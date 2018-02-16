На инвестфоруме в Сочи заключено 320 соглашений на сумму 538 млрд рублей

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 16 фев — РИА Новости. Заключено 320 соглашений на сумму 538 миллиардов рублей в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

"Что касается общих итогов форума, то они превзошли наши ожидания. Более шести тысяч участников приняли участие в форуме, это на одну треть больше, чем в прошлом году. Заключено 320 соглашений на сумму 538 миллиардов рублей", — сказал Козак журналистам, добавив, что это "серьёзная база для дальнейшего сотрудничества".

По его словам, благодаря таким соглашениям "появятся дополнительные инвестиции в регионы".

Выставку посетили 150 представителей иностранных компаний из 63 стран мира, заинтересованные инвестиционными предложениями субъектов РФ.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.