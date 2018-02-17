В Калининграде определили сроки выбора подрядчика строительства онкоцентра

СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство онкологического центра в Калининградской области состоятся во втором квартале этого года, после того проект получит положительное заключение, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Антон Алиханов.

"После получения положительного заключения госэкспертизы во втором квартале 2018 года состоятся необходимые конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство онкоцентра. Участок под строительство площадью 5 гектаров уже определен, онкологический центр разместится в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда", — сказал Алиханов РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, стоимость строительства самого центра и оснащения его оборудованием, по предварительным оценкам, составляет около 5,6 миллиарда рублей, но окончательная цифра определится после завершения государственной экспертизы, которую проект проходит в настоящее время.

Строить онкоцентр предстоит в рамках софинансирования федерального и регионального бюджетов в соотношении 77 на 23 процента, соответственно. Проект реализуется при поддержке президента РФ и включен в бюджет 2018-2020 годов.

Строительство специализированного высокотехнологического онкологического центра в Калининградской области должно было начаться еще к 2015 году, однако из-за нехватки финансирования вопрос не решался.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.