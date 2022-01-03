Рейтинг@Mail.ru
Топ-10 лучших фильмов 2021 года - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.01.2022 (обновлено: 00:02 30.10.2025)
https://ria.ru/kino/top-luchshikh-filmov-2021/
Топ-10 лучших фильмов 2021 года
Топ-10 лучших фильмов 2021 года - РИА Новости, 30.10.2025
Топ-10 лучших фильмов 2021 года
Минувший год оказался богат на премьеры, было немало сюрпризов разной степени приятности и неожиданности. Что-то стало модным (мюзиклы россыпью в ассортименте), РИА Новости, 30.10.2025
2022-01-03T08:00:00+03:00
2025-10-30T00:02:00+03:00
леос каракс (алекс дюпон)
бен аффлек
мэттью дэймон
бенедикт камбербэтч
паоло соррентино
тильда суинтон
ридли скотт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893080_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_82b6d6274affbf6137ea4272fb1121cf.jpg
https://ria.ru/20211231/kino-1765223458.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893080_79:0:1159:810_1920x0_80_0_0_f517710b597fe012b49ad9b51e4aea14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леос каракс (алекс дюпон), бен аффлек, мэттью дэймон, бенедикт камбербэтч, паоло соррентино, тильда суинтон, ридли скотт
Леос Каракс (Алекс Дюпон), Бен Аффлек, Мэттью Дэймон, Бенедикт Камбербэтч, Паоло Соррентино, Тильда Суинтон, Ридли Скотт
Главная / Кино / 2021 год

Топ-10 лучших фильмов 2021 года

© Иллюстрация РИА НовостиЛучшие фильмы
Лучшие фильмы - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Минувший год оказался богат на премьеры, было немало сюрпризов разной степени приятности и неожиданности. Что-то стало модным (мюзиклы россыпью в ассортименте), что-то вышло из моды (ковидные сюжеты и дешевые скринлайфы), что-то неизменно (Уэс Андерсон вновь снял неплохой, пусть не шедевральный, фильм). Полные метры, которые можно посмотреть на праздниках дома или на широком экране, — в материале РИА Новости.

Самый зрелищный — "Последняя дуэль"

Фильм режиссера Ридли Скотта варварски утопили, как щенка, в мировом прокате силами компании Disney. Из-за этого картину, кажется, сильно недооценили и по большей части проигнорировали. По той же причине вы, скорее всего, не увидите "Последнюю дуэль" среди лауреатов "Оскара". Что ж, самое время восстановить справедливость.
© Disney

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
1 из 5
© Disney

Бен Аффлек, Адам Драйвер и Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль

Бен Аффлек, Адам Драйвер и Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
2 из 5
© Disney

Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль

Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
3 из 5
© Disney

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
4 из 5
© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios (2021)
5 из 5

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
1 из 5

Бен Аффлек, Адам Драйвер и Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
2 из 5

Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
3 из 5

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
4 из 5
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios (2021)
5 из 5
Тем более что эта изумительная псевдоисторическая картина как раз тому и посвящена. Адам Драйвер, Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Джоди Комер — весь цвет мировой актерской школы разыгрывает по ролям французскую легенду XV века о двух рыцарях и жене одного из них. А Ридли Скотт с их помощью формулирует наиболее убедительное профеминистическое киновысказывание последних лет.
Где смотреть: с 7 января — в ivi.

Самый музыкальный — "Аннетт"

Для кого-то — сердце, разорванное в клочья, для кого-то — разочарование и недоумение, но есть ощущение, что первый за десять лет фильм непокорного Леоса Каракса равнодушным никого не оставил.
© Планета Информ

Марион Котийяр в фильме "Аннетт"

Кадр из фильма Аннетт

Марион Котийяр в фильме "Аннетт"

© Планета Информ
1 из 4
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
Кадр из фильма "Аннетт"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
2 из 4
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"

Адам Драйвер в фильме "Аннетт"

Кадр из фильма Аннетт

Адам Драйвер в фильме "Аннетт"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
3 из 4
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"

Фрагмент фильма "Аннетт"

Кадр из фильма Аннетт

Фрагмент фильма "Аннетт"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
4 из 4

Марион Котийяр в фильме "Аннетт"

© Планета Информ
1 из 4
Кадр из фильма "Аннетт"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
2 из 4

Адам Драйвер в фильме "Аннетт"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
3 из 4

Фрагмент фильма "Аннетт"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
4 из 4
То ли иронический мюзикл, то ли рок-опера во многом основаны на жизни самого Каракса, его ужасной трагической потере. Но даже не это главное, а то, какую из тотальной небывальщины благодаря близкой к гениальности музыке группы The Sparks режиссер собрал историю. Мы ее как будто давно слышали, но теперь вспомнили — о любви, которой не было, о ребенке, который не был ребенком, о жизни, которую никто не прожил.
Где смотреть: по подписке — в Okko (разумеется, включайте субтитры — вы точно не хотите узнать, как дублированы песни).

