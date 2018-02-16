Замглавы ФАС рассказал об изменении понятия теплосетевой организации

15:1516.02.2018
(обновлено: 15:16 16.02.2018)
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Изменение критериев понятия теплосетевой организации и, в частности, протяженности обслуживаемых ею теплосетей, поможет избежать непроизводственных посредников из цепочки теплоснабжения, заявил замглавы ФАС Виталий Королев РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.
Несколькими днями ранее комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложил внести изменения в закон о теплоснабжении и конкретизировать, какую протяженность сетей должна иметь компания, чтобы считаться теплоснабжающей (сейчас протяженность не регламентирована).
Первый зампред этого комитета Александр Сидякин 14 февраля внес в ГД законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению критериев отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям. По его мнению, критериями теплосетевых организаций могут быть, например, суммарная неразрывная протяженность сетей, наличие эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче тепловой энергии и другие.
"Считаю, что это правильно, чтобы избежать непроизводственных посредников, которые непонятно за что получают средства сейчас", — сказал замруководителя ФАС.
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
По словам Королева, данные изменения представляют своего рода кальку того, что до этого уже было сделано в электроэнергетике. "Это критерии ТСО (территориальных сетевых организаций — ред.) по существу, только в тепле. В тепле тоже надо делать критерии, потому что метр сети сейчас тарифицируют и начинают получать тариф. Кто-то на передачу получает тариф, кто-то на источник теплоснабжения. Ну, это вообще очень странно, поэтому здесь нам нужно примерно тарифицировать так же, как в электросетях", — пояснил он.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.