Находящиеся в Приморье рабочие из КНДР останутся в регионе до конца года

16:4516.02.2018
(обновлено: 17:01 16.02.2018)
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СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Северокорейские рабочие, которые сейчас находятся в Приморье, останутся в регионе до конца 2018 года, заявил РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Ранее сообщалось, что властями Приморья на 2018 год было согласовано привлечение 9264 работников из КНДР, но Минтруд отклонил заявку. Тарасенко в январе рассказал журналистам, что власти Приморья обратились в Москву, чтобы оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона.
"Пока еще не принято (решение Москвой – ред.), но до конца года пока они (северокорейские рабочие — ред.) будут работать у нас", — сказал Тарасенко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, обращение в Москву с просьбой оставить рабочих в регионе было связано с тем, что в Приморье нужна рабочая сила.
"Проектов очень много интересных, которые развиваются… Рыбная промышленность — простая обработка рыбы и так далее. Это малооплачиваемая работа, но она необходима, нужны люди, пока мы не автоматизировали процесс. Поэтому большая необходимость (в рабочей силе — ред.) есть", — добавил собеседник.
Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.