Топ-10 лучших детективных фильмов 2024 года

В 2024 году вышло несколько качественных детективных фильмов для любителей запутанных тайн, потерянных воспоминаний и загадочных убийств. Рейтинг лучших новинок, топ-10 детективов 2024 с захватывающим сюжетом и неожиданной концовкой, которые стоит посмотреть — в подборке РИА Новости.

Лучшие детективы 2024 года

В топ-10 лучших детективов 2024 года вошли не только фильмы в классическом формате, когда весь сюжет строится на поисках преступника, но и картины с элементами комедии, триллера и боевика.

ТОП-10 фильмов

Николай Акопов, продюсер, основатель продакшн-компании “Ratpack Production” рассказал о картинах, которые нельзя пропустить.

“Убийственная жара”

© Amazon Studios (2024) Кадр из фильма "Убийственная жара" © Amazon Studios (2024) Кадр из фильма "Убийственная жара"

Дата выхода: 26 сентября 2024

Режиссер:Филипп Лакот

Продолжительность: 1 час 37 минут

О чем: Наследник и глава бизнес-империи погибает во время альпинистского восхождения без страховки. Не все верят, что это несчастный случай. Жена (Шейлин Вудли) брата-близнеца погибшего нанимает частного детектива (Джозеф Гордон-Левитт) для нового расследования. В деле ему помогает местный полицейский.

“История не про погони и перестрелки, хотя они тут тоже есть, а про методологическое последовательное раскрытие преступления. Несмотря на атрибуты film noir - закадровый голос, фигура детектива с внутренним надломом из-за прошлого, жители острова, скрывающие загадки - кино тяготеет к субжанру “уютного детектива”, - говорит эксперт.

“Собиратель душ”

© C2 Motion Picture Group (2024) Кадр из фильма "Собиратель душ" © C2 Motion Picture Group (2024) Кадр из фильма "Собиратель душ"

Дата выхода: 5 июля 2024

Режиссер:Осгуд Перкинс

В ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж , Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Лорен Акала, Кирнан Шипка

Продолжительность: 1 час 41 минута

О чем: Агента Агента ФБР с экстрасенсорными способностями привлекают к расследованию убийств целых семей, объединенных в серию из-за зашифрованных писем, которые маньяк оставляет на месте.

“Не все объясняется логически в этом атмосферном детективе. Режиссер (и сценарист) Осгуд Перкинс много внимания уделил эстетике - модная эпоха 90-х, цветовая гамма, выверенный реквизит. Иногда автор “хитрит” и напряжение создается только за счет внешнего вида персонажей, операторской работы, монтажа в стиле фильма ужасов и саунд-дизайна. Это работает, но превалирует над драматургией. Николас Кейдж не перестает удивлять образами, и тут пускается во все тяжкие: его герой словно смесь Тайни Тима с Мерлином Мэнсеном. Одним из вдохновений для авторов был фильм “Молчания ягнят”. Пусть это амбициозное сравнение не всегда в пользу “Собирателя душ”, острые ощущения вы испытаете”, - отмечает Николай Акопов.

“Сантош”

© ARTE (2024) Кадр из фильма "Сантош" © ARTE (2024) Кадр из фильма "Сантош"

Дата выхода: 20 мая 2024

Режиссер:Сандхия Сури

В ролях: Шахана Госвами, Сунита Раджвар, Санджай Бишнои

Продолжительность: 2 часа

О чем: После гибели мужа Сантош оказывается в безвыходном положении и вынуждена устроится работать также в полицию. Незаметно для себя она оказывается втянута в расследование смерти 15-летний девочки.

“Новый мир для героини и для многих российских зрителей - Индия без прикрас. Патриархальная страна со сложными отношениями между кастами, разными вероисповеданиями, богатыми и бедными - плодотворная почва для развития драматической составляющей истории. “Поиск себя” в форме детектива. Фильм о противоречиях, с которыми каждый сталкивается в жизни, и о том, как трудно двигаться в верном направлении, когда весь мир против”, - говорит эксперт.

“Без границ”

© Det Danske Filminstitut (2024) Кадр из фильма "Без границ" © Det Danske Filminstitut (2024) Кадр из фильма "Без границ"

Дата выхода: 20 января 2024

Режиссер:Оле Кристиан Мадсен

В ролях: Хедда Штайнстед, Ульрих Томсен, Сёрен Маллинг, Петер Мюгинд, Хелли Факрайд, Хоаким Фьелструп, Лиза Карлехед

Продолжительность: 2 часа 1 минута

О чем: Самая последняя из экранизаций популярных книг датского писателя Юсси Адлер-Олсена, рассказывающих про расследования так называемого “Департамента Q”. Классический скандинавский нуар с одинокими графичными пейзажами, хмурыми людьми, скрывающими скелеты в шкафах и переплетением личного и профессионального расследования. Нераскрытое несколько лет преступление - труп девушки, найденный на дереве - и последовавшее за этим самоубийство полицейского, который так и не разгадал тайну, заставляет героев серии про “Департамент” вернуться на остров, несмотря на сложные отношения со своим прошлым и нежеланием местных полицейских помогать. Перипетии сюжета, наличие одновременно нескольких людей с возможным мотивом совершения преступления держат тайну “кто это сделал?” до последнего.

“Цвета зла: Красный”

© Aurum Film (2024) Кадр из фильма "Цвета зла: Красный" © Aurum Film (2024) Кадр из фильма "Цвета зла: Красный"

Дата выхода: 29 мая 2024

Режиссер: Адриан Панек

В ролях: Якуб Гершал, Майя Осташевска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ, Войцех Зилински

Продолжительность: 1 час 51 минута

О чем: Тело девушки найдено на берегу водоема. Убийство связывают с серией уже раскрытых убийств по одному из признаков - у жертв маньяк отрезает губы. История виляет несколько раз, пуская героев по ложному маршруту, прежде чем дает верную зацепку. По мере продвижения рассказа, из глубин всплывают темы отношения отцов и детей, ответственности сильного за слабого, и последствий проявлений трусости в этих отношениях.

“Город тайн: Исчезнувшая”

© Made Up Stories (2024) Кадр из фильма "Город тайн: Исчезнувшая" © Made Up Stories (2024) Кадр из фильма "Город тайн: Исчезнувшая"

Дата выхода: 18 апреля 2024

Страна: США

Режиссер: Роберт Коннолли

В ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл

Продолжительность: 1 час 52 минуты

Продолжение экранизаций произведений австралийской писательницы Джейн Харпер. В этот раз в деле замешана большая корпорация, которая ведет нечестный бизнес, и как следствие провоцирует токсичную атмосферу в коллективе, что важно для истории. Во время “тимбилдинга” в национальном парке не все идет по плану. Теряется Элис Рассел, одна из сотрудниц, она же информатор, обладающая доказательствами вины главы компании. Силы природы осложняют поиски. А детектив Ааран Фальк шаг за шагом восстанавливает картину произошедшего, добиваясь правды от каждой из четырех вернувшихся женщин.

“Параллельные линии придают истории многослойность - у каждого свои тайны прошлого, настоящего и, кажется, есть мотив. Зрителя погружают в воспоминания главного героя - в детстве он пережил похожий опыт потери близкого человека, и это дает мотивацию принимать определенные решения в ходе расследования. Красивое кино о человеческих поступках”, - поясняет Николай Акопов.

“Спящие псы”

© Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы" © Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы"

Дата выхода: 2 мая 2024

Режиссер: Адам Купер

В ролях: , Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри Гринвуд Рассел Кроу , Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри Гринвуд

Продолжительность: 1 час 50 минут

Рой Фриман - коп в отставке. Он соглашается на экспериментальную операцию в надежде преодолеть болезнь, разрушающую его мозг и вызывающую провалы в памяти. К Рою обращается парень с просьбой возобновить расследование преступления, которое он (по его словам) не совершал, и за которое Рой его и засадил когда-то в камеру смертников. “Зрителю предлагают игры с памятью, когда герой должен тщательно покопаться в собственном прошлом, чтобы не потерять связи с настоящим и получить шанс на будущее”, - отмечает эксперт.

“Девушка в бассейне”

© BondIt (2024) Кадр из фильма "Девушка в бассейне" © BondIt (2024) Кадр из фильма "Девушка в бассейне"

Дата выхода: 26 июля 2024

Страна: США

Режиссер: Дакота Шэйн Горман

В ролях: Фредди Принц мл., Кевин Поллак, Моника Поттер, Бриэль Барбаска, Дион Баско, Рики Юджин Браун

Продолжительность: 1 час 29 минут

О чем: Семья решает сделать сюрприз главе семейства и без приглашения является с поздравлениями в день рождения к нему домой, вот только Джон хотел бы провести этот день по-другому - ему надо избавиться от трупа любовницы. Николай Акопов отмечает, что проект снят камерно, с не самыми известными артистами, и, тем не менее, преподносит несколько неожиданных поворотов сюжета, которые заставят сопереживать героям. Все возвращается бумерангом и принятые решения предполагают ответственность. Выигрывает тот, кто готов нести это бремя.

“След киллера”

© BondIt (2024) Кадр из фильма "След киллера" © BondIt (2024) Кадр из фильма "След киллера"

Дата выхода: 11 апреля 2024

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Терри Макдона

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Сэмюэл Л. Джексон, Венсан Кассель , Джанни Капальди, Кейт Дики, Джон Ханна, Лора Хэддок

Продолжительность: 1 час 37 минут

О чем: Дэн Лоусен на протяжении многих лет расследует серию убийств с одним почерком. Через много лет убийства возобновляются на территории Соединенного Королевства, Дэна вызывают для того, чтобы помочь поймать маньяка. С помощью бывшего напарника и местного полицейского Дэн, кажется, нападет на след.

“Одинокие волки”

© Apple Studios (2024) Кадр из фильма "Одинокие волки" © Apple Studios (2024) Кадр из фильма "Одинокие волки"

Дата выхода: 27 сентября 2024

Страна:Великобритания, США

Режиссер: Джон Уоттс

Продолжительность: 1 час 48 минут