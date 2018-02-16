У России есть огромный потенциал в сфере экспорта услуг, считает эксперт

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Конгрессно-выставочная отрасль России, которая относится к экспорту услуг, имеет даже сейчас огромный экономический потенциал, заявил директор по экспортной политике и анализу АО "Российский экспортный центр" Михаил Снег, выступая в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он отметил, что конгрессно-выставочная отрасль, которая, безусловно, является одной из мощнейших в экономике, до сих пор была обойдена вниманием в России.

"В целом наш экспорт российских услуг не являлся фокусом. В последние годы у нас фокус находился на развитии сырьевого и энергетического экспорта. К поддержке экспорта услуг мы приступаем практически только сейчас, когда начинаются серьёзные экспертные обсуждения, исследования, разработки стратегий, формирование мер государственной поддержки", — сказал в ходе выступления Снег.

"Между тем у российского экспорта услуг огромный потенциал. Даже сейчас, по консервативной оценке Центробанка, он генерирует порядка 60 миллиардов долларов в российской экономике. Это половина всего нашего товарного экспорта, который в 2017 году составил 130 миллиардов долларов", — прокомментировал ситуацию эксперт.

По его мнению, въездной туризм в Россию — это экспорт, а для того чтобы экспортировать подобные услуги, россиянам просто не нужно организовывать деловые мероприятия на внешних площадках.

"Нам нужно качественно организовывать их внутри России. Таким образом, мы привлекаем и валюту, и инвестиции, и получаем огромный кумулятивный эффект", — считает Снег.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.