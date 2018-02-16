Глава Югры рассказала о планах по строительству нового моста через Обь

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа считают целесообразным участие правительства РФ в строительстве нового моста через реку Обь в районе Сургута, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В начале прошлого года в Фонде развития Югры, учредителем которого является региональное правительство, заявили, что планируется привлечение средств из федерального бюджета на строительство моста через реку Обь в районе Сургута. В проект включен мостовой переход на четыре полосы протяженностью свыше полутора километров, а также более 40 километров подъездных дорог. Глава региона Наталья Комарова отмечала, что новый сургутский мост — "самый крупный строительный проект десятилетия в Ханты-Мансийском автономном округе". Предполагалось, что для строительства моста будут привлечены средства, собранные через систему "Платон".

"Мы не ставили так вопрос, что если федеральные средства, то "Платон". Мы действительно ведем переговоры с Минтрансом, надеясь, полагая, что целесообразно, чтобы правительство РФ приняло участие в реализации этого проекта", — подчеркнула губернатор Югры

Новый мост через Обь станет вторым в Сургутском районе. Первый, протяженностью более двух километров, был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. По словам Комаровой, он "уже много лет назад свой ресурс с точки зрения проходимости исчерпал". Глава региона уточнила, что этот мост используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением, причем уже не один год.

"В этой связи финансово-экономическое обоснование данного проекта показывает, что есть целесообразность строительства еще одного моста. И мы полагали, мотивируя наше предложение, что действующий мост остается региональным, а новый — федеральным, потому что выстраивается федеральный коридор. Исходя из этого, мы готовы обсуждать эту тему и формировать финансово-экономическую модель", — заявила глава ХМАО.

В настоящее время власти делают все для того, чтобы сформировать решение и запустить его в текущем году, отметила Комарова, отвечая на вопрос о возможных сроках строительства моста. Объемы финансирования проекта, по ее словам, будут зависеть от его финансово-экономической модели. Она уточнила, что речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей.

"Полагаем, что это будет совместный проект региональных и федеральных властей… Но мы везде этот проект предлагаем инвесторам. У нас есть даже интересанты из Южной Кореи", — добавила губернатор Югры.