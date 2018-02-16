На форуме в Сочи обсудили интервенционный фонд зерна

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Интервенционный фонд зерна как механизм поддержки аграриев и сглаживания колебаний на рынке сыграл свою роль, теперь необходимо искать новые способы для достижения этих целей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Михаил Кийко.

"Достаточно высокая цена содержания интервенционного фонда и выход российских аграриев на качественно новый уровень позволяют сделать предположение, что в первоначальном виде интервенционный фонд сыграл свою роль и надо искать новые механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей и сглаживания рыночных колебаний", — сказал Кийко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он напомнил, что в 2017 году закупки зерна в интервенционный фонд не проводились. Годом ранее ОЗК закупила в фонд более 1,52 миллиона тонн зерна. "Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2018 составил 3,97 миллиона тонн, из которых более 86% объема приходится на урожаи 2014-2016 годов", — отметил глава компании.

"Зерно на хранение размещено более чем на 200 элеваторах в 32 регионах России. Часть зерна из интервенционного фонда была реализована в виде гуманитарной помощи, часть, 60 тысяч тонн, поставлена в зернодефицитные регионы России — Якутию, Камчатский край, Крым и Севастополь", — продолжил Кийко.

Комментируя новые способы поддержки аграриев и сглаживания колебаний, гендиректор ОЗК сказал, что одним из таких механизмов может стать продажа с открытых аукционов по публично определяемой цене избытков зерна интервенционного фонда, в том числе — и на экспорт. Такой подход, по его словам, позволит постоянно обновлять структуру фонда и поддерживать качество зерна.

"Также, при необходимости, можно гибко регулировать и виды зерна, и его классность, выдерживать оптимальные сроки хранения. Можно предположить, что в нынешнем виде интервенционный фонд станет историей, ставший катализатором развития и своего рода гарантом для производителей. На нынешнем этапе необходимы более тонкие и гибкие механизмы регулирования, снижение стоимости их обслуживания", — заключил Кийко.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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