Самый грустный — "Сядь за руль моей машины"

К этой трехчасовой и весьма неспешной картине трудно подступиться, ее надо перетерпеть уж точно первый час. Все потому, что это лишь диспозиция, что-то вроде представления персонажей в прологе пьесы, а действие начнется уже потом.
© Bitters End (2021)Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Bitters End (2021)
1 из 4
© Экспонента

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Экспонента
2 из 4
© Bitters End (2021)

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
3 из 4
© Bitters End (2021)

Эпизод из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины

Эпизод из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Bitters End (2021)
1 из 4

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Экспонента
2 из 4

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
3 из 4

Эпизод из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
4 из 4
Тогда и раскрывается одна из самых трепетных работ года. Японская театральная по духу и теме драма, где выясняется, что не все на свете можно пережить и осознать, а уж тем более — выразить в художественном произведении. Кроме того, российского театрала наверняка заинтересует то, что главный герой пытается поставить спектакль по "Дяде Ване" Чехова.
Где смотреть: в российском прокате — с 17 февраля 2022-го.

Самый провокационный — "Безумное кино для взрослых"

Да, этот фильм оказался неподвластен российской действительности — по закону его обрезали (конкретно — убрали видеоряд в те моменты, когда крупно показывают гениталии) и сменили название (в оригинале было куда наглее — "Безумный трах, или Полоумное порно"), но суть осталась.
© Aqua Carpatica (2021)Кадр из фильма "Безумное кино для взрослых"
Кадр из фильма Безумное кино для взрослых
Кадр из фильма "Безумное кино для взрослых"
© Aqua Carpatica (2021)
1 из 5
© Aqua Carpatica (2021)

Сцена из фильма "Безумное кино для взрослых"

Кадр из фильма Безумное кино для взрослых

Сцена из фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
2 из 5
© Aqua Carpatica (2021)

Эпизод из фильма "Безумное кино для взрослых"

Кадр из фильма Безумное кино для взрослых

Эпизод из фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
3 из 5
© Aqua Carpatica (2021)

Фрагмент фильма "Безумное кино для взрослых"

Кадр из фильма Безумное кино для взрослых

Фрагмент фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
4 из 5
© Aqua Carpatica (2021)

Фильм "Безумное кино для взрослых"

Кадр из фильма Безумное кино для взрослых

Фильм "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
5 из 5
Кадр из фильма "Безумное кино для взрослых"
© Aqua Carpatica (2021)
1 из 5

Сцена из фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
2 из 5

Эпизод из фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
3 из 5

Фрагмент фильма "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
4 из 5

Фильм "Безумное кино для взрослых"

© Aqua Carpatica (2021)
5 из 5
Сюжет об учительнице, чье домашнее видео попало в интернет, на самом деле формирует месседж куда сложнее, чем может показаться. Это не просто порно, а хитроумный панегирик современному обществу, которое даже само себе не может признаться в собственных недостатках.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске" и Wink (и в момент просмотра в России нужно представлять на месте вырезанных видеофрагментов самую разнузданную порнографию).

Самый смешной — "Приколисты в дороге"

Небольшой антракт на пути познания тяжелого артхауса — идиотская комедия, к которой стоит присмотреться, потому что под поверхностью там очень много всего. Никаких сложных философствований — все искренне и по-доброму.
© NetflixКадр из фильма "Приколисты в дороге"
Кадр из фильма Приколисты в дороге
Кадр из фильма "Приколисты в дороге"
© Netflix
1 из 4
© Netflix

Эпизод из фильма "Приколисты в дороге"

Кадр из фильма Приколисты в дороге

Эпизод из фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
2 из 4
© Netflix

Сцена из фильма "Приколисты в дороге"

Кадр из фильма Приколисты в дороге

Сцена из фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
3 из 4
© Netflix

Фрагмент фильма "Приколисты в дороге"

