болезнь и избавиться от провалов в памяти. К нему обращается парень с просьбой возобновить расследование преступления по обвинению в убийстве профессора психологии. Айзек Сэмюэль, которого Рой засадил когда-то в камеру смертников, утверждает, что точно не виновен. Возвращение к расследованию таит множество неожиданных сюрпризов.

"Покажи мне Луну"

© These Pictures (2024) Кадр из фильма "Покажи мне Луну" © These Pictures (2024) Кадр из фильма "Покажи мне Луну"

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода: 3 июля 2024 года

Режиссер: Грег Берланти

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Рэй Романо, Джим Рэш, Анна Гарсиа, Дональд Уоткинс, Ной Роббинс, Кристиан Клименсон, Колин Вуделл

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2 часа 12 минут

Конец 1960-х годов — эпоха космической гонки сверхдержав. Главные герои — предприимчивый маркетолог Келли Джонс и харизматичный руководитель лунного проекта Коул Дэвис совершенно разные по темпераменту, подходу к работе и моральным принципам. Напряжение между ними постепенно перерастает во взаимное влечение.

"Неожиданные связи"

© Canal+ [fr] (2024) Кадр из фильма "Неожиданные связи” © Canal+ [fr] (2024) Кадр из фильма "Неожиданные связи”

Жанр: комедия

Дата выхода: 11 апреля 2024

Режиссер: Жюльен Эрве

В ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу

Страна: Франция, Бельгия

Продолжительность: 1 час 32 минуты

Алиса и Франсуа решили пожениться и хотят познакомить своих родителей. По случаю встречи пара дарит родителям результаты ДНК-тестов. Такой сюрприз становится настоящим потрясением для аристократической семья Бувье-Соваж и простой семьи Мартен. Неожиданные результаты раскроют тайну их происхождения.

"Планета обезьян: Новое царство"

© 20th Century Fox Film Corporation (2024) Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство" © 20th Century Fox Film Corporation (2024) Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Жанр: фантастика

Дата выхода: 8 мая 2024 года

Режиссер: Уэс Болл

Страна: США, Австралия

В ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри и др.

Продолжительность: 2 часа 25 минут

Спустя несколько столетий после правления Цезаря, обезьяны являются доминирующим видом, а оставшиеся в живых люди вынуждены скрываться. В результате нападения отрядов воинствующего лидера Проксима Цезаря, который хочет уничтожить всех людей и подчинить себе обезьян, деревня молодого шимпанзе Ноя оказывается уничтоженной. Он отправляется на поиски нападавших, и это путешествие становится значимым как для обезьян, так и для людей.

"Холоп 2"

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2"

Дата выхода: 1 января 2024 года

Режиссер: Клим Шипенко

В главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 59 минут

Григорий многое переосмыслил, после того, как побывал холопом в первой части фильма. Он не переносит несправедливость и решает преподать урок избалованной дочке чиновницы Кате. Дерзкая девушка переносится в 1812 год, где она уже не заносчивая мажорка, а служанка. Строптивая героиня не сразу поддается перевоспитанию, а ее влиятельная мать грозит наказать всех за похищение дочери.

"Чужой: Ромул"

© 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма "Чужой: Ромул" © 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма "Чужой: Ромул"

Дата выхода: 14 октября 2024

Жанр: ужасы, фантастика, боевик

Режиссер: Феде Альварес

В ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн

Страна: Великобритания, США, Венгрия, Австралия, Новая Зеландия, Канада

Продолжительность: 1 час 59 минут

Группа космических колонизаторов годами занимается тяжелым трудом. Молодые люди мечтают покинуть мрачную планету и решают проникнуть на пролетающий мимо заброшенный космический корабль. На станции им предстоит найти камеры для гиперсна, чтобы пережить дальнее путешествие. Но они еще не знают, что за дверями опустевших комнат их ждет встреча с ужасной новой формой жизни.

"Ускорение"

© Bluestone Entertainment (2024) Кадр из фильма "Ускорение" © Bluestone Entertainment (2024) Кадр из фильма "Ускорение"

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода: 30 августа 2024

Режиссер: Микаэль Хофстрём

Страна: Венгрия, Индонезия, США

В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Шарлотта Лёвгрен

Продолжительность: 1 час 48 минут

Группа отважных астронавтов должна изучить крупнейший спутник Сатурна. Но путь к месту назначения полон опасностей. В районе Юпитера команде предстоит совершить рискованный маневр, и в случае неудачи они могут оказаться в открытом космосе. В поистине сложнейших условиях миссии астронавтам непросто сохранить контроль над реальностью.

"Одинокие волки"

© Apple Studios (2024) Кадр из фильма "Одинокие волки" © Apple Studios (2024) Кадр из фильма "Одинокие волки"

Жанр: комедия, криминал, боевик

Режиссер: Джон Уоттс

В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Остин Абрамс, Эми Райан

Дата выхода: 27 сентября 2024

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 час 47 минут

Окружной прокурор Маргарет оказывается в одном номере с молодым человеком, который бездыханно лежит в луже крови. Она обращается за помощью к профессиональному чистильщику. Но тут в номере оказывается еще один решала, которого пригласила владелица отеля. Помимо трупа в номере обнаружится сумка с героином. Два одиноких спеца, которые привыкли работать самостоятельно, в эту ночь вынуждены сформировать тандем. Героям придётся действовать сообща, преодолевая погони и перестрелки, а также взаимную неприязнь.

"Ловушка"

© Blinding Edge Pictures (2024) Кадр из фильма "Ловушка" © Blinding Edge Pictures (2024) Кадр из фильма "Ловушка"

Жанр: триллер, криминал

Дата выхода: 19 июля 2024

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Страна: США, Канада

В ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллз и др.

Продолжительность: 1 час 45 минут

Мужчина с дочерью-подростком идут на концерт популярной певицы. Заботливый отец осматривается вокруг и подмечает нетипично много полицейских для подобного мероприятия. Они дежурят вокруг здания и внутри самого помещения. Из беседы с продавцом герой узнает, что организованный концерт — это большая ловушка для серийного убийцы.

"Майор Гром. Игра"

© Bubble Studios (2024) Кадр из фильма "Майор Гром: Игра" © Bubble Studios (2024) Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"

Жанр: боевик, детектив

Режиссёр: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков

Дата выхода: 23 мая 2024

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 48 минут

Спустя год после победы над Чумным Доктором знаменитый майор Гром сталкивается с новым опасным преступником. С появлением таинственного злодея Призрака в Санкт-Петербурге оказывается разрушенным ни один памятник архитектуры. Призрак бросает вызов майору и предлагает сыграть в опасную игру, где ставка — жизни людей.

"Манюня: Приключения в Москве"

© Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве” © Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве”

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода: 30 мая 2024

Режиссер: Денис Гуляр

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 26 минут

Манюня вместе с бабушкой, Наринэ и Каринэ на летних каникулах едет в Москву, чтобы познакомиться со столицей и сходить на концерт знаменитой группы "Земляне". Приютить Розу Иосифовну с девочками соглашается старый друг бабушки — Григорий Савельевич. Любознательные подруги начинают подозревать мужчину в шпионаже. Они отслеживают каждый шаг старика и попадают в смешные приключения.

"Бордерлендс"

© 2K Games (2024) Кадр из фильма "Бордерлендс" © 2K Games (2024) Кадр из фильма "Бордерлендс"

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Режиссёр: Элай Рот

В ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт

Дата выхода: 9 августа 2024

Страна: США, Венгрия

Продолжительность: 1 час 41 минута