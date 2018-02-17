В Калининграде определили сроки выбора подрядчика строительства онкоцентра

СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство онкологического центра в Калининградской области состоятся во втором квартале этого года, после того проект получит положительное заключение, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, стоимость строительства самого центра и оснащения его оборудованием, по предварительным оценкам, составляет около 5,6 миллиарда рублей, но окончательная цифра определится после завершения государственной экспертизы, которую проект проходит в настоящее время.
Строительство специализированного высокотехнологического онкологического центра в Калининградской области должно было начаться еще к 2015 году, однако из-за нехватки финансирования вопрос не решался.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.