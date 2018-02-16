Ткачев рассказал, сколько зерна планируется собрать в этом году

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Россия в текущем году может собрать более 110 миллионов тонн зерна, — все будет зависеть от погодных условий, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в рамках Российского инвестиционного форума.

"Поэтому сейчас мы даем прогноз на уровне 110 миллионов тонн, но весной, ближе к лету, когда будет понятно, как перезимовали озимые, станет понятна структура посевов, будет видно, как прошли весенние полевые работы, — вот тогда будем прогноз уточнять, возможно, в сторону повышения", — сказал Ткачев.

"Еще совсем недавно урожай свыше 100 миллионов тонн считался большим, но последние четыре года мы каждый год получаем более 100 миллионов тонн, а в 2016 и 2017 годах получили рекордные результаты", — напомнил он.

"При этом понятно, что каждый год непрерывно ставить рекорды не получится: от года к году меняется погода, структура посевов", — отметил Ткачев.

Министр напомнил, что в настоящее время 95% озимых в РФ находятся в хорошем состоянии. "На Северо-Западе, в Центре, Поволжье, Урале и Сибири снежный покров во время морозов в январе был достаточный, снега было мало на Юге и Северном Кавказе, но там и погода была теплее обычной. Поэтому мы не ожидаем серьезных проблем с состоянием озимых", — заключил Ткачев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.