Ростех начнет поставку первых аппаратов для маркировки лекарств в феврале

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Корпорация "Ростех" в феврале начнет поставку производителям первых аппаратов для маркировки лекарств, рассказал РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее в "Ростехе" заявляли, что инвестируют свыше 20 миллионов евро (порядка 1,3 миллиарда рублей) в серийное производство локализованного оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Глава Росздравнадзора сообщал в ноябре 2017 года, что выпуск оборудования для маркировки лекарств уже начался.

"В феврале "Ростех" должен начать поставку первых единиц оборудования", — сказал Мурашко на Российском инвестиционном форуме.

В России с 1 февраля по 31 декабря 2017 года проводился эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня семи высокозатратных нозологий), с 1 января по 31 декабря 2018 года — обязательная маркировка 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.