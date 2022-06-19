Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года
08:00 19.06.2022
Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года
Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года
На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница... РИА Новости, 30.10.2025
Главная / Кино / 2022 год

Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года

© Bow and Arrow Entertainment (2018) Кадр из фильма "Скейт-кухня"
© Bow and Arrow Entertainment (2018)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница мини-юбки изменила моду, как фанату записать трек с кумиром и что сейчас происходит с киноиндустрией. Какие фильмы выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.

Мать и дочь

Открывает смотр кинопортрет Биркин "Джейн глазами Шарлотты". Мать и дочь отправляются в Японию и в поездке узнают новое друг о друге.
© Canal+ [fr] (2021)Кадр из фильма "Джейн глазами Шарлотты"
© Canal+ [fr] (2021)
Кадр из фильма "Джейн глазами Шарлотты"
Шарлотта Генсбур и Биркин говорят не только о непростом актерском ремесле и законах киномира, но и о быте, личных проблемах, вспоминают прошлое. Обсуждают обнаженные сцены на экране и на фотосессиях: обе неоднократно раздевались на публике, однако было ли это просто?
© Canal+ [fr] (2021)Кадр из фильма "Джейн глазами Шарлотты"
Маленькая революционерка

Вивьен Вествуд и Александра МакКуина знают все, а изобретательницу мини-юбки — немногие. О ее бунтарских идеях — кинобиография "Мэри Куант: мини-революция".
© Goldfinch Studios (2021)Кадр из фильма "Мэри Куант: мини-революция"
© Goldfinch Studios (2021)
Кадр из фильма "Мэри Куант: мини-революция"
Британская Коко Шанель одевала Твигги и других модниц в мини и балетки, разбавляла скучную гамму цветными колготками, создавала линию косметики и успевала быть женой и мамой.
В фильме можно увидеть Лондон 1960-х, послушать мелодии The Who и The Kinks. Вивьен Вествуд, Кейт Мосс, Шарлотт Тиллбери тоже появятся в истории.
Творчество в Сети

На Beat Film Festival всегда сильная музыкальная линия. На сей раз смотреть и слушать будут "Charli ХСХ: вместе в одиночестве".
Это фильм о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решила записать альбом "How I’m Feeling Now", транслируя весь процесс в Сети.
Постепенно подключаются поклонники, сама девушка не перестает повторять, что фанаты — неотъемлемая часть ее произведений.
© Dangerous Baby Productions (2021)Кадр из фильма "Charli XCX: вместе в одиночестве"
© Dangerous Baby Productions (2021)
Кадр из фильма "Charli XCX: вместе в одиночестве"
Видеоряд построен на кадрах Zoom-созвонов и прямых трансляций в социальных сетях.
Режиссеры Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер частично превратили повествование в скринлайф, а в отдельные кадры добавили графики.
© Dangerous Baby Productions (2021)Кадр из фильма "Charli XCX: вместе в одиночестве"
© Dangerous Baby Productions (2021)
Кадр из фильма "Charli XCX: вместе в одиночестве"

Глубинка с изюминкой

Персонажи живописной драмы "Атлантида" живут на окраине Венеции, где нет толп туристов и пафосных ресторанов, но есть гонки на моторных лодках и кипарисовые аллеи.
© Centre National de la Cinématographie (CNC) (2021)Кадр из фильма "Атлантида"
© Centre National de la Cinématographie (CNC) (2021)
Кадр из фильма "Атлантида"
Даниеле чуть больше двадцати, свои будни они с друзьями разбавляют соревнованиями на скорость.
Итальянский постановщик-визионер Юрий Анкарани выстраивает немногословный нарратив в первую очередь на образах, а не на диалогах. Благодаря видеоряду "Атлантида" становится то ромкомом, то триллером, а иногда и хоррором. Так же непредсказуем и финал.

Новая история кино

Для тех, кто не может определиться с выбором, есть рекомендация — "История кино: новое поколение". Авторы задаются вопросами: почему и для чего мы смотрим фильмы, как на индустрию влияют социальная повестка и новые технические возможности съемок?
Марк Казинс на примере "Джокера", "Гравитации", "Лунного света" и нового "Безумного Макса" размышляет, как кино меняет современное поколение.

Важное животное

Самая немногословная картина — "Корова" оскароносного режиссера Андреа Арнольд. Автора второго сезона "Большой маленькой лжи" и "Американской милашки".
© Beat Film FestivalКадр из фильма "Корова"
© Beat Film Festival
Кадр из фильма "Корова"
В центре сурового реалистичного сюжета — британская корова, за жизнью которой Арнольд следила четыре года. Кадр за кадром буренка Лума ест траву, мычит, дает молоко... За атмосферу отвечает саундтрек из Garbage и Билли Айлиш. Медитативный фильм, завораживает.
© Beat Film FestivalКадр из фильма "Корова"
© Beat Film Festival
Кадр из фильма "Корова"

Под звуки диско

В "Блестящем звуке 80-х" Алессандро Мелаццини исследует легкое итальянское диско.
Фанаты и музыканты объясняют, что этот жанр — не только про настроение и веселье. Это целое сообщество, которое стало ответом на социокультурные вызовы 1970-х.
Архивные видео задают атмосферу, а "Vamos a la playa" становится гимном этого киноисследования.
Премьерные показы Beat Film Festival пройдут с 19 июня по 3 июля в московских кинотеатрах, онлайн-хиты прошлых лет фестиваля доступны на "Кинопоиске".
Анна Нехаева
 
 
