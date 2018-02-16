Пензенская и Саратовская области договорились о сотрудничестве

САРАТОВ, 16 фев – РИА Новости. Губернаторы Пензенской и Саратовской областей Иван Белозерцев и Валерий Радаев в пятницу на площадке форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщила пресс-служба пензенского губернатора.

"Мы видим, что за последние годы в Саратовской области сделано очень много по привлечению инвесторов, развитию комфортной среды, благоустройству, ремонту дорог… Уверен, что подписание этого соглашения даст нам возможность более активно работать, обмениваться положительным опытом. Будем активнее взаимодействовать, чтобы развивать наши регионы", – цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор Саратовской области Радаев отметил, что Пензенская область является драйвером развития в масштабах страны по многим позициям, успешна в привлечении инвестиций, в сельском хозяйстве.

"Наше торгово-экономическое сотрудничество длится не один год и демонстрирует хорошую динамику. Однако подобный результат – не предел… Мы можем успешно налаживать связи в самых разных сферах – от промышленности и сельского хозяйства до культуры, образования и здравоохранения. Соглашение… заключает в себе такие возможности и перспективы", – цитирует слова Радаева его пресс-служба.

В пресс-службе саратовского губернатора уточнили, что товарооборот между регионами в 2016 году составил около 7,2 миллиарда рублей. Из Саратовской в Пензенскую область вывозятся мука, колбасные изделия, моющие средства, комбикорм, минеральные химические удобрения, прокат готовый черных металлов, а в обратном направлении идут пиво, мебель, мясо и мясо птицы, мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия. "Совместно с пензенской стороной успешно реализуются научные, образовательные, культурные, спортивные проекты, осуществляется обмен делегациями", — отмечается в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.