Кадр из фильма Приколисты в дороге

Фрагмент фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
4 из 4
Кадр из фильма "Приколисты в дороге"
© Netflix
1 из 4

Эпизод из фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
2 из 4

Сцена из фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
3 из 4

Фрагмент фильма "Приколисты в дороге"

© Netflix
4 из 4
Двое друзей едут по Америке навстречу любви одного из них. Но проблема в том, что машину для этого путешествия они украли у сумасшедшей, которая сбежала из тюрьмы. Кроме того, весь сюжет актеры разыгрывают на скрытую камеру, в результате чего главными героями каждой сцены становятся не они сами, а обычные американские обыватели. Наблюдать за этим хочется бесконечно: "Приколисты в дороге" идеально подходят для постоянного пересмотра.
Где смотреть: на Netflix.

Самый психоделичный — "Легенда о Зеленом рыцаре"

Экранизация средневековой анонимной поэмы, как и "Аннетт", разделила синефилов на два лагеря, но это всегда однозначная рекомендация к просмотру.
© Вольга

Дев Патель в фильме "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре

Дев Патель в фильме "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
1 из 5
© Вольга

Алисия Викандер в картине "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре

Алисия Викандер в картине "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
2 из 5
© Вольга

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
3 из 5
© Вольга

Эпизод из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре

Эпизод из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
4 из 5
© Вольга

Сцена из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре

Сцена из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
5 из 5

Дев Патель в фильме "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
1 из 5

Алисия Викандер в картине "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
2 из 5

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
3 из 5

Эпизод из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
4 из 5

Сцена из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

© Вольга
5 из 5
Дев Патель ("Миллионер из трущоб") играет рыцаря, которому необходимо по велению мифического канона отправиться в смертельно опасное путешествие, но он и сам не уверен, так ли ему это нужно. По дороге главный герой встретит немало удивительного — мародера (Барри Кеоган), призрак святой девушки, по-странному гостеприимного замковладельца (Джоэл Эдгертон), который лезет целоваться, наконец, ключевого врага, что точно отрубит тебе голову. Приятно заблудиться в дебрях этого фильма, причем не раз.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске".

Самый искренний — "Рука бога"

Лучший фильм Паоло Соррентино снял о себе самом — в целом режиссеры всегда говорят лишь о том, что там у них на душе — во всяком случае, хорошие. Но тут весь сюжет, по сути, позаимствован из автобиографии.
© NetflixКадр из фильма "Рука бога"
Кадр из фильма Рука бога
Кадр из фильма "Рука бога"
© Netflix
1 из 4
© Gianni Fiorito

Филиппо Скотти в фильме "Рука бога"

Кадр из фильма Рука бога

Филиппо Скотти в фильме "Рука бога"

© Gianni Fiorito
2 из 4
© Netflix (2021)

Фрагмент фильма "Рука бога"

Кадр из фильма Рука Бога

Фрагмент фильма "Рука бога"

© Netflix (2021)
3 из 4
© Netflix (2021)

Тереза Сапонанджело в фильме "Рука бога"

Кадр из фильма Рука Бога

Тереза Сапонанджело в фильме "Рука бога"

© Netflix (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Netflix
1 из 4

Филиппо Скотти в фильме "Рука бога"

© Gianni Fiorito
2 из 4

Фрагмент фильма "Рука бога"

© Netflix (2021)
3 из 4

Тереза Сапонанджело в фильме "Рука бога"

© Netflix (2021)
4 из 4
Главный герой — альтер эго Паоло в юности, его окружают те, кто очень напоминает семью Соррентино много лет назад. И картина поэтому получилась, с одной стороны, трагическая, как всякая юность, с другой, светлая и иммерсивная — словно мы вместе с героями немного погрелись в летнем Неаполе 80-х.
Где смотреть: на Netflix.

