Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница мини-юбки изменила моду, как фанату записать трек с кумиром и что сейчас происходит с киноиндустрией. Какие фильмы выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.

Мать и дочь

Открывает смотр кинопортрет Биркин "Джейн глазами Шарлотты". Мать и дочь отправляются в Японию и в поездке узнают новое друг о друге.

Шарлотта Генсбур и Биркин говорят не только о непростом актерском ремесле и законах киномира, но и о быте, личных проблемах, вспоминают прошлое. Обсуждают обнаженные сцены на экране и на фотосессиях: обе неоднократно раздевались на публике, однако было ли это просто?

Маленькая революционерка

Вивьен Вествуд и Александра МакКуина знают все, а изобретательницу мини-юбки — немногие. О ее бунтарских идеях — кинобиография "Мэри Куант: мини-революция".

Британская Коко Шанель одевала Твигги и других модниц в мини и балетки, разбавляла скучную гамму цветными колготками, создавала линию косметики и успевала быть женой и мамой.

В фильме можно увидеть Лондон 1960-х, послушать мелодии The Who и The Kinks. Вивьен Вествуд, Кейт Мосс, Шарлотт Тиллбери тоже появятся в истории.

Творчество в Сети

На Beat Film Festival всегда сильная музыкальная линия. На сей раз смотреть и слушать будут "Charli ХСХ: вместе в одиночестве".

Это фильм о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решила записать альбом "How I’m Feeling Now", транслируя весь процесс в Сети.

Постепенно подключаются поклонники, сама девушка не перестает повторять, что фанаты — неотъемлемая часть ее произведений.

Видеоряд построен на кадрах Zoom-созвонов и прямых трансляций в социальных сетях.

Режиссеры Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер частично превратили повествование в скринлайф, а в отдельные кадры добавили графики.

Глубинка с изюминкой

Персонажи живописной драмы "Атлантида" живут на окраине Венеции, где нет толп туристов и пафосных ресторанов, но есть гонки на моторных лодках и кипарисовые аллеи.

Даниеле чуть больше двадцати, свои будни они с друзьями разбавляют соревнованиями на скорость.

Итальянский постановщик-визионер Юрий Анкарани выстраивает немногословный нарратив в первую очередь на образах, а не на диалогах. Благодаря видеоряду "Атлантида" становится то ромкомом, то триллером, а иногда и хоррором. Так же непредсказуем и финал.

Новая история кино

Для тех, кто не может определиться с выбором, есть рекомендация — "История кино: новое поколение". Авторы задаются вопросами: почему и для чего мы смотрим фильмы, как на индустрию влияют социальная повестка и новые технические возможности съемок?

Марк Казинс на примере "Джокера", "Гравитации", "Лунного света" и нового "Безумного Макса" размышляет, как кино меняет современное поколение.

Важное животное

Самая немногословная картина — "Корова" оскароносного режиссера Андреа Арнольд. Автора второго сезона "Большой маленькой лжи" и "Американской милашки".

В центре сурового реалистичного сюжета — британская корова, за жизнью которой Арнольд следила четыре года. Кадр за кадром буренка Лума ест траву, мычит, дает молоко... За атмосферу отвечает саундтрек из Garbage и Билли Айлиш. Медитативный фильм, завораживает.

Под звуки диско

В "Блестящем звуке 80-х" Алессандро Мелаццини исследует легкое итальянское диско.

Фанаты и музыканты объясняют, что этот жанр — не только про настроение и веселье. Это целое сообщество, которое стало ответом на социокультурные вызовы 1970-х.

Архивные видео задают атмосферу, а "Vamos a la playa" становится гимном этого киноисследования.