ОЗК изучает возможности поставок зерна в ЮАР, Марокко и Таиланд

16:4816.02.2018
(обновлено: 17:48 16.02.2018)
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Объединенная зерновая компания (ОЗК) ведет переговоры о поставках с импортерами зерна и продуктов его переработки из ЮАР, Марокко, Туниса и Таиланда, а в целом приоритетными направлениями для экспорта пшеницы являются страны Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и Азии, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ОЗК Михаил Кийко.
"Приоритетными направлениями поставок пшеницы являются как страны Ближнего Востока и Северной Африки — традиционные потребители российского зерна, так и страны Латинской Америки и Азии как новые рынки сбыта российского зерна. Идут переговоры с импортерами зерна и продуктов переработки из ЮАР, Марокко, Туниса, Таиланда", — сказал Кийко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
В июне 2017 года дочерняя структура Объединенной зерновой компании, "ОЗК Юг", заключила контакт на поставку 300 тысяч тонн пшеницы в Венесуэлу. По словам главы ОЗК, сейчас контракт исполнен почти на половину — в эту страну поставлено 132 тысячи тонн пшеницы.
"По данным на конец января, из зернового терминала НКХП ушли четыре лодки по 33 тысяч тонн. Сроки исполнения данного контракта увеличены в силу экономической нестабильности в Венесуэле, что сказывается на графике поставки судов под погрузку", — отметил собеседник агентства.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
В целом, по словам Кийко, в текущем сезоне, как и ранее, основным драйвером роста российского зернового рынка является экспорт. "Внутреннее потребление достаточно стабильно и может вырасти в пределах 10-20 миллионов тонн в год при взрывном росте и развитии животноводства и аквакультуры, где требуется зерно как основа рациона. При этом пристальное внимание требуется уделить развитию инфраструктуры", — сказал он.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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