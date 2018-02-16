Находящиеся в Приморье рабочие из КНДР останутся в регионе до конца года

Рабочие из КНДР на строительстве в России. Архивное фото

Рабочие из КНДР на строительстве в России. Архивное фото

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Северокорейские рабочие, которые сейчас находятся в Приморье, останутся в регионе до конца 2018 года, заявил РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Ранее сообщалось, что властями Приморья на 2018 год было согласовано привлечение 9264 работников из КНДР, но Минтруд отклонил заявку. Тарасенко в январе рассказал журналистам, что власти Приморья обратились в Москву, чтобы оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона.

"Пока еще не принято (решение Москвой – ред.), но до конца года пока они (северокорейские рабочие — ред.) будут работать у нас", — сказал Тарасенко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, обращение в Москву с просьбой оставить рабочих в регионе было связано с тем, что в Приморье нужна рабочая сила.

"Проектов очень много интересных, которые развиваются… Рыбная промышленность — простая обработка рыбы и так далее. Это малооплачиваемая работа, но она необходима, нужны люди, пока мы не автоматизировали процесс. Поэтому большая необходимость (в рабочей силе — ред.) есть", — добавил собеседник.

Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.