Самый родной — "Купе номер шесть"

Эту финскую ленту можно будет через пару десятков лет показывать как музейную, зафиксировавшую в себе то, чем на самом деле был этот ваш русский поезд, пушкинское царство, где на плацкартных полках — следы невиданных зверей. А то вся эта аутентика исчезает на наших глазах.
© Sony Pictures

Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"

Юра Борисов в фильме Купе номер шесть

Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"

© Sony Pictures
1 из 3
© Sony Pictures

Юлия Ауг и Сейди Хаарла фильма "Купе номер шесть"

Кадр из фильма Купе номер шесть

Юлия Ауг и Сейди Хаарла фильма "Купе номер шесть"

© Sony Pictures
2 из 3
© Пресс-служба Роскино

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"

Сейди Хаарла в фильме Купе номер шесть

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"

© Пресс-служба Роскино
3 из 3

Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"

© Sony Pictures
1 из 3

Юлия Ауг и Сейди Хаарла фильма "Купе номер шесть"

© Sony Pictures
2 из 3

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер шесть"

© Пресс-служба Роскино
3 из 3
О "Купе номер шесть" же не хочется говорить слишком много — кино это молчаливое и наблюдательное, после просмотра возникает желание посидеть немного перед окном, за которым проносится метель, и погреть руки о чай в граненом стакане и мельхиоровом подстаканнике.
Где смотреть: на "Кинопоиске" — с 6 января 2022 (тут нужно провернуть тот же зрительский трюк, что и с "Безумным кино для взрослых" — слишком много нецензурных выражений было здесь запикано, а они все же важны для понимания).

Самый поэтичный — "Власть пса"

Обстоятельная, приправленная исторической аутентикой семейная драма, в которой все открывается не сразу. Но почти мгновенно становится понятно, что здесь на посыл работают в первую очередь не ошеломительные пейзажи вокруг ранчо, которым управляют два брата, а, собственно, актеры, что их играют.
© Netflix

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

Кадр из фильма Власть пса

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
1 из 4
© Netflix

Бенедикт Камбербэтч в картине "Власть пса"

Кадр из фильма Власть пса

Бенедикт Камбербэтч в картине "Власть пса"

© Netflix
2 из 4
© Netflix

Кирстен Данст в фильме "Власть пса"

Кадр из фильма Власть пса

Кирстен Данст в фильме "Власть пса"

© Netflix
3 из 4
© AP Photo / Invision for the Television Academy / Danny Moloshok

Джесси Племонс и Кирстен Данст на 70-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе. 17 сентября 2018

Актеры Джесси Племонс и Кирстен Данст

Джесси Племонс и Кирстен Данст на 70-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе. 17 сентября 2018

© AP Photo / Invision for the Television Academy / Danny Moloshok
4 из 4

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
1 из 4

Бенедикт Камбербэтч в картине "Власть пса"

© Netflix
2 из 4

Кирстен Данст в фильме "Власть пса"

© Netflix
3 из 4

Джесси Племонс и Кирстен Данст на 70-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе. 17 сентября 2018

© AP Photo / Invision for the Television Academy / Danny Moloshok
4 из 4
Джесси Племонс, понятно, давно уже заслужил звание одного из лучших характерных артистов мира. А вот Бенедикт Камбербэтч реально прыгнул выше головы — именно в его игре и сокрыт подлинный поэтизм этой картины.
Где смотреть: на Netflix.

Самый сверхъестественный — "Память"

Просто невесть что за фильм, весточка из иных миров, в которой отзвуки и отблески инопланетного или вовсе не познанного. И Тильда Суинтон — наш проводник по неизвестному миру тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, но и она не знает, куда ведет нас.
© Русский Репортаж (2021) Кадр из фильма "Память"
Кадр из фильма Память
Кадр из фильма "Память"
© Русский Репортаж (2021)
1 из 4
© Русский Репортаж (2021)

Эпизод из фильма "Память"

Кадр из фильма Память

Эпизод из фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
2 из 4
© Русский Репортаж (2021)

Фрагмент фильма "Память"

Кадр из фильма Память

Фрагмент фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
3 из 4
© Русский Репортаж (2021)

Сцена из фильма "Память"

Кадр из фильма Память

Сцена из фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Память"
© Русский Репортаж (2021)
1 из 4

Эпизод из фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
2 из 4

Фрагмент фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
3 из 4

Сцена из фильма "Память"

© Русский Репортаж (2021)
4 из 4
Понятно, что это кино не для всех, но в данном случае лучшая стратегия — хотя бы попытаться прикоснуться к этой тайне и таким образом оказаться в круге избранных.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске" (версии с оригинальной звуковой дорожкой пока нет).
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Всемирная ирония: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
31 декабря 2021, 08:00
 
КиноФильмы 2021 годаЛеос Каракс (Алекс Дюпон)Бен АффлекМэттью ДэймонБенедикт КамбербэтчПаоло СоррентиноТильда СуинтонРидли Скотт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала