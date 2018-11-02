В Казахстане и Киргизии установят памятники погибшим в ссылке карачаевцам

ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. В Казахстане и Киргизии установят памятники карачаевцам, погибшим в Средней Азии в годы ссылки с 1943 по 1957 годы, сообщил в пятницу глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область была ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были признаны пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Карачаевцы стали возвращаться в родные места после реабилитации в январе 1957 года.

В пятницу в Карачаево-Черкесии прошли массовые мероприятия, приуроченные к 75-летию депортации карачаевского народа. Самый крупный траурный митинг, на который собралась тысячи жителей региона, прошел в городе Карачаевске у мемориала жертвам депортации.

© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов на митинге, приуроченном к 75-летию депортации карачаевского народа © Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов на митинге, приуроченном к 75-летию депортации карачаевского народа

По словам Темрезова, принявшего участие в митинге, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется вопросами строительства памятных объектов.

"Это будет ещё один наш вклад в сохранение памяти и дань уважения нашим старшим, достойно пережившим тяготы и лишения депортации", — сказал Темрезов.

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