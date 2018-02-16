Медведев поручил кабмину и губернаторам сохранить рост экономики

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 16 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 16 февраля 2018

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и губернаторам сохранить достигнутый экономический рост.

"В целом, ситуация выглядит гораздо более бодро, чем год назад, мы это знаем. Никакие модельные бюджеты не отменяют того, что наша экономика перешла к росту, у нас практически ранее недостижимый уровень инфляции, снижаются кредитные ставки. По уровню макрорегулирования, по макропоказателям мы находимся в очень хорошем состоянии", — сказал Медведев, закрывая встречу с высшими должностными лицами регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Медведев посоветовал приехавшим в Сочи губернаторам пообщаться с членами кабмина: "Форум не заканчивается. Есть возможность ещё потусоваться с министрами". Говорит, и за чашкой кофе можно, и на горных лыжах. pic.twitter.com/IU8GeQZHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 февраля 2018 г.

"Все это нужно сохранить обязательно и сейчас, и на будущее. К этому я, конечно, призываю своих коллег по правительству с учётом цикла работы правительства и, конечно, надеюсь, что так же будут работать коллеги губернаторы", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.