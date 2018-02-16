Калининградские власти и "ВЭБ Инновации" планируют создать венчурный фонд

КАЛИНИНГРАД, 16 фев — РИА Новости. Компания "ВЭБ Инновации" и правительство Калининградской области рассмотрят возможность создания венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных компаний, зарегистрированных на территории региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

В пятницу ООО "ВЭБ Инновации" и правительство Калининградской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор ООО "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов и зампредседателя правительства региона Александр Шендерюк-Жидков, отметили в пресс-службе.

"Соглашение предполагает взаимодействие сторон в интересах развития инновационной деятельности в Калининградской области, в частности "ВЭБ Инновации" и правительство Калининградской области рассмотрят возможность создания венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных компаний, зарегистрированных на территории региона", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны договорились также о совместном продвижении инновационных компаний Калининградской области и их "встраивании" в технологические цепочки на региональном, федеральном и международном уровнях.

По словам гендиректора "ВЭБ Инновации" Кирилла Булатова, которые приводятся в сообщении, взаимодействие с правительством Калининградской области позволит компании эффективнее выстроить в регионе работу по поиску и поддержке перспективных высокотехнологичных компаний. Появление нового инструмента поддержки – совместного регионального венчурного фонда – будет способствовать развитию технологического предпринимательства в Калининградской области.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.