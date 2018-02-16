В столичной мэрии заявили, что 12% инвестиций в Россию приходятся на Москву

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более одной десятой части инвестиций в Россию приходится на Москву, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на руководителя департамента Владимира Ефимова.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за последние семь лет инвестиции в основной капитал выросли на 70% в сопоставимых ценах, а в 2017 году их объем составляет 2 триллиона рублей.

"Москва – центр притяжения инвестиций в России, порядка 12% вложений в основной капитал в стране приходится на столицу", — заявил Ефимов 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ефимов подчеркнул, что позитивная динамика обусловлена тем, что правительство Москвы последние несколько лет формирует благоприятную деловую среду. Работа ведется по всем существующим каналам как департаментом экономической политики, так и другими профильными ведомствами.

"Москва, действительно, открыта к сотрудничеству. В постоянном диалоге с бизнесом принимаются решения по упрощению административных процедур, вводятся налоговые льготы для предприятий. Для предпринимателя сегодня функционируют сервисы, которые позволяют совершать множество операций дистанционно: покупать недвижимость, получать разрешения и подавать различного рода заявления в режиме онлайн", – отметил глава департамента.

Как отмечается в сообщении, помимо прочего используются новые формы привлечения инвестиций. Так, в 2017 году в Москве был заключен первый в России офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов.

"Офсет предусматривает долгосрочное продуктивное сотрудничество, бизнес получает гарантию сбыта продукции, а город – современное производство полного цикла, которое позволит нам закупать продукцию дешево и столько, сколько необходимо москвичам", — пояснил Ефимов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.