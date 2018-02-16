На форуме в Сочи обсудили интервенционный фонд зерна

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Интервенционный фонд зерна как механизм поддержки аграриев и сглаживания колебаний на рынке сыграл свою роль, теперь необходимо искать новые способы для достижения этих целей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Михаил Кийко.
"Достаточно высокая цена содержания интервенционного фонда и выход российских аграриев на качественно новый уровень позволяют сделать предположение, что в первоначальном виде интервенционный фонд сыграл свою роль и надо искать новые механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей и сглаживания рыночных колебаний", — сказал Кийко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Он напомнил, что в 2017 году закупки зерна в интервенционный фонд не проводились. Годом ранее ОЗК закупила в фонд более 1,52 миллиона тонн зерна. "Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2018 составил 3,97 миллиона тонн, из которых более 86% объема приходится на урожаи 2014-2016 годов", — отметил глава компании.
"Зерно на хранение размещено более чем на 200 элеваторах в 32 регионах России. Часть зерна из интервенционного фонда была реализована в виде гуманитарной помощи, часть, 60 тысяч тонн, поставлена в зернодефицитные регионы России — Якутию, Камчатский край, Крым и Севастополь", — продолжил Кийко.
Комментируя новые способы поддержки аграриев и сглаживания колебаний, гендиректор ОЗК сказал, что одним из таких механизмов может стать продажа с открытых аукционов по публично определяемой цене избытков зерна интервенционного фонда, в том числе — и на экспорт. Такой подход, по его словам, позволит постоянно обновлять структуру фонда и поддерживать качество зерна.
"Также, при необходимости, можно гибко регулировать и виды зерна, и его классность, выдерживать оптимальные сроки хранения. Можно предположить, что в нынешнем виде интервенционный фонд станет историей, ставший катализатором развития и своего рода гарантом для производителей. На нынешнем этапе необходимы более тонкие и гибкие механизмы регулирования, снижение стоимости их обслуживания", — заключил Кийко.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
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