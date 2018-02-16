Ростуризм и Конгресс-бюро обсудят ускорение выдачи виз под деловой туризм

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" совместно с федеральным агентством по туризму планируют представить в МИД РФ свои варианты решения визовой проблемы, которая мешает развиваться деловому туризму в России, заявил в пятницу директор ассоциации Алексей Колачев на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, визовая проблема остаётся ключевой с точки зрения привлечения иностранцев для участия в различных массовых мероприятиях в России. "На следующей неделе или чуть позже мы планируем совместно с Ростуризмом встречу в министерстве иностранных дел. Вместе с Олегом Сафоновым мы будем инициировать варианты решения визовой проблемы", — сообщил Колачев.

Эксперт уточнил, что есть определенные договоренности между МИД и некоторыми посольствами о визовых послаблениях, например, для участников Петербургского экономического форума, куда иностранные участники приезжают, получая визы за очень короткое время.

"Это индивидуальные случаи, а мы должны в этом направлении проводить планомерную работу при поддержке правительства и МИД. Современная визовая система является своего рода барьером для организации масштабных международных мероприятий", — считает глава ассоциации.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.