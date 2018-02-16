Кубань заключила на форуме в Сочи соглашений в сфере ТЭК на 116 млрд рублей

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Власти Кубани на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили восемь соглашений в сфере топливно-энергетического комплекса на сумму более 116 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным краевых властей, проекты касаются модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, развития возобновляемых источников энергии, мусороперерабатывающих комплексов и технологий энергосбережения и энергоэффективности.

"В сфере топливно-энергетического комплекса мы заключили восемь соглашений с общей суммой инвестирования 116 миллиардов рублей. Предполагается модернизация всех пяти нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся на территории края – Афипского, Ильского, Краснодарского, Славянского, Туапсинского", – цитирует пресс-служба замгубернатора Анатолия Вороновского.

Уточняется, что одно из соглашений, подписанное с дочерним предприятием ПАО "Газпром нефть", касается вопросов, связанных с повышением доступности на рынке края высококачественных битумных материалов для предприятий дорожного хозяйства и ЖКХ.

"Они будут не только отвечать современным требованиям, но и соответствовать по составу и свойствам, климатическим условиям Краснодарского края. Если производство будет налажено – это скажется и себестоимости, в том числе", – отметил вице-губернатор.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.