Глава Татарстана попросил Медведева разобраться с применением сухого молока

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разобраться с применением на производстве сухого молока, тогда как натуральное молоко, произведенное в регионе, не пользуется спросом.

"В зимний период всегда не хватало молока. Наша республика производит много молока, и всегда молоко вывозилось. И в этом году случилась такая ситуация: вывоза нет, цена молока на 5-8 рублей меньше, чем в прошлом году. Потому что завезли сухое молоко. Молкомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. А из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан?" — сказал Минниханов на встрече Медведева с главами регионов России на инвестиционном форуме в Сочи.

По словам главы Татарстана, сложившаяся ситуация создает большую проблему производителям натурального молока.

"Без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями. Я бы просил на это обратить внимание", — сказал Минниханов и передал письменное обращение Медведеву.