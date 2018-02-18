В Вологодской области ожидают почти три миллиона туристов в 2018 году

СОЧИ, 18 фев — РИА Новости. Власти Вологодской области ожидают 2,9 миллиона туристов в текущем году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В 2017 году Вологодскую область посетили 2,87 миллиона человек, рост турпотока составил 2% по сравнению с предыдущим годом.

"Турпоток растет, мы уделяем этому колоссальное внимание. Мы каждый год открываем от 50 до 100 объектов инфраструктуры туристического сервиса — это кемпинги, гостиницы, предприятия общепита… Наш прогноз на 2018 год – 2,9 миллиона туристов и экскурсантов", – сказал Кувшинников.

По мнению губернатора, в течение ближайших трех лет регион преодолеет планку в 3 миллиона туристов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.