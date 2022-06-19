Лучшие фильмы на Beat Film Festival 2022 года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница мини-юбки изменила моду, как фанату записать трек с кумиром и что сейчас происходит с киноиндустрией. Какие фильмы выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.
Мать и дочь
Открывает смотр кинопортрет Биркин "Джейн глазами Шарлотты". Мать и дочь отправляются в Японию и в поездке узнают новое друг о друге.
Шарлотта Генсбур и Биркин говорят не только о непростом актерском ремесле и законах киномира, но и о быте, личных проблемах, вспоминают прошлое. Обсуждают обнаженные сцены на экране и на фотосессиях: обе неоднократно раздевались на публике, однако было ли это просто?
Даниеле чуть больше двадцати, свои будни они с друзьями разбавляют соревнованиями на скорость.
Итальянский постановщик-визионер Юрий Анкарани выстраивает немногословный нарратив в первую очередь на образах, а не на диалогах. Благодаря видеоряду "Атлантида" становится то ромкомом, то триллером, а иногда и хоррором. Так же непредсказуем и финал.
Новая история кино
Для тех, кто не может определиться с выбором, есть рекомендация — "История кино: новое поколение". Авторы задаются вопросами: почему и для чего мы смотрим фильмы, как на индустрию влияют социальная повестка и новые технические возможности съемок?
В центре сурового реалистичного сюжета — британская корова, за жизнью которой Арнольд следила четыре года. Кадр за кадром буренка Лума ест траву, мычит, дает молоко... За атмосферу отвечает саундтрек из Garbage и Билли Айлиш. Медитативный фильм, завораживает.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.