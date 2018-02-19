Губернатор рассказал о планах создать в Орловской области логистический хаб

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Орловская область, имеющая удобное географическое расположение, ведет переговоры с потенциальными инвесторами о создании на территории региона грузового хаба, где будут задействованы мощности аэропорта "Орел", который в данный момент не функционирует, сообщил в интервью РИА Новости на инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Андрей Клычков.

"Мы предлагаем создать на базе Орловской области грузовой хаб с таможенным терминалом, в том числе, для московского региона… С рядом потенциальных инвесторов мы уже обсуждали эти планы, они сейчас просчитывают идею", — сказал Клычков, отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения в Орле.

По его словам, создание логистического хаба экономически будет более выгодно, чем развитие гражданской авиации.

Он напомнил, что Орловская область имеет удобное географическое расположение. С одной стороны, регион находится в 380 километрах от Москвы — крупнейшего рынка сбыта. С другой стороны, является центром Центрального федерального округа. В радиусе 500 километров от Орла проживают 50 миллионов человек.

Аэропорт Орла расположен в 6 километрах от центра города. С 2010 года не эксплуатируется, он способен принимать воздушные суда с максимальным взлетным весом 98 тонн: самолеты Boeing 737, Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-24 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.