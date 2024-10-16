Топ-10 русских комедий-2024: подборка картин с высоким рейтингом

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2024 году русских комедий по рейтингам, новинки, которые стоит посмотреть, доступные онлайн бесплатно в хорошем качестве — в материале РИА Новости.

10 лучших российских комедий 2024 года

Легкие искромётные комедии, в которых герои попадают в разнообразные (порой невероятные и даже абсурдные) ситуации, горячо любимы представителями самых разных поколений. Они помогают отвлечься от повседневных забот, искренне улыбнуться и посмеяться в голос, и легко скрасят как семейный вечер, так и отдых дружной компании.

“Семейный переполох”

Дата выхода: 20 июня 2024 года

Режиссер: Евгения Юстус

В главных ролях: Зоя Бербер , Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк и др.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Анну вполне можно назвать образцовой хозяйкой: она всегда дома, заботится о троих детях, пока супруг практически все время проводит на работе и строит карьеру. Но буквально в один момент жизнь семьи переворачивается с ног на голову: Анна решает расстаться с мужем, тоже найти работу и стать самостоятельной женщиной. Однако в реальности воплотить желаемое оказывается сложнее, чем в мечтах, да и детишки не сидят на месте, добавляя маме хлопот.

© START (2024) Кадр из фильма "Семейный переполох" © START (2024) Кадр из фильма "Семейный переполох"

“7 дней, 7 ночей”

Дата выхода: 16 мая 2024 года

Режиссер: Айк Кбеян

В главных ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин , Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян и др.

Продолжительность: 1 час 38 минут

Семья Ольги и Сергея Гуреевых всегда была дружной и счастливой, но, кажется, в последнее время супруги заметно отдалились друг от друга. Обстановка еще больше накаляется, когда отец вынужден отправиться в командировку и пропустить день рождения дочери. Казалось бы, развод неминуем, но маленькая Настя находит выход из ситуации: вслед за папой она вместе с братом и мамой отправляется в Армению. Где их, конечно, ждет не только веселая многодневная свадьба, но и множество приключений.

© START (2024) Кадр из фильма "7 дней, 7 ночей" © START (2024) Кадр из фильма "7 дней, 7 ночей"

“Культурная комедия”

Дата выхода: 11 июля 2024 года

В главных ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов , Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина и др.

Продолжительность: 1 час 35 минут

Виктор Летаев успешно трудится на высокой должности в администрации Перми , и материальные вопросы волнуют его гораздо больше духовных. Однако вскоре циничному чиновнику придется пересмотреть приоритеты. Для того, чтобы сохранить свое положение, ему необходимо за короткий срок стать экспертом не только в строительных вопросах, но и изучить культурное наследие Пермского края . Без хорошего наставника в этом деле никак не обойтись, приходится идти за помощью к преподающей литературу и искусствоведение Марине Николаевне. Задача перед девушкой стоит непростая, но и наградой может стать не просто искренняя благодарность.

© Централ Партнершип (2024) Кадр из фильма "Культурная комедия" © Централ Партнершип (2024) Кадр из фильма "Культурная комедия"

“Тур с Иванушками”

Дата выхода: 20 июня 2024 года

Режиссер: Марк Горобец

Продолжительность: 1 час 48 минут

© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками" © Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками"

Катя, Инна и Ася дружат со школы и вместе фанатели от песен группы " Иванушки International ". Была у девушек и одна мечта на троих: отправиться на гастроли вслед за любимыми артистами. Школьницы выросли, стали взрослыми женщинами, но однажды все же решаются на самый авантюрный поступок в своей жизни - воплотить детскую мечту в жизнь! Вслед за группой они едут на юг России , где их ждет множество приключений.

“Не одна дома”

Дата выхода: 11 июля 2024 года

Режиссер: Василий Свиридов

В главных ролях: Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и др.

Продолжительность: 1 час 18 минут

Знакомая многим ситуация: срочная командировка заставляет родителей пятиклассницы Маши в срочном порядке искать няню, чтобы не оставлять дочь на время своего отсутствия одну. При помощи интернета им удается найти подходящую кандидатуру. Однако вскоре девочка понимает, что новоиспеченная няня на самом деле - хитрая мошенница, а значит, преступнице нужно дать отпор. К счастью, девочка живет не в обычном, а в современном умном доме, и голосовой помощник на ее стороне.

© Arna Media (2023) Кадр из фильма "Не одна дома" © Arna Media (2023) Кадр из фильма "Не одна дома"

“Тополиный пух”

Дата выхода: 1 августа 2024 года

Режиссер: Артем Лемперт, Кирилл Клепалов

Продолжительность: 1 час 26 минут

Главный герой картины по имени Саша не видит смысла в жизни. Он трудится охранником в провинциальном Верхнекамске, разведен и одинок, а всем его мечтам, кажется, никогда не суждено стать реальностью. И вот, когда герой уже практически решился на отчаянный поступок, в его жизнь приходит любовь в образе прекрасной девушки. Именно благодаря новой знакомой мир для Саши снова наполняется яркими красками. Правда, на пути к счастливому финалу их ждет немало приключений.

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Тополиный пух" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Тополиный пух"

“Выбери меня”

Дата выхода: 15 августа 2024 года

Режиссер: Кирилл Клепалов, Денис Куклин

Продолжительность: 1 час 27 минут

Красавица Анна должна быть счастлива: девушка влюблена в Олега и готовится к свадьбе. Вот только родители невесты об этом пока не знают, ведь она опасается, что мама может не одобрить кандидатуру будущего мужа. И, как вскоре выясняется, опасается не напрасно: мама уже выбрала более подходящего (на ее взгляд) претендента на руку и сердце дочери. Расставить все точки над i в этом любовном треугольнике будет непросто.

© All Media Company (2024) Кадр из фильма "Выбери меня" © All Media Company (2024) Кадр из фильма "Выбери меня"

“Холоп 2”

Дата выхода: 1 января 2024 года

Продолжительность: 1 час 59 минут

Процесс перевоспитания бывшего мажора Гриши прошел успешно, и теперь уже он обращает внимание на царящую вокруг несправедливость. В поле его зрения попадает избалованная дочь чиновницы по имени Катя: Гриша решает, что ей не помешает пройти через те же испытания, которые уже прошел он сам. И вот в один не самый прекрасный для нее день девушка переносится в атмосферу 1812 года. Даже проснувшись в неизвестном месте,в деревянном сарае, она по привычке продолжает вести себя дерзко и вызывающе, но вскоре ее отношение к жизни изменится навсегда.

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2"

“Манюня: Приключения в Москве”

Дата выхода: 30 мая 2024 года

Режиссер: Денис Гуляр

Продолжительность: 1 час 30 минут

© Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве” © Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве”

Мечта неутомимой непоседы Манюни вот-вот исполнится: вместе с подружками и бабушкой девочка отправляется в столицу, чтобы побывать на концерте известной группы. Компанию ждет множество приключений: знакомство с главными достопримечательностями Москвы, неожиданные встречи и даже детективное расследование. Кажется, летние каникулы для девочек станут по-настоящему незабываемыми!

“Любовь со второго взгляда”

Дата выхода: 7 марта 2024 года

Режиссер: Олжас Нурбай, Василий Куценко

В главных ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко , Анара Батырхан, Шарип Серик, Сафия Дурсунова, Елена Акулович и др.

© Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Любовь со второго взгляда" © Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Любовь со второго взгляда"

Продолжительность: 1 час 37 минут