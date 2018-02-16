Минсельхоз намерен сохранить мировое лидерство по поставкам пшеницы

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Несмотря на снижение урожая в текущем году в РФ до планируемых 110 миллионов тонн, это не должно сказаться на планах по экспорту зерна, и Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Россия в 2017 году побила исторический рекорд по сбору зерна, установленный в СССР в 1978 году (когда было собрано 127,4 миллиона тонн), и получила урожай в 134,1 миллиона тонн зерна по оценке Росстата. Урожай пшеницы впервые в истории составил 85,8 миллиона тонн.

"Я думаю, что даже при уменьшении объемов сбора пшеницы лидерство на мировом рынке мы сохраним", — сказал Ткачев в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Он уточнил, что это будет возможно осуществить благодаря двум рекордным урожаям последних лет, которые позволяют получить большие переходящие запасы в конце этого сезона – порядка 20 миллионов тонн.

Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года) составил рекордные 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду составит 45-47 миллионов тонн, а поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. Россия в 2017 году увеличила экспорт пшеницы и меслина на 30,4% по сравнению с предыдущим годом — до 33,026 миллиона тонн, сообщала ранее Федеральная таможенная служба.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.