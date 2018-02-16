Вуколов рассказал о преимуществах онлайн-самопроверки предприятий

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Предприниматели, прошедшие самопроверку на портале "Онлайн Инспекция", набрали виртуальные штрафы на 5 миллиардов рублей, это говорит о плохом состоянии правовой культуры, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Вуколова, на сегодняшний день на портале прошли проверку 285 тысяч предприятий. После такой самопроверки им пришли автоматические заключения о том, в каком состоянии у них находятся кадровые документы.

"Там никаких санкций нет, просто (портал) дает информацию, а если бы к вам пришел бы инспектор, вы бы получили такой-то штраф. Вот эти 300 тысяч набрали для себя виртуальных штрафов на 5 миллиардов рублей. То есть вы представляете, в каком состоянии у нас находится правовая часть (правовая культура) в части соблюдения трудового законодательства?" — заявил Вуколов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.