У России есть огромный потенциал в сфере экспорта услуг, считает эксперт

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Конгрессно-выставочная отрасль России, которая относится к экспорту услуг, имеет даже сейчас огромный экономический потенциал, заявил директор по экспортной политике и анализу АО "Российский экспортный центр" Михаил Снег, выступая в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Он отметил, что конгрессно-выставочная отрасль, которая, безусловно, является одной из мощнейших в экономике, до сих пор была обойдена вниманием в России.
"В целом наш экспорт российских услуг не являлся фокусом. В последние годы у нас фокус находился на развитии сырьевого и энергетического экспорта. К поддержке экспорта услуг мы приступаем практически только сейчас, когда начинаются серьёзные экспертные обсуждения, исследования, разработки стратегий, формирование мер государственной поддержки", — сказал в ходе выступления Снег.
"Между тем у российского экспорта услуг огромный потенциал. Даже сейчас, по консервативной оценке Центробанка, он генерирует порядка 60 миллиардов долларов в российской экономике. Это половина всего нашего товарного экспорта, который в 2017 году составил 130 миллиардов долларов", — прокомментировал ситуацию эксперт.
По его мнению, въездной туризм в Россию — это экспорт, а для того чтобы экспортировать подобные услуги, россиянам просто не нужно организовывать деловые мероприятия на внешних площадках.
"Нам нужно качественно организовывать их внутри России. Таким образом, мы привлекаем и валюту, и инвестиции, и получаем огромный кумулятивный эффект", — считает Снег.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.