На форуме в Сочи рассказали об инвестировании в сферу hi-tech

16:5516.02.2018
(обновлено: 17:29 16.02.2018)
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Отсутствие достаточного количества проектов и объема ликвидности ограничивает негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в инвестировании в высокотехнологичный сектор, сообщил РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.
По его словам, негосударственным пенсионным фондам теоретически интересно инвестировать в высокотехнологичные компании. Инвестиции в высокотехнологичный сектор — это те инвестиции, которые могут дать очень высокую доходность.
"Но для того, чтобы они доходность показали, у тебя должны быть широкие возможности для инвестирования в этот сектор — не одна-две компании, а достаточно большое количество проектов и достаточно значительный объем капитала, который ты можешь направлять в этот сектор. Потому что там большое количество компаний, которые покажут убытки, но зато те, кто покажет прибыль, ее показатель будет высокий, что позволит компенсировать убытки", — считает он.
Второе условие, по его мнению, наличие достаточного объема ликвидности. Фонды, лишившиеся возможности получать приток новых пенсионных денег, сильно ограничены в возможностях инвестирования, в первую очередь в высокотехнологичный сектор.
"Существующие нормативные ограничения, препятствующие инвестированию, — не такая большая проблема, потому что и Банк России, и Минэкономразвития, с нашей подачи и с подачи нашего диалога с Московской биржей, готовы часть этих ограничений снимать. Но мы не обладаем тем объемом капитала, который позволял бы нам инвестировать в этот сектор", — сказал он, отметив малое количество эмитентов на этом рынке среди российских компаний.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.