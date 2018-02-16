ОЗК изучает возможности поставок зерна в ЮАР, Марокко и Таиланд

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Объединенная зерновая компания (ОЗК) ведет переговоры о поставках с импортерами зерна и продуктов его переработки из ЮАР, Марокко, Туниса и Таиланда, а в целом приоритетными направлениями для экспорта пшеницы являются страны Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и Азии, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ОЗК Михаил Кийко.

"Приоритетными направлениями поставок пшеницы являются как страны Ближнего Востока и Северной Африки — традиционные потребители российского зерна, так и страны Латинской Америки и Азии как новые рынки сбыта российского зерна. Идут переговоры с импортерами зерна и продуктов переработки из ЮАР, Марокко, Туниса, Таиланда", — сказал Кийко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В июне 2017 года дочерняя структура Объединенной зерновой компании, "ОЗК Юг", заключила контакт на поставку 300 тысяч тонн пшеницы в Венесуэлу. По словам главы ОЗК, сейчас контракт исполнен почти на половину — в эту страну поставлено 132 тысячи тонн пшеницы.

"По данным на конец января, из зернового терминала НКХП ушли четыре лодки по 33 тысяч тонн. Сроки исполнения данного контракта увеличены в силу экономической нестабильности в Венесуэле, что сказывается на графике поставки судов под погрузку", — отметил собеседник агентства.

В целом, по словам Кийко, в текущем сезоне, как и ранее, основным драйвером роста российского зернового рынка является экспорт. "Внутреннее потребление достаточно стабильно и может вырасти в пределах 10-20 миллионов тонн в год при взрывном росте и развитии животноводства и аквакультуры, где требуется зерно как основа рациона. При этом пристальное внимание требуется уделить развитию инфраструктуры", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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