Глубоководный порт-хаб под Архангельском начнут строить в 2020 году

СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Сегодняшние темпы работы над проектом глубоководного порта-хаба в Архангельской области позволяют говорить о том, что его строительство будет начато в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Игорь Орлов в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Это очень крупный инфраструктурный проект. Проведены изыскания, отработан ряд проектных решений, начаты переговоры с потенциальными инвесторами. Работа активно продолжается", — сказал Орлов.

Губернатор отметил, что сегодняшние темпы работы над проектом позволяют предположить, что в 2020 году строительство будет начато.

Строительство нового глубоководного порта-хаба с возможностью круглогодичного захода крупнотоннажных судов планируется в 55 километрах севернее Архангельска в районе острова Мудьюг, в северной части губы Сухое море Двинского залива Белого моря. Перспективный грузооборот Архангельского глубоководного порта к 2030 году оценивается в 30 миллионов тонн.

Проект тесно связан со строительством железнодорожной магистрали "Белкомур". Направление грузопотоков по магистрали "Белкомур" с последующей обработкой и перевалкой грузов в новом порту позволит оптимизировать логистику грузов, следующих с Урала и из Сибири за счет сокращения железнодорожного плеча доставки (до 800 километров) и стоимости доставки этих грузов к порту отгрузки.

В прошлом году соглашение о намерениях по реализации проекта строительства глубоководного порта подписали китайская компания Poly International Holding и АО "Арктический транспортно-промышленный узел "Архангельск".

Новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран АТР (в первую очередь Китая).

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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