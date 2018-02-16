Врио главы Ивановской области хотел бы ввести в регионе курортный сбор

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Курортный сбор, который с 2018 года будет применяться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, не помешало бы ввести и в Ивановской области для обустройства городской инфраструктуры, заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский.

"Надо упорядочить и дать право субъектам вводить ряд сборов. Я приведу пример – курортный сбор. В ряде субъектов дали такое право, мы бы тоже от него не отказались. Это деньги небольшие, их потребитель не увидит, но, конечно, мы такие деньги направили бы на обустройство комфортной городской среды, опять-таки для приема туристов", — сказал Воскресенский на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами регионов России на инвестиционном форуме в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.