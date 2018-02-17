СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что все объекты, которые строятся в регионе к чемпионату мира по футболу, находятся в высокой степени готовности, необходимо лишь ускорить реконструкцию аэропорта Храброво.

"Подготовка к чемпионату идет в соответствии с графиком. Выходим на финишную прямую. Все объекты находятся в высокой степени готовности. Единственный объект, вызывающий опасения, – аэропорт "Храброво". Темпы его реконструкции необходимо усилить", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Для этого постоянно собираем совещания с участием собственников аэровокзала. Правительство области оказывает все необходимое содействие, проводим постоянный мониторинг. Сейчас актуализируется график. Собственник сообщает, что смены и количество рабочих будут увеличены", — добавил губернатор.

Реконструкция калининградского аэропорта "Храброво" ведется с 2013 года по двум направлениям: аэродромные объекты реконструируются за федеральные средства, аэровокзальный комплекс строится за счет инвестора. Все объекты должны быть завершены к чемпионату мира по футболу 2018.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.