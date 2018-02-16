Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов России на инвестиционном форуме в Сочи попросил разработать для субъектов Дальнего Востока особую модель бюджета, которая учитывала бы особенности этих территорий.

"По Дальнему Востоку с учетом приоритетов его развития нужно рассматривать особую модель, потому что, полагаю, что в этом модельном бюджете не учтена транспортная доступность, которая у нас только морская или воздушная, как внутри региона, так и с материком. Отдельный вопрос Курил, где сложные вопросы доставки, стоимости вообще строительства", — сказал Кожемяко.

По его мнению, в этой особой модели требуется учесть и специальные льготы, которые предоставляют молодым семьям, многодетным, а также специалистам, которые приезжают на Сахалин, что требует решения жилищных вопросов, выделения "подъемных". Кроме того, отдельных затрат требуют субсидии населению затрат на услуги ЖКХ. Кожемяко отметил, что для созданных в регионе территорий опережающего развития инфраструктура должна создаваться за счет средств регионального бюджета

"Думаю, что по Дальнему Востоку нужно очень внимательно посмотреть с учетом поставленных государством задач по перспективам его развития, по созданию комфортных условий для жителей с тем, чтобы модельный бюджет именно позволял территории развиваться", — заявил Кожемяко.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.