Препараты 27 непатентованных названий промаркируют в 2018 году

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Препараты 27 международных непатентованных названий по программе "Семь нозологий" будут промаркированы в России в 2018 году, заявил РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"7 нозологий", 27 международных непатентованных названий", — сказал Мурашко в ответ на соответствующий вопрос на полях Российского инвестиционного форума.

"Общий объем средств — это больше 40 миллиардов", — добавил он.

Мурашко напомнил, что в 2017 году в официальной сети лицензированных аптек и оптовых организаций впервые за последние годы фактически в два раза снизилось количество выявляемых фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов. "Работа, которая проводится, она первые результаты дала: цифра ранее была в пределах 0,8% от общего количества серий, которые находятся на контроле, а в 2017 она составила чуть меньше 0,4%. Поэтому это выраженный хороший эффект", — отметил Мурашко.

Ранее госкорпорация "Ростех" сообщала, что инвестирует свыше 20 миллионов евро (порядка 1,3 миллиарда рублей) в серийное производство локализованного оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Мурашко сообщал в ноябре 2017 года, что выпуск оборудования для маркировки лекарств уже начался.

В России с 1 февраля по 31 декабря 2017 года проводился эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня семи высокозатратных нозологий), с 1 января по 31 декабря 2018 года — обязательная маркировка 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот.