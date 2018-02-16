Саратовские власти рассказали об инвестициях французской SNF в новый завод

САРАТОВ, 16 фев – РИА Новости. Французская группа компаний SNF вложит около 3,5 миллиарда рублей в первую очередь строительства производства акриламида и полиакриламида на площадке нефтехимического предприятия "Саратоворгсинтез", сообщило правительство области.
Закладка первого камня в основание будущего завода SNF состоялась 26 мая 2016 года в Саратове. Первая очередь строительства завода SNF, согласно проекту, будет рассчитана на выпуск полиакриламида в объеме 60 тысяч тонн в год. По данным комитета инвестполитики и имущественных отношений области, первый этап строительства планируется завершить к 2019 году, объем инвестиций оценивался в 2,5 миллиарда рублей с созданием 160 рабочих мест.
Губернатор области Валерий Радаев и гендиректор ООО "СНФ Флопам" ("дочка" SNF в Саратове) Рески Мохамед Буэрауа в рамках форума в Сочи подписали соглашение о реализации очередного этапа строительства в Саратове завода по производству акриламида и полиакриламида мощностью до 60 тысяч тонн в год.
"Инвестиционный проект "Строительство завода по производству акриламида и полиакриламида мощностью до 60 тысяч тонн в год" реализуется в Саратове с 2016 по 2018 год. Общая стоимость проекта — около 3,5 миллиарда рублей… Проект позволит создать 200 новых рабочих мест", — говорится в сообщении. На заводе будут размещаться два цеха по производству акриламида и четыре цеха по производству полиакриламида. "В дальнейшем планируется увеличение мощности производства полиакриламида до 150 тысяч тонн в год", — отмечается в сообщении.
Ранее владелец SNF Рене Пик заявлял, что до запуска нового завода в Саратове инвестору предстоит убедить российские нефтедобывающие компании использовать новые технологии, поскольку, по его словам, с помощью полимеров можно увеличить добычу нефти почти вдвое. По данным "Лукойла", "Саратоворгсинтез", который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кислоты, обеспечит будущий завод SNF сырьем для производства полимеров, которые в том числе будут в дальнейшем использоваться "Лукойлом" для повышения уровня нефтеотдачи пластов эксплуатируемых месторождений.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
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В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
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