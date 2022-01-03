Топ-10 лучших фильмов 2021 года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Минувший год оказался богат на премьеры, было немало сюрпризов разной степени приятности и неожиданности. Что-то стало модным (мюзиклы россыпью в ассортименте), что-то вышло из моды (ковидные сюжеты и дешевые скринлайфы), что-то неизменно (Уэс Андерсон вновь снял неплохой, пусть не шедевральный, фильм). Полные метры, которые можно посмотреть на праздниках дома или на широком экране, — в материале РИА Новости.

Самый зрелищный — "Последняя дуэль"

Фильм режиссера Ридли Скотта варварски утопили, как щенка, в мировом прокате силами компании Disney. Из-за этого картину, кажется, сильно недооценили и по большей части проигнорировали. По той же причине вы, скорее всего, не увидите "Последнюю дуэль" среди лауреатов "Оскара". Что ж, самое время восстановить справедливость.

Тем более что эта изумительная псевдоисторическая картина как раз тому и посвящена. Адам Драйвер, Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Джоди Комер — весь цвет мировой актерской школы разыгрывает по ролям французскую легенду XV века о двух рыцарях и жене одного из них. А Ридли Скотт с их помощью формулирует наиболее убедительное профеминистическое киновысказывание последних лет.

Где смотреть: с 7 января — в ivi.

Самый музыкальный — "Аннетт"

Для кого-то — сердце, разорванное в клочья, для кого-то — разочарование и недоумение, но есть ощущение, что первый за десять лет фильм непокорного Леоса Каракса равнодушным никого не оставил.

То ли иронический мюзикл, то ли рок-опера во многом основаны на жизни самого Каракса, его ужасной трагической потере. Но даже не это главное, а то, какую из тотальной небывальщины благодаря близкой к гениальности музыке группы The Sparks режиссер собрал историю. Мы ее как будто давно слышали, но теперь вспомнили — о любви, которой не было, о ребенке, который не был ребенком, о жизни, которую никто не прожил.

Где смотреть: по подписке — в Okko (разумеется, включайте субтитры — вы точно не хотите узнать, как дублированы песни).

Самый грустный — "Сядь за руль моей машины"

К этой трехчасовой и весьма неспешной картине трудно подступиться, ее надо перетерпеть уж точно первый час. Все потому, что это лишь диспозиция, что-то вроде представления персонажей в прологе пьесы, а действие начнется уже потом.

Тогда и раскрывается одна из самых трепетных работ года. Японская театральная по духу и теме драма, где выясняется, что не все на свете можно пережить и осознать, а уж тем более — выразить в художественном произведении. Кроме того, российского театрала наверняка заинтересует то, что главный герой пытается поставить спектакль по "Дяде Ване" Чехова.

Где смотреть: в российском прокате — с 17 февраля 2022-го.

Самый провокационный — "Безумное кино для взрослых"

Да, этот фильм оказался неподвластен российской действительности — по закону его обрезали (конкретно — убрали видеоряд в те моменты, когда крупно показывают гениталии) и сменили название (в оригинале было куда наглее — "Безумный трах, или Полоумное порно"), но суть осталась.

Сюжет об учительнице, чье домашнее видео попало в интернет, на самом деле формирует месседж куда сложнее, чем может показаться. Это не просто порно, а хитроумный панегирик современному обществу, которое даже само себе не может признаться в собственных недостатках.

Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске" и Wink (и в момент просмотра в России нужно представлять на месте вырезанных видеофрагментов самую разнузданную порнографию).

Самый смешной — "Приколисты в дороге"

Небольшой антракт на пути познания тяжелого артхауса — идиотская комедия, к которой стоит присмотреться, потому что под поверхностью там очень много всего. Никаких сложных философствований — все искренне и по-доброму.

Двое друзей едут по Америке навстречу любви одного из них. Но проблема в том, что машину для этого путешествия они украли у сумасшедшей, которая сбежала из тюрьмы. Кроме того, весь сюжет актеры разыгрывают на скрытую камеру, в результате чего главными героями каждой сцены становятся не они сами, а обычные американские обыватели. Наблюдать за этим хочется бесконечно: "Приколисты в дороге" идеально подходят для постоянного пересмотра.

Где смотреть: на Netflix.

Самый психоделичный — "Легенда о Зеленом рыцаре"

Экранизация средневековой анонимной поэмы, как и "Аннетт", разделила синефилов на два лагеря, но это всегда однозначная рекомендация к просмотру.

Дев Патель ("Миллионер из трущоб") играет рыцаря, которому необходимо по велению мифического канона отправиться в смертельно опасное путешествие, но он и сам не уверен, так ли ему это нужно. По дороге главный герой встретит немало удивительного — мародера (Барри Кеоган), призрак святой девушки, по-странному гостеприимного замковладельца (Джоэл Эдгертон), который лезет целоваться, наконец, ключевого врага, что точно отрубит тебе голову. Приятно заблудиться в дебрях этого фильма, причем не раз.

Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске".

Самый искренний — "Рука бога"

Лучший фильм Паоло Соррентино снял о себе самом — в целом режиссеры всегда говорят лишь о том, что там у них на душе — во всяком случае, хорошие. Но тут весь сюжет, по сути, позаимствован из автобиографии.

Главный герой — альтер эго Паоло в юности, его окружают те, кто очень напоминает семью Соррентино много лет назад. И картина поэтому получилась, с одной стороны, трагическая, как всякая юность, с другой, светлая и иммерсивная — словно мы вместе с героями немного погрелись в летнем Неаполе 80-х.

Где смотреть: на Netflix.

Самый родной — "Купе номер шесть"

Эту финскую ленту можно будет через пару десятков лет показывать как музейную, зафиксировавшую в себе то, чем на самом деле был этот ваш русский поезд, пушкинское царство, где на плацкартных полках — следы невиданных зверей. А то вся эта аутентика исчезает на наших глазах.

О "Купе номер шесть" же не хочется говорить слишком много — кино это молчаливое и наблюдательное, после просмотра возникает желание посидеть немного перед окном, за которым проносится метель, и погреть руки о чай в граненом стакане и мельхиоровом подстаканнике.

Где смотреть: на "Кинопоиске" — с 6 января 2022 (тут нужно провернуть тот же зрительский трюк, что и с "Безумным кино для взрослых" — слишком много нецензурных выражений было здесь запикано, а они все же важны для понимания).

Самый поэтичный — "Власть пса"

Обстоятельная, приправленная исторической аутентикой семейная драма, в которой все открывается не сразу. Но почти мгновенно становится понятно, что здесь на посыл работают в первую очередь не ошеломительные пейзажи вокруг ранчо, которым управляют два брата, а, собственно, актеры, что их играют.

Джесси Племонс, понятно, давно уже заслужил звание одного из лучших характерных артистов мира. А вот Бенедикт Камбербэтч реально прыгнул выше головы — именно в его игре и сокрыт подлинный поэтизм этой картины.

Где смотреть: на Netflix.

Самый сверхъестественный — "Память"

Просто невесть что за фильм, весточка из иных миров, в которой отзвуки и отблески инопланетного или вовсе не познанного. И Тильда Суинтон — наш проводник по неизвестному миру тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, но и она не знает, куда ведет нас.

Понятно, что это кино не для всех, но в данном случае лучшая стратегия — хотя бы попытаться прикоснуться к этой тайне и таким образом оказаться в круге избранных.