Замглавы ФАС рассказал об изменении понятия теплосетевой организации

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Изменение критериев понятия теплосетевой организации и, в частности, протяженности обслуживаемых ею теплосетей, поможет избежать непроизводственных посредников из цепочки теплоснабжения, заявил замглавы ФАС Виталий Королев РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Несколькими днями ранее комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложил внести изменения в закон о теплоснабжении и конкретизировать, какую протяженность сетей должна иметь компания, чтобы считаться теплоснабжающей (сейчас протяженность не регламентирована).

Первый зампред этого комитета Александр Сидякин 14 февраля внес в ГД законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению критериев отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям. По его мнению, критериями теплосетевых организаций могут быть, например, суммарная неразрывная протяженность сетей, наличие эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче тепловой энергии и другие.

"Считаю, что это правильно, чтобы избежать непроизводственных посредников, которые непонятно за что получают средства сейчас", — сказал замруководителя ФАС.

По словам Королева, данные изменения представляют своего рода кальку того, что до этого уже было сделано в электроэнергетике. "Это критерии ТСО (территориальных сетевых организаций — ред.) по существу, только в тепле. В тепле тоже надо делать критерии, потому что метр сети сейчас тарифицируют и начинают получать тариф. Кто-то на передачу получает тариф, кто-то на источник теплоснабжения. Ну, это вообще очень странно, поэтому здесь нам нужно примерно тарифицировать так же, как в электросетях", — пояснил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.