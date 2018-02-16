На форуме в Сочи рассказали об инвестировании в сферу hi-tech

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Отсутствие достаточного количества проектов и объема ликвидности ограничивает негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в инвестировании в высокотехнологичный сектор, сообщил РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.

По его словам, негосударственным пенсионным фондам теоретически интересно инвестировать в высокотехнологичные компании. Инвестиции в высокотехнологичный сектор — это те инвестиции, которые могут дать очень высокую доходность.

"Но для того, чтобы они доходность показали, у тебя должны быть широкие возможности для инвестирования в этот сектор — не одна-две компании, а достаточно большое количество проектов и достаточно значительный объем капитала, который ты можешь направлять в этот сектор. Потому что там большое количество компаний, которые покажут убытки, но зато те, кто покажет прибыль, ее показатель будет высокий, что позволит компенсировать убытки", — считает он.

Второе условие, по его мнению, наличие достаточного объема ликвидности. Фонды, лишившиеся возможности получать приток новых пенсионных денег, сильно ограничены в возможностях инвестирования, в первую очередь в высокотехнологичный сектор.

"Существующие нормативные ограничения, препятствующие инвестированию, — не такая большая проблема, потому что и Банк России, и Минэкономразвития, с нашей подачи и с подачи нашего диалога с Московской биржей, готовы часть этих ограничений снимать. Но мы не обладаем тем объемом капитала, который позволял бы нам инвестировать в этот сектор", — сказал он, отметив малое количество эмитентов на этом рынке среди российских компаний.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.