Пензенская область и ВЭБ на форуме в Сочи договорились о сотрудничестве

САРАТОВ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в пятницу в рамках форума в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Меморандум о взаимодействии между правительством Пензенской области и Внешэкономбанком предполагает сохранение и развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия сторон в области инвестиционной деятельности, развитие взаимовыгодного и эффективного сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документ позволяет рассматривать возможность сотрудничества при решении приоритетных задач социально-экономического развития Пензенской области, укрепления экономического, промышленного и экспортного потенциала региона с использованием всех возможных механизмов взаимодействия, в том числе с участием региональных институтов развития.

"У нас хорошая история взаимоотношений с Внешэкономбанком. При его финансовой поддержке построен завод "Азия Цемент" мощностью 1,8 миллиона тонн цемента в год. Сегодня загруженность этого завода составляет порядка 96%, этот один из лучших показателей в РФ", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

"В регионе сегодня предназначено к реализации много инвестиционных проектов, которые требуют дополнительного участия в финансировании. Мы надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество с крупнейшим банком страны, которое позволит нам создать новые рабочие места и обеспечить дальнейшее развитие бизнеса", — добавил губернатор.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.