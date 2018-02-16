Ткачев рассказал, сколько зерна планируется собрать в этом году

15:4716.02.2018
(обновлено: 16:27 16.02.2018)
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Россия в текущем году может собрать более 110 миллионов тонн зерна, — все будет зависеть от погодных условий, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в рамках Российского инвестиционного форума.
"Поэтому сейчас мы даем прогноз на уровне 110 миллионов тонн, но весной, ближе к лету, когда будет понятно, как перезимовали озимые, станет понятна структура посевов, будет видно, как прошли весенние полевые работы, — вот тогда будем прогноз уточнять, возможно, в сторону повышения", — сказал Ткачев.
"Еще совсем недавно урожай свыше 100 миллионов тонн считался большим, но последние четыре года мы каждый год получаем более 100 миллионов тонн, а в 2016 и 2017 годах получили рекордные результаты", — напомнил он.
"При этом понятно, что каждый год непрерывно ставить рекорды не получится: от года к году меняется погода, структура посевов", — отметил Ткачев.
Министр напомнил, что в настоящее время 95% озимых в РФ находятся в хорошем состоянии. "На Северо-Западе, в Центре, Поволжье, Урале и Сибири снежный покров во время морозов в январе был достаточный, снега было мало на Юге и Северном Кавказе, но там и погода была теплее обычной. Поэтому мы не ожидаем серьезных проблем с состоянием озимых", — заключил Ткачев.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.