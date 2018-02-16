Пензенская и Ульяновская области в Сочи договорились о сотрудничестве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на Российском инвестиционном форуме в Сочи 16 февраля 2018

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на Российском инвестиционном форуме в Сочи 16 февраля 2018

САРАТОВ, 16 фев – РИА Новости. Пензенская и Ульяновская области в рамках форума в Сочи договорились о сотрудничестве в промышленности, образовании, культуре, здравоохранении и туризме, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

Губернаторы Иван Белозерцев и Сергей Морозов подписали план мероприятий на 2018-2019 годы по реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ предусматривает проведение ряда мероприятий по нескольким направлениям.

"В промышленности это обмен информацией о выпускаемых товарах и предоставляемых услугах, содействие развитию связей между предприятиями, привлечение заинтересованных субъектов к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, расширение кооперации, обмен опытом, а также проведение делового совета предпринимателей пензенского и ульяновского регионов", — говорится в сообщении.

В образовании стороны договорились проводить тематические семинары, профориентацию одаренных абитуриентов, а также формировать общий банк образовательных программ по специальностям топ-50. В сфере здравоохранения регионы будут совершенствовать программы по обучению медработников, обмениваться опытом по льготному лекарственному обеспечению и по предотвращению инвалидизации населения социально активного возраста.

"В сфере культуры: сотрудничество Ульяновского областного художественного музея и государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", участие художников и писателей в выставках и конкурсах… В сфере туризма планируется продвижение туристических маршрутов, объединяющих Ульяновскую и Пензенскую области, обмен организованными группами школьников", — говорится